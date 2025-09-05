Cô gái sống 6 năm trong căn hộ 28m² với giá thuê 100 triệu/tháng: Nhỏ bé nhưng đầy bình yên

28m² giữa lòng Hồng Kông: Nhỏ nhưng đủ

Với giá nhà quá cao, phần lớn người lao động ở Hồng Kông buộc phải thuê nhà. Blogger Lý Văn đã sống trong căn hộ 28m² suốt 6 năm, với mức thuê khoảng 30.000 nhân dân tệ/tháng (~100 triệu đồng).

Cô cho rằng căn hộ tuy nhỏ nhưng thuận tiện: gần công ty, bước xuống cầu thang là siêu thị, nhà hàng, bệnh viện và bến xe buýt. Đây chính là lý do giúp cô gắn bó lâu dài.

Ban công nhỏ - khung trời lớn

Điểm khiến nhiều người ngưỡng mộ là căn hộ có một ban công nhỏ với lan can kính. Từ đây, chủ nhân có thể nhìn ra cảnh quan thành phố, thậm chí thấy dãy núi xa xa.

Những ngày mưa, cô nằm trên giường lắng nghe tiếng mưa rơi, ngắm giọt nước chảy trên mái hiên, tận hưởng sự yên bình hiếm có giữa đô thị sầm uất.

Nội thất đơn giản mà tinh tế

Nội thất căn hộ không sang trọng nhưng tinh gọn. Sàn lát gỗ, tường sơn trắng, trần treo gắn đèn chùm ở từng khu vực chức năng. Không cầu kỳ, mọi thứ tập trung vào tính thực tế.

Sảnh vào kết hợp phòng ăn. Một chiếc bàn ăn hình chữ nhật màu trắng, bốn ghế tối màu tạo cảm giác trang nhã. Bên cạnh là tủ bếp màu xám, với thiết kế đóng - mở thông minh, có cả cửa kính trượt để ngăn khói khi nấu nướng.

Phòng ngủ giường tầng - giải pháp tối ưu diện tích

Phòng ngủ chính được thiết kế giường tầng kết hợp tủ dưới. Tầng trên là nơi nghỉ ngơi, tầng dưới chia làm hai: một bên là tủ quần áo, bên kia là bàn làm việc lớn.

Ngay cạnh là cửa sổ vòm nhỏ, tạo thành góc thư giãn lý tưởng. Ánh sáng tự nhiên chan hòa khiến căn phòng thêm phần thoáng đãng và ấm áp.

Góc nhìn từ cộng đồng mạng

@Lyn: “Phòng khách thông với ban công, nhìn ra dãy núi xa xa. Đây là căn nhà nhỏ đẹp nhất tôi từng thấy.”

@Travel Notes: “Ngôi nhà nhỏ xinh, tinh tế, đúng là giấc mơ của tôi.”

@Xi: “Chỉ cần thêm một chú mèo và tấm rèm bay phấp phới trong gió nữa là hoàn hảo.”

Kết

Giữa một thành phố đắt đỏ, căn hộ 28m² này chứng minh rằng: không gian nhỏ vẫn có thể trở thành tổ ấm lớn nếu biết sắp xếp và tận hưởng từng khoảnh khắc. Với cô gái Hồng Kông ấy, 6 năm qua là 6 năm sống gọn gàng, ấm áp và đầy bình yên.