Phụ nữ 30+ nên bỏ qua giày thể thao, chọn 3 kiểu giày này để nâng tầm phong thái!

Giày Mary Jane với nét cổ điển duyên dáng, giày loafers (giày lười) cá tính mạnh mẽ, và giày mule (giày hở gót) mang tinh thần phóng khoáng, tất cả cùng nhau chiếm lĩnh vũ đài thời trang mùa này. Cùng khám phá "phép màu phối đồ" với 3 đôi giày này để diện mạo vừa sang trọng vừa nữ tính.

1. Giày Mary Jane đỏ: Sức hút "đỏ son cổ điển"

Mary Jane được ví như "chiếc little black dress" trong thế giới giày dép tồn tại suốt trăm năm nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Đôi giày đỏ rực rỡ tựa như một tác phẩm nghệ thuật, vừa lãng mạn kiểu Pháp với chất liệu nhung, vừa hiện đại tinh nghịch với da bóng.

Cách phối nổi bật:

Quần jeans ống loe + sơ mi trắng: Quần jeans hơi loe khoe chân dài, kết hợp Mary Jane đỏ mũi nhọn, thêm sơ mi trắng cách điệu (không cổ, tay bồng). Sơ mi có thể buộc vạt hoặc sơ vin để tôn dáng, vừa phù hợp đi làm vừa hợp hẹn hò.

Váy hoa đen + cardigan be: Váy hoa nền đen gợi cảm giác bí ẩn, Mary Jane đỏ trở thành điểm nhấn bừng sáng. Ngoài khoác cardigan len be dáng rộng vai rũ, vừa nhẹ nhàng vừa duyên dáng.

Váy hoa xanh: Khi xanh - trắng mát mẻ gặp đỏ rực rỡ, outfit gợi cảm hứng Địa Trung Hải. Kết hợp áo blouse bèo nhún cùng chân váy hoa nhí, thêm Mary Jane đỏ và túi xách đỏ đồng điệu hoàn hảo cho chuyến nghỉ dưỡng.

Giày Mary Jane đỏ - 240k

2. Giày loafers đen: "Quyền trượng" của nàng hiện đại

Nếu Mary Jane là biểu tượng tuổi trẻ, thì loafers lại là "áo giáp" của người phụ nữ thành thị. Mang tinh thần Anh quốc, kiểu giày này chính là tuyên ngôn độc lập, phù hợp từ phòng họp đến góc phố cà phê.

Cách phối nổi bật:

Quần côn + sơ mi trắng: Quần côn tôn dáng, kết hợp loafers mũi nhọn để kéo dài chân. Áo khoác tweed dáng ngắn tạo tỉ lệ 3:7 cân đối, vừa thanh lịch vừa quyền lực.

Chân váy caro đen: Váy chữ A cạp cao bằng chất liệu len pha, phối loafers đế thô tăng chiều cao, kết hợp áo len không tay dáng ngắn. Đặc biệt tôn dáng với nàng có thân hình quả táo.

Chân váy ngắn + tất đen: Váy ngắn ôm dáng kết hợp tất đen xuyên thấu và loafers da bóng mũi vuông, thêm áo khoác tweed xanh cỏ non. Outfit này cân bằng giữa gợi cảm và sang trọng.

3. Giày mule màu sáng: Biểu tượng của sự phóng khoáng thanh lịch

Mule - đôi giày hở gót mang đến sự giải phóng và tự do cho bàn chân. Đặc biệt, các tông màu sáng giúp đôi giày trở thành điểm "nghỉ mắt" tinh tế trong toàn outfit, tạo cảm giác vừa tối giản vừa cao cấp.

Cách phối nổi bật:

Quần vải be + mule đồng màu: Quần linen thẳng ống dài che gót, mix mule mũi nhọn da bóng và cardigan màu vàng đất. Set đồ tông nhạt tạo hiệu ứng vừa thoải mái vừa sang trọng.

Chân váy đen + mule be: Chân váy đen dáng đơn giản kết hợp mule da be, thêm áo sơ mi sọc dọc trắng rộng rãi - outfit chuẩn mực cho phong cách tối giản.

Quần short jeans + mule kaki: Quần short jeans gấu tua rua mix sơ mi trắng oversize, kèm túi canvas nổi bật. Vừa casual vừa phảng phất hơi thở biển cả.

Giày mules cao 5cm - 389k

Từ ngọt ngào cổ điển đến cá tính mạnh mẽ, từ phóng khoáng tự nhiên đến thanh lịch trí thức - 3 đôi giày Mary Jane, loafers và mule chính là bảng màu thời trang của mùa xuân hè.

Đừng mãi gói mình trong vùng an toàn của giày thể thao. Hãy thử đổi mới với Mary Jane tinh xảo, loafers sắc sảo, hay mule thoải mái, để tìm ra công thức phù hợp nhất với khí chất của chính mình.