4 kiểu áo đẹp bất bại, sắm về là yên tâm mặc đẹp từ giờ đến hết thu

Mùa thu luôn là khoảng thời gian dễ khiến chị em bối rối không biết mặc gì cho vừa đẹp, vừa hợp tiết trời se lạnh. Quần áo dày thì thấy nóng, nhưng diện đồ mỏng lại sợ lạnh. Thực ra, chỉ cần sắm đúng vài chiếc áo "chủ lực", bạn có thể mix & match thoải mái cả tháng mà outfit nào cũng xinh. Dưới đây là 4 kiểu áo đơn giản nhưng cực kỳ đắt giá, càng mặc càng thấy đáng đầu tư.

1. Áo len cộc tay

Áo len cộc tay chính là "con cưng" của các tín đồ thời trang khi thời tiết sang thu. Chất liệu len mang lại sự ấm áp vừa đủ cho tiết trời se lạnh, trong khi phần tay ngắn giữ cho outfit gọn gàng và trẻ trung. Với phong cách tối giản, bạn chỉ cần chọn bản trơn màu trung tính như be, kem, nâu nhạt; còn nếu muốn nổi bật, hãy thử len cộc tay tông đỏ rượu, xanh navy hoặc pastel tươi tắn. Mix cùng quần jeans ống đứng sẽ cho outfit năng động; còn kết hợp với chân váy midi thì lập tức trở nên nữ tính, thanh lịch. Không chỉ hợp đi cà phê cuối tuần, áo len cộc tay còn mặc đẹp cả tới công sở.

2. Áo len mỏng

Nếu phải chọn một chiếc áo mặc được cả thu lẫn đông, câu trả lời chắc chắn là áo len mỏng. Thiết kế này mang lại vẻ nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần hiện đại. Điểm cộng lớn của áo len mỏng đó là cực dễ phối đồ. Khi đi làm, lựa chọn lý tưởng nhất là mix với quần âu và giày búp bê/loafer để có outfit tinh tế, thanh lịch. Khi đi chơi, diện áo len mỏng cùng quần jeans hoặc chân váy dài là đủ xinh xắn, sành điệu. Gam màu pastel, be, trắng hay họa tiết kẻ ngang luôn nằm trong top lựa chọn vì vừa trẻ trung vừa "hack" tuổi cực khéo. Vào mùa đông, bạn hoàn toàn có thể layer áo len mỏng bên trong blazer, trench coat hoặc cardigan dáng dài để giữ ấm mà vẫn sành điệu.

3. Áo cardigan

Cardigan luôn là món đồ gắn liền với mùa thu bởi sự tiện dụng và khả năng phối đồ không giới hạn. Một chiếc cardigan mỏng khoác ngoài áo thun hoặc váy hai dây có thể biến set đồ đơn giản trở nên thanh lịch, duyên dáng hơn hẳn. Khi thời tiết se lạnh, bạn có thể chọn cardigan dệt dày, dáng lửng để tăng vẻ năng động hoặc dáng dài chạm gối để toát lên sự duyên dáng, yêu kiều.

4. Áo sơ mi dài tay

Sơ mi dài tay là món đồ không thể thiếu trong mọi tủ đồ, và mùa thu lại càng lý tưởng để diện. Ưu điểm của kiểu áo này là vừa trẻ trung, vừa chỉn chu, hợp với nhiều hoàn cảnh. Không chỉ có sơ mi trắng kinh điển, bạn nên thử thêm các phiên bản pastel dịu mắt, kẻ sọc mảnh hoặc tông màu trầm để làm mới phong cách. Chỉ cần phối cùng quần jeans xanh nhạt, quần âu màu be hoặc chân váy chữ A, bạn đã có set đồ chuẩn đẹp.