Kixx ra mắt brand film “Lubricating the Future”: Tuyên ngôn cho kỷ nguyên mới

Tuyên ngôn thị giác đánh dấu chặng đường 20 năm

Mới đây, thương hiệu dầu nhớt hàng đầu Hàn Quốc Kixx chính thức tung ra video thương hiệu "Lubricating the Future" trên kênh YouTube toàn cầu, khởi động chiến dịch tái nhận diện nhân dịp kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển. Chỉ dài vỏn vẹn 65 giây nhưng đoạn phim trở thành một tuyên ngôn thị giác đầy sức nặng. Thông qua lăng kính đồ họa 3D hiện đại, video không chỉ thể hiện hình ảnh một Kixx năng động mà còn khẳng định vai trò của thương hiệu như một chất xúc tác âm thầm cho sự vận hành trơn tru của thế giới tương lai.

Video 2025 Kixx Brand Film nhận được sự chú ý nhờ nội dung ý nghĩa và hình ảnh sống động

Video mở đầu bằng hình ảnh dải năng lượng dầu nhớt màu cam rực rỡ xuất hiện như một dòng chảy sống động, luồn lách giữa các khối kết cấu công nghiệp khổng lồ. Dải màu này không chỉ là dấu hiệu nhận diện thương hiệu, mà còn đại diện cho bản chất của dầu nhớt, một lực vận hành âm thầm nhưng thiết yếu, kết nối hàng triệu chi tiết máy móc đang chuyển động trên toàn thế giới.

Dầu nhớt Kixx mang đến sức mạnh cho các máy móc hiện đại

Mỗi khung hình trong video là một lát cắt mang tính biểu tượng của tương lai. Khi đường dẫn dầu nhớt Kixx uốn lượn qua các chi tiết cơ khí, nó trở thành mạch máu của ngành sản xuất hiện đại. Khi lướt qua các trạm năng lượng tái tạo, nó như một dòng chảy dẫn truyền sinh khí cho các cánh quạt gió hay hệ thống pin mặt trời. Và khi xuyên qua đô thị thông minh, nó trở thành chất xúc tác cho cả mạng lưới hạ tầng di động và dữ liệu. Dầu nhớt theo cách ấy, được tái định nghĩa, không chỉ là chất bôi trơn động cơ, mà là chất bôi trơn cho chính sự tiến hóa của nhân loại trong kỷ nguyên năng lượng xanh và số hóa toàn cầu.

Dầu nhớt Kixx mang lại sự linh hoạt cho các thiết bị, động cơ và máy móc

Sự đầu tư kỹ lưỡng trong từng chi tiết hình ảnh được nâng tầm bởi phần âm thanh thiết kế riêng cho thương hiệu. Lần đầu tiên, Kixx giới thiệu tới người dùng âm thanh logo - một "chữ ký âm thanh" mang đậm tính nhận diện, gói trọn bản sắc công nghệ và tinh thần tiên phong của thương hiệu. Sự đầu tư tỉ mỉ trong từng khung hình được cộng hưởng bởi âm thanh thiết kế riêng, tạo nên cao trào giàu cảm xúc ở đoạn kết. Đồ họa tốc độ cao, phối cảnh sâu cùng chất lượng dựng hình 3D xuất sắc tạo nên một trải nghiệm thị giác cuốn hút, không chỉ kể lại hành trình 20 năm, mà còn hé lộ hình ảnh một Kixx đã sẵn sàng cho tương lai phát triển đang đến rất gần.

Tái định vị thương hiệu hướng đến tương lai

Video Kixx Brand Film "Lubricating the Future" không phải là một sản phẩm truyền thông đơn lẻ, mà là bước khởi đầu trong hành trình đổi mới toàn diện của Kixx. Trước đó, thương hiệu đã giới thiệu bộ nhận diện hoàn toàn mới, từ logo, khẩu hiệu đến tên gọi và bao bì sản phẩm với mong muốn thể hiện một diện mạo hiện đại, năng động và sẵn sàng thích ứng với thời đại số. Tại Việt Nam, sản phẩm với thiết kế bao bì mới dự kiến sẽ được trình làng trong khoảng cuối năm nay và đầu năm sau.

Bộ sản phẩm mới của Kixx với hình ảnh nhận diện ấn tượng hơn

Không dừng lại ở việc thay đổi hình ảnh, Kixx đang định nghĩa lại cách một thương hiệu công nghiệp kết nối với thế giới. Thiết kế nhận diện mới mang tính đồng bộ và linh hoạt cao, cho phép Kixx hiện diện mạnh mẽ hơn trên mọi nền tảng, từ cửa hàng thực tế đến các kênh truyền thông kỹ thuật số. Đồng thời, hệ thống tên gọi và phân cấp sản phẩm cũng được tinh gọn, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy giải pháp phù hợp một cách nhanh chóng.

Sắp tới cuốn storybook "The New Kixx" cũng sẽ được phát hành, ghi lại hành trình tái thiết thương hiệu qua lăng kính của chính đội ngũ nhân sự nội bộ. Không còn là những tuyên bố lạnh lùng về sản phẩm, mà là những câu chuyện chân thực về một thương hiệu đang tự làm mới mình từ bên trong.

Kixx bước vào kỷ nguyên năng lượng bền vững

Trước đó, vào năm 2024, Kixx từng khiến người xem giật mình suy ngẫm với video "The World Without Lubricants" bằng câu hỏi một thế giới vận hành ra sao nếu thiếu đi dầu nhớt? Giờ đây, với "Lubricating the Future", thương hiệu không chỉ đưa ra lời đáp, mà còn gửi gắm một tuyên ngôn đầy tự tin: dầu nhớt không chỉ vận hành máy móc, mà còn tiếp năng lượng cho cả một tương lai, nơi công nghệ phát triển bền vững, công nghiệp chuyển mình linh hoạt và môi trường được bảo vệ như một phần không thể thiếu. Không đơn thuần là chất bôi trơn, Kixx đang định nghĩa lại vai trò của mình như dòng chảy âm thầm nhưng không thể thiếu cho cả thế giới đang không ngừng chuyển động.