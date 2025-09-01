5 thiết bị nhà cửa đáng từng đồng tiền bát gạo, lời hơn mua vàng!

Ngày nay, chuyện dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sức người. Công nghệ đã mang đến nhiều thiết bị thông minh giúp tiết kiệm thời gian, giữ nhà cửa sạch sẽ và tạo môi trường sống an toàn hơn. Nếu phải chọn, đây là 5 món cực kỳ đáng đầu tư.

1. Máy lọc không khí

Sống ở thành phố, khó lòng thoát khỏi vòng vây của bụi mịn và khí thải. Chính vì vậy, một chiếc máy lọc không khí sẽ trở thành giải pháp lý tưởng, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hay người dễ dị ứng. Những dòng máy hiện đại với màng lọc HEPA hoặc công nghệ ion âm không chỉ loại bỏ bụi, phấn hoa, vi khuẩn mà còn khử mùi hiệu quả. Nếu chọn loại gọn nhẹ, vận hành êm ái, bạn sẽ thấy không gian sống trở nên trong lành và dễ chịu hơn rõ rệt.

2. Robot hút bụi kiêm lau nhà

Không phải ai cũng có nhiều thời gian để quét nhà, lau sàn mỗi ngày. Robot hút bụi kiêm lau nhà sẽ thay bạn làm điều đó. Các dòng máy hiện nay có thể lập bản đồ, tránh vật cản, tự quay về sạc và một số còn điều khiển từ xa qua điện thoại. Sự tiện lợi này giúp bạn luôn có sàn nhà sạch sẽ mà gần như không cần động tay. Với gia đình có trẻ nhỏ hay thú cưng, robot hút bụi gần như là vật bất ly thân.

3. Máy lọc nước tại vòi hoặc RO mini

Nước sinh hoạt qua đường ống nhiều khi tiềm ẩn kim loại nặng, clo dư hoặc vi khuẩn. Máy lọc nước tại vòi hoặc máy lọc RO mini chính là giải pháp an toàn và tiện lợi. Nhỏ gọn, dễ lắp đặt, có thể lọc để uống trực tiếp hoặc dùng nấu ăn. So với việc chỉ đun sôi, máy lọc nước giúp loại bỏ tạp chất kỹ hơn, đảm bảo sức khỏe lâu dài cho cả gia đình. Có thể nói đây là một trong những khoản đầu tư không hề lãng phí.

4. Máy sấy quần áo

Ở những vùng khí hậu nồm ẩm, quần áo phơi cả tuần vẫn không khô, thậm chí còn ám mùi khó chịu. Máy sấy quần áo hoặc tủ sấy mini chính là giải pháp hợp lý. Quần áo được làm khô nhanh, thơm tho, không còn tình trạng ẩm mốc. Với những gia đình có trẻ nhỏ, máy sấy còn giúp diệt khuẩn, bảo vệ làn da nhạy cảm. Thêm điểm cộng là mùa mưa bão, bạn không phải lo cảnh "giặt rồi mà chẳng có gì để mặc".

5. Máy rửa bát

Nhiều người vẫn nghĩ máy rửa bát chỉ dành cho gia đình khá giả, nhưng thực tế đây là thiết bị cực kỳ tiết kiệm công sức và cả điện nước. Một chiếc máy rửa bát tiêu chuẩn chỉ dùng khoảng 10 - 12 lít nước cho cả chục bộ bát đĩa, trong khi rửa tay có thể tốn gấp 3 - 4 lần. Không chỉ sạch hơn, máy rửa bát còn có chế độ sấy, khử trùng bằng nhiệt độ cao, bảo vệ sức khỏe cả nhà. Sau bữa cơm, bạn có thể thảnh thơi nghỉ ngơi thay vì cắm cúi bên chậu nước.

