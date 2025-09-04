Tôi thay 3 món đồ trong bếp, kết quả tiết kiệm 30 phút nấu nướng và hơn 500.000 đồng chi phí sinh hoạt mỗi tháng

Trước: Bếp chật, nấu lâu và tốn kém

Căn bếp của tôi vốn không quá nhỏ, nhưng do sắp xếp thiếu khoa học nên việc nấu ăn lúc nào cũng mất nhiều thời gian:

Dao, thớt, gia vị đặt lung tung trên mặt bàn, mỗi lần nấu lại phải tìm.

Nồi niêu, hộp nhựa để dưới sàn, muốn lấy phải cúi người, mất công rửa lại vì bụi.

Bếp gas cũ tiêu tốn khá nhiều gas, ngọn lửa không đều nên món ăn chín lâu.

Kết quả: mỗi bữa cơm cho gia đình 4 người, tôi thường mất gần 1 tiếng rưỡi, chưa kể tiền gas và điện hàng tháng lên đến hơn 700.000 đồng.

Sau: 3 món đồ nhỏ nhưng thay đổi lớn

Sau khi tham khảo kinh nghiệm từ bạn bè, tôi quyết định chi một khoản nhỏ - chưa đến 2 triệu đồng - để thay 3 món đồ trong bếp. Hiệu quả bất ngờ:

Kệ inox treo tường 2 tầng (200.000đ)

- Đặt toàn bộ gia vị, chai dầu ăn, nước mắm lên kệ.

- Giúp mặt bàn trống thoáng, không mất thời gian tìm kiếm.

Xe đẩy 3 tầng mini (170.000đ)

- Để nồi niêu, hộp nhựa, lọ đựng gạo.

- Có bánh xe dễ kéo, không phải cúi xuống sàn.

- Tiết kiệm khoảng 5-7 phút mỗi lần nấu vì mọi thứ trong tầm tay.

Bếp từ đơn tiết kiệm điện (1.500.000đ)

- Thay cho bếp gas cũ.

- Thời gian đun nấu giảm một nửa, ví dụ: đun nồi canh chỉ mất 7 phút thay vì 15 phút.

Hóa đơn gas 300.000 đồng/tháng gần như biến mất, tiền điện chỉ tăng thêm 100.000 đồng → mỗi tháng tiết kiệm ròng hơn 200.000 đồng.

Bảng chi phí cải tạo

Hạng mục Chi phí (VNĐ) Kệ inox treo tường 2 tầng 200.000 Xe đẩy 3 tầng mini 170.000 Bếp từ đơn tiết kiệm điện 1.500.000 Tổng cộng 1.870.000

Thời gian & tiền bạc tiết kiệm được

Thời gian: Trước mất 90 phút/bữa → nay chỉ 60 phút. Mỗi ngày tiết kiệm khoảng 30 phút → một tháng có thêm 15 giờ rảnh rỗi.

Tiền bạc:

- Tiết kiệm gas: 300.000đ/tháng

- Tiết kiệm đồ hỏng do để dưới sàn (ước tính 200.000đ/tháng)

Tổng cộng: hơn 500.000đ mỗi tháng

Như vậy, chỉ sau 4 tháng sử dụng, số tiền tiết kiệm được đã bằng với chi phí mua 3 món đồ. Sau đó coi như “lãi ròng”.

Trải nghiệm thực tế

Tôi nhận thấy sự khác biệt rõ rệt:

- Không còn cảnh vừa nấu vừa cau có vì phải tìm chai nước mắm hay cái thớt.

- Con trai cũng chịu khó phụ mẹ hơn, vì xe đẩy tiện cho bé lấy nồi, lấy hộp.

- Tiền sinh hoạt giảm, cuối tháng nhẹ gánh.

Chồng tôi còn nói: “Bếp nhìn như mới, mà chi chưa đến 2 triệu, quá xứng đáng.”

Bài học tiêu dùng

- Đầu tư nhỏ - lợi ích dài hạn: Đừng coi thường những món đồ vài trăm nghìn, chúng có thể mang lại hiệu quả gấp nhiều lần.

- Thời gian = tiền bạc: 30 phút mỗi ngày nếu quy đổi ra công việc hay nghỉ ngơi, giá trị còn lớn hơn cả khoản tiết kiệm tiền.

- Bếp gọn = tinh thần thoải mái: Khi mọi thứ vào đúng vị trí, việc nấu ăn trở thành niềm vui thay vì áp lực.

Kết

Chỉ với 3 món đồ nhỏ, giá chưa tới 2 triệu đồng, tôi vừa tiết kiệm được hơn 30 phút nấu nướng mỗi ngày, vừa giảm hơn 500.000 đồng chi phí sinh hoạt hàng tháng. Đôi khi, sự khéo léo trong chi tiêu không nằm ở việc mua đồ đắt, mà là chọn đúng món phù hợp để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.