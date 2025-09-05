Lời cảnh báo chân tình: Thấy khoai tây có 5 dấu hiệu này thì tuyệt đối không mua, không ăn!

Khoai tây vốn được mệnh danh là "nữ hoàng tinh bột" nhờ giàu dinh dưỡng, chế biến đa dạng từ chiên, xào, hầm đến nghiền nhuyễn. Nhưng không phải củ nào cũng tốt. Nếu đi chợ hoặc siêu thị, bạn bắt gặp khoai tây có 5 dấu hiệu dưới đây thì tuyệt đối đừng mua, vì ăn vào chẳng những mất ngon mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

1. Khoai tây mọc mầm

Đây là lỗi thường thấy nhất khi bảo quản khoai tây lâu ngày. Khi mọc mầm, trong củ hình thành một lượng lớn chất solanin - độc tố tự nhiên có thể gây ra tình trạng buồn nôn, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc nếu ăn nhiều. Một số người nghĩ chỉ cần cắt bỏ mầm rồi nấu là được, nhưng thực tế phần củ gần mầm vẫn có độc, không an toàn. Tốt nhất là loại bỏ hoàn toàn củ khoai đã mọc mầm, đừng tiếc.

2. Khoai tây bị xanh vỏ

Khoai tây chuyển sang màu xanh chứng tỏ nó đã tiếp xúc ánh sáng trong thời gian dài. Lúc này, hàm lượng solanin cũng tăng cao. Ngoài độc tố, khoai tây xanh thường có vị đắng, mất hoàn toàn độ bùi ngọt tự nhiên. Đây là dấu hiệu rất dễ nhận biết bằng mắt thường, chỉ cần thấy khoai tây có vỏ xanh thì nên né ngay.

3. Khoai tây mềm, nhăn nheo

Một củ khoai tây ngon khi cầm lên phải chắc tay, vỏ nhẵn, mịn. Nếu củ trở nên mềm, vỏ nhăn nheo, bề mặt trũng xuống thì chứng tỏ đã mất nước, không còn độ tươi. Ăn loại này sẽ bị bở, xơ, kém vị. Dinh dưỡng cũng giảm đáng kể so với khoai tươi. Nhiều người ham rẻ vẫn mua nhưng thật ra chẳng còn mấy giá trị.

4. Khoai tây có đốm đen hoặc vết thối

Nếu thấy trên bề mặt khoai có vết đen, vết lõm hoặc chỗ thối nhũn, hãy tránh xa. Đây là dấu hiệu củ bị nấm hoặc vi khuẩn tấn công. Ăn phải có thể gây đau bụng, tiêu chảy, rất hại cho đường ruột. Một số người nghĩ chỉ cần gọt bỏ phần hỏng rồi dùng tiếp nhưng vi khuẩn thường đã lan ra toàn bộ củ, khó mà đảm bảo an toàn.

5. Khoai tây có mùi lạ

Khoai tây tươi thường có mùi đặc trưng nhẹ, dễ chịu. Nếu thấy củ có mùi hôi, mùi chua hoặc bất cứ mùi bất thường nào, nghĩa là nó đã hỏng, không nên đem về bếp. Những loại củ như vậy thường bị hư hại trong quá trình vận chuyển, bảo quản, hoàn toàn không còn phù hợp để nấu ăn.

Cách chọn khoai tây ngon, an toàn

Để tránh mua phải khoai tây kém chất lượng, bạn có thể bỏ túi vài mẹo nhỏ sau:

- Chọn củ khoai có vỏ vàng sáng, nhẵn mịn, không có vết nứt hay lỗ thủng.

- Ưu tiên những củ tròn đều, vừa phải, cầm chắc tay, không quá to vì khoai quá cỡ thường ít bột, dễ bị xốp.

- Tránh chọn củ có mầm, vỏ xanh, vết đen hay mùi lạ.

- Nếu mua số lượng lớn, nên bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp để hạn chế mọc mầm.

