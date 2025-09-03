Bình siêu tốc xịn mấy cũng hóa "bom hẹn giờ" nếu nhà bạn có 4 thói quen này: Cái cuối vừa “ngốn điện” lại rất nguy hiểm nhưng nhiều người mắc

Ấm siêu tốc là vật dụng quen thuộc trong hầu hết các gia đình vì tính tiện lợi. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng những thói quen sử dụng tưởng như vô hại lại có thể biến chiếc ấm thành “quả bom hẹn giờ”, vừa gây nguy hiểm vừa làm giảm tuổi thọ thiết bị. Dưới đây là 4 thói quen sai lầm phổ biến mà các chuyên gia điện gia dụng khuyến cáo cần tránh.

1. Nấu nước liên tục

Nhiều người lầm tưởng rằng đun nước liên tục khi ấm còn nóng sẽ tiết kiệm nhiên liệu. Thực tế, việc này khiến mâm nhiệt bị quá tải, nhanh hỏng và dễ cháy. Tốt nhất, nên để ấm nghỉ tối thiểu 5 phút giữa các lần đun để mâm nhiệt kịp nguội.

Ngoài ra, khi đun liên tục, rơ-le nhiệt có thể tự động ngắt, làm ấm ngừng hoạt động và đèn báo không sáng dù vẫn cắm điện. Nhiều người vì thế hiểu nhầm rằng ấm bị hỏng, đem đi sửa hoặc bảo hành. Trong trường hợp này, chỉ cần để ấm nguội một thời gian, thiết bị sẽ trở lại hoạt động bình thường.

2. Không rút điện khi không sử dụng

Nhiều gia đình có thói quen sau khi đun nước xong vẫn để nguyên phích cắm điện của ấm siêu tốc. Thói quen này tiềm ẩn nguy hiểm, bởi sau thời gian dài sử dụng, công tắc của ấm có thể bị trục trặc, dẫn đến việc tự động khởi động ngoài ý muốn. Hậu quả là làm giảm tuổi thọ thiết bị, thậm chí khiến ấm bị cạn nước, cháy khét đáy và có nguy cơ gây nổ.

3. Đổ nước vào bình quá nhiều hoặc quá ít

Đôi khi vì muốn đun được nhiều nước hơn nên một số người vẫn có thói quen đổ nước đầy bình mà không để ý đến vạch mức quy định. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cháy nổ và giảm tuổi thọ của bình.

Để ngăn chặn rủi ro, các nhà sản xuất lại trang bị vạch đo mực nước cho bình siêu tốc. Khi đun nước, lượng nước bạn đổ vào bình dù trên Max (lượng nước cao nhất) hay dưới Min (lượng nước thấp nhất) đều gây tổn hại cho thiết bị. Do đó, khi đun nước chúng ta nên làm đúng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

4. Đậy không kín nắp hoặc không đậy nắp khi đun nước

Thói quen đậy không kín nắp hoặc không đậy nắp khi đun nước sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian để đun sôi nước hơn và gây nguy hiểm. Nguyên nhân là vì ấm đun nước siêu tốc được thiết kế rơ-le tự động ngắt nguồn điện chỉ khi nắp ấm đã đóng kín. Nếu bạn không không đậy kín nắp hoặc không đậy nắp khi đun nước sẽ khiến điện không tự ngắt khi nước đã sôi. Từ đây, nguy cơ chập, cháy ấm sẽ rất dễ xảy ra.

2 lưu ý khác khi dùng bình siêu tốc để đảm bảo an toàn

1. Không trữ nước nguội trong bình quá lâu

Một sai lầm khác mà nhiều người cũng thường mắc phải khi dùng bình siêu tốc đó là trữ nước nguội trong bình ngày này qua ngày khác mà không biết rằng thói quen này sẽ gây hại cho sức khỏe của gia đình.

Theo các chuyên gia, sau 2 tiếng, nước đun sôi để nguội sẽ sinh ra vi khuẩn gây hại và số lượng vi khuẩn tăng lên gấp đôi khi nước đựng trong bình đun kín. Nước để lâu trong bình cũng bị mất một lượng lớn oxy. Nếu uống nước này có thể sẽ dễ mắc bệnh liên quan đường ruột như tiêu chảy, đau dạ dày, khó tiêu…

Không những thế, việc để nước lâu trong bình siêu tốc cũng dẫn đến cặn canxi đóng lại trong bình, khiến mâm nhiệt nhanh hỏng và tốn thời gian đun sôi. Chính vì thế, sau khi sử dụng xong, bạn nên để rỗng bình và sử dụng nước mới mỗi khi đun.

2. Vệ sinh bình siêu tốc thường xuyên

Sau một thời gian sử dụng, bình siêu tốc không được vệ sinh sẽ tích tụ nhiều cặn, rỉ sét, cặn vôi. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả đun, ảnh hưởng đến chất lượng nước và sức khỏe mà còn rút ngắn tuổi thọ bình. Do đó, sau khi đun nước, nên để bình siêu tốc nguội khoảng 20 phút rồi vệ sinh thiết bị này để đảm bảo an toàn.

Ánh Lê (Tổng hợp)