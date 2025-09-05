Lisa dạo này: Điệu, đẹp đến mức hết cả từ ngữ để khen!

Nổi tiếng là thành viên BLACKPINK có style cá tính bậc nhất mỗi khi đứng trên sân khấu, nhưng ở đời thường, phong cách ăn vận của em út Lisa lại thiên về sự nữ tính và năng động. Bên cạnh những outfit đơn giản, phóng khoáng, tủ đồ của cô nàng cũng đầy ắp những mẫu váy điệu đà. Điển hình, chỉ trong vòng 3 ngày xả ảnh đi chơi, đếm sương sương Lisa đã diện tới 5 bộ váy xinh xắn. Outfit nào của Lisa cũng đẹp hút hồn, phô diễn vẻ ngoài rạng rỡ cùng body mảnh mai khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Một trong những thiết kế "bỏng mắt" nhất của Lisa gần đây chính là mẫu váy cổ yếm dáng dài. Váy có thiết kế đơn sắc với tông đen tối giản, không cầu kỳ chi tiết nhưng lại tôn trọn lợi thế hình thể nhờ phần lưng trần quyến rũ. Khoe vóc dáng nuột nà cùng thần thái cuốn hút, Lisa còn gây ấn tượng khi để gương mặt gần như mộc hoàn toàn mà vẫn toát lên khí chất đỉnh cao khó ai sánh kịp.

Chuyển sang phong cách điệu đà, Lisa lựa chọn chiếc váy midi tay dài màu trắng với chất liệu xuyên thấu nhẹ nhàng, tinh tế. Những họa tiết ngôi sao hồng điểm xuyết trên nền vải mang lại vẻ ngoài ngọt ngào và nữ tính. Để hoàn thiện set đồ, người đẹp chọn mix cùng giày lưới hot trend, kết hợp thêm túi xách mini màu vàng nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác thú vị và khiến tổng thể outfit trở nên bắt mắt hơn hẳn.

Vi vu trên du thuyền, Lisa chọn diện váy trắng lệch vai với thiết kế ôm eo tinh tế. Phần tà váy được điểm xuyết dây buộc thướt tha, tăng thêm nét mềm mại và bay bổng. Kiểu dáng váy ngắn, trên rộng dưới ôm giúp tôn trọn vóc dáng cân đối, mang lại cho Lisa diện mạo vừa phóng khoáng, vừa năng động nhưng vẫn giữ được sự nữ tính dịu dàng.

Đi ăn tối cực chill, Lisa đổi gió với váy 2 dây bản to, nổi bật với thiết kế kẻ caro đen trắng. Từ trước đến nay, tủ đồ của cô nàng vốn đa dạng các kiểu váy hai dây, và thiết kế lần này tiếp tục khẳng định gu thời trang tinh tế, sành điệu. Dáng váy ôm nhẹ nhàng, vuwfa tạo sự thoải mái vuwfa khéo léo tôn lên đường nét cơ thể, giúp Lisa khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng khí chất cuốn hút.

Vẫn trung thành với váy 2 dây, lần này Lisa chọn một thiết kế dáng dài màu trắng. Dù chỉ khoe dáng qua góc chụp từ phía sau, nhưng cũng đủ để hình dung vẻ xinh sang của cô nàng. Trên nền vải trắng trơn, những chi tiết ren tinh tế trở thành điểm nhấn, tôn lên nét yêu kiều và gợi cảm cho Lisa.

Nếu muốn mặc đẹp mà không cần cầu kỳ như Lisa, chị em chỉ cần sắm vài chiếc váy xinh xắn. Đây là item dễ mặc, dễ phối, lại giúp phong cách thêm phần nữ tính và cuốn hút. Nếu phân vân trước quá nhiều lựa chọn, hãy học Lisa bằng cách ưu tiên những thiết kế váy trơn màu hoặc các gam trung tính như trắng, đen - vừa tinh giản, vừa sang mà vẫn đảm bảo hợp mốt theo thời gian. Gợi ý mua sắm Váy 2 dây: H&M Váy kẻ caro: Kim Cap Váy dài tay dáng ngắn: Lady House Váy hở lưng: Zara



