Người bán rau nói thẳng: Đi chợ thấy rau củ có 4 đặc điểm này, rẻ như bèo cũng QUAY XE!

Đi chợ tưởng đơn giản nhưng thật ra cũng như một cuộc thử thách nhỏ. Ngày nay, nhờ có rau trồng trong nhà kính, chúng ta muốn ăn gì cũng có quanh năm, tiện lợi hơn rất nhiều so với trước kia. Nhưng đi kèm sự tiện lợi là không ít rủi ro. Một số loại rau có thể bị tác động bởi chất kích thích sinh trưởng hay thuốc bảo quản, khiến chất lượng giảm sút. Người mua nếu không tinh ý dễ mang về những thực phẩm kém an toàn cho sức khỏe.

Dưới đây là 4 loại rau thường bị nghi ngờ có dùng chất kích thích, tốt nhất nên hạn chế mua để đảm bảo bữa ăn an toàn cho gia đình.

1. Cà chua quá đỏ, quá cứng

Cà chua chín tự nhiên thường có màu đỏ nhưng không đồng đều, phần gần cuống hoặc đáy vẫn còn hơi xanh, khi sờ vào có độ mềm và mọng nước. Nếu gặp những quả cà chua đỏ au từ đầu đến cuối, vỏ căng bóng nhưng lại cứng bất thường, rất có thể đó là cà chua được hái xanh rồi dùng khí ethylene hoặc bảo quản hóa chất để thúc chín. Loại cà chua này không nguy hiểm ngay, nhưng thường nhạt vị, ít hương thơm và giá trị dinh dưỡng giảm đi. Một dấu hiệu khác cần lưu ý là khi cắt ra, nếu cà chua rỗng ruột hoặc phần thịt xanh nhạt, đó chắc chắn không phải cà chua chín cây tự nhiên.

2. Dưa chuột to bất thường

Dưa chuột thường có kích thước vừa phải, khi cầm lên thấy chắc tay, vỏ xanh tươi và có độ sần nhẹ. Nếu gặp những quả dưa chuột phình to bất thường, dài quá khổ, vỏ xanh bóng láng nhưng thịt bên trong nhạt vị và nhiều nước, thì khả năng cao đã được bón quá nhiều phân đạm hoặc chất kích thích tăng trưởng. Ăn loại dưa này không gây độc hại ngay, nhưng hàm lượng nitrat tồn dư có thể cao, không tốt cho sức khỏe về lâu dài. Một mẹo nhỏ khi chọn là nên ưu tiên dưa chuột quả vừa, thon gọn, vỏ xanh nhạt tự nhiên, gai nhỏ li ti và cứng, đó mới là dưa chuột tươi ngon, trồng đúng cách.

3. Rau hẹ lá to dày khác thường

Rau hẹ vốn có nhiều giống, trong đó có loại lá nhỏ và loại lá rộng. Tuy nhiên, nếu thấy hẹ lá dày bất thường, bản to hơn hẳn so với loại quen thuộc, đồng thời khi ăn lại ít mùi hăng đặc trưng và vị nhạt, rất có thể loại hẹ này được canh tác với nhiều phân bón hóa học hoặc chất kích thích sinh trưởng. Ngoài ra, để kiểm tra độ tươi, bạn có thể dựng đứng bó hẹ: hẹ còn tươi thì lá cứng cáp, thẳng đứng; còn nếu lá ủ rũ nhanh, dễ gãy thì hẹ đã để lâu, kém chất lượng.

4. Rau có mùi lạ, hắc nồng

Rau củ vốn phải có mùi thơm nhẹ đặc trưng, ví dụ rau mùi có hương tinh dầu dễ chịu, rau húng có mùi the mát. Nếu bạn ngửi thấy rau có mùi hắc, hăng hoặc khó chịu, rất có thể do dư lượng thuốc trừ sâu hoặc bị ngâm trong hóa chất bảo quản. Một số tiểu thương còn dùng lưu huỳnh hay hóa chất tẩy để rau trông xanh và tươi lâu hơn, nhưng điều này tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe. Vì vậy, khi đi chợ hãy tập thói quen ngửi thử, nếu rau có mùi bất thường thì tuyệt đối không mua.

Theo Toutiao