3 kiểu áo phụ nữ trung niên nên "cạch mặt"!

Thời điểm chuyển mùa từ hè sang thu là lúc nhiều chị em tranh thủ mua thêm áo quần mới. Với phụ nữ trung niên, việc chọn áo cần khéo léo hơn cả, vì không phải kiểu nào mặc lên cũng hợp. Nếu chọn sai, tổng thể dễ trở nên nặng nề, kém thanh thoát và trông già hơn tuổi. Dưới đây là 3 kiểu áo nên tránh mua để bảo toàn giao diện trẻ trung và thanh lịch.

1. Áo nỉ rộng thùng thình kiểu bao tải

Áo nỉ vốn là món đồ phổ biến của mùa thu vì tiện lợi và năng động. Nhưng với phụ nữ trung niên, kiểu dáng quá rộng, vai xuôi và dài quá hông sẽ khiến tổng thể trở nên luộm thuộm. Nhiều người nghĩ mặc rộng sẽ che khuyết điểm bụng và eo, nhưng thực tế lại phản tác dụng: vóc dáng càng bị phô bày sự nặng nề, khuôn mặt dễ già đi vài tuổi.

Gợi ý thay thế: Chọn áo nỉ có phom dáng vừa phải, vai rõ ràng, phần thân hơi rộng nhưng vẫn giữ được độ gọn gàng. Chiều dài nên dừng ở ngang hông hoặc hơi quá một chút để cân đối cơ thể. Tránh các họa tiết trẻ con hoặc màu sắc quá lòe loẹt, thay vào đó ưu tiên màu trầm sáng nhẹ để vừa che khuyết điểm vừa vẫn giữ nét thanh lịch.

2. Áo len ôm sát màu quá chói

Khi trời se lạnh, nhiều chị em chọn áo len ôm sát để mặc trong áo khoác. Tuy nhiên những màu sắc quá rực như đỏ tươi, vàng chanh, xanh cobalt lại rất kén da. Với phụ nữ trung niên, đặc biệt là da ngăm hoặc da vàng, các gam màu này thường làm gương mặt xỉn và già hơn. Thêm vào đó, áo quá ôm còn dễ tố cáo khuyết điểm như bắp tay to, bụng không thon hay cổ ngắn.

Gợi ý thay thế: Nên chọn len mỏng vừa phải, gam màu trung tính hoặc tông trầm nhạt như be, ghi sáng, xanh rêu nhạt. Kiểu dáng hơi ôm nhưng không bó sát, có cổ tròn hoặc cổ chữ V để kéo dài phần cổ và tạo cảm giác thanh thoát. Như vậy vừa dễ phối áo khoác, vừa không làm lộ khuyết điểm cơ thể.

3. Áo màu u tối, trầm

Nhiều mẫu áo được lấy cảm hứng từ áo cổ Trung Hoa (áo sườn xám, áo tường phục) với màu đỏ bầm, tím sẫm, nâu đậm hay đen, đi kèm họa tiết thêu lớn, cúc bọc cầu kỳ dễ làm người mặc trông già dặn và thiếu sức sống. Các chi tiết cầu kỳ cùng màu sắc u tối khiến tổng thể nặng nề, thiếu sự tươi mới.

Gợi ý thay thế: Có thể chọn áo mang phong cách cổ điển cách tân nhưng nên ưu tiên gam màu sáng nhạt, mang hơi hướng thanh thoát như trắng ngà, xanh nhạt, xanh ngọc, hồng phấn. Họa tiết thêu nên nhỏ, tinh tế, chỉ điểm xuyết một vài chi tiết thay vì phủ kín.

