5 chỗ tuyệt đối không được treo quạt trần, lỡ phạm dễ hao tiền tốn của, thân tâm cũng chẳng yên

Quạt trần vốn là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình, vừa giúp làm mát, vừa tạo sự đối lưu không khí trong nhà. Tuy nhiên, trong phong thủy, quạt trần không chỉ đơn thuần là thiết bị tiện ích mà còn tác động trực tiếp đến dòng khí lưu thông. Vậy nên nếu đặt sai vị trí, quạt trần có thể vô tình gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tinh thần và cả tài lộc của gia chủ. Dưới đây là 5 vị trí không nên lắp quạt trần mà bạn cần đặc biệt lưu ý.

1. Trực tiếp phía trên giường ngủ

Quạt trần đặt ngay phía trên giường, đặc biệt là ngay chính diện đầu nằm, bị xem là phạm vào thế "hung khí áp đỉnh". Khi cánh quạt xoay vòng, luồng gió liên tục thổi xuống sẽ tạo cảm giác bị đè nặng, gây mệt mỏi, dễ mất ngủ hoặc gặp ác mộng. Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp và giấc ngủ của người trong phòng. Nếu vẫn muốn sử dụng quạt trần trong phòng ngủ, tốt nhất nên đặt lệch sang một bên, tránh đúng vị trí giường. Ngoài ra, gia chủ có thể kết hợp quạt trần với điều hòa hoặc quạt đứng để tạo sự thông thoáng mà không ảnh hưởng đến phong thủy và sức khỏe.

2. Ngay trên bàn thờ

Trong văn hóa Á Đông, bàn thờ là không gian linh thiêng, cần sự trang trọng và tĩnh lặng. Nếu lắp quạt trần ngay trên bàn thờ, mỗi khi hoạt động sẽ làm khói hương tản mát, mất đi sự quy tụ. Điều này bị coi là phạm kỵ, làm giảm tính nghiêm trang và có thể ảnh hưởng đến sự bình an của gia đạo. Theo phong thủy, luồng gió từ quạt trên bàn thờ còn dễ thổi tán lộc, khiến tài khí khó hội tụ. Vì vậy, tuyệt đối không nên lắp quạt trần ở vị trí này. Thay vào đó, nếu cần thông gió, gia chủ có thể chọn quạt tường hoặc quạt trần lệch xa khu vực thờ tự.

3. Chính giữa bàn ăn

Bàn ăn là nơi các thành viên sum họp, tụ khí và gắn kết tình cảm. Nếu quạt trần đặt ngay phía trên, dòng khí liên tục khuấy động sẽ khiến bữa ăn mất đi sự ấm cúng, gia đình dễ thiếu hòa khí. Không chỉ vậy, thức ăn còn nhanh chóng bị nguội lạnh, gây cảm giác khó chịu. Trong phong thủy, quạt xoay trên bàn ăn còn tượng trưng cho sự phân tán, khiến của cải và phúc khí khó giữ lại trong nhà. Do đó, quạt trần nên đặt ở khu vực sinh hoạt chung thay vì ngay chính giữa bàn ăn.

4. Thổi trực diện cửa chính

Cửa chính là nơi nạp khí, đón tài lộc vào nhà. Nếu quạt trần đặt ngay phía trên và thổi trực diện từ cửa chính vào, luồng khí tốt sẽ bị cuốn đi, khó hội tụ bên trong. Tình trạng này được coi là tán khí, khiến gia chủ khó giữ được may mắn, công việc và tài chính dễ gặp trắc trở. Để khắc phục, quạt trần nên đặt lệch vị trí, hướng gió điều chỉnh về phía trung tâm không gian, tránh thổi thẳng ra cửa. Điều này vừa tạo sự thông thoáng, vừa giữ được vượng khí cho ngôi nhà.

5. Quá thấp so với trần nhà

Ngoài vấn đề an toàn, quạt trần lắp quá thấp còn gây cảm giác nặng nề, bí bách cho người ở. Trong phong thủy, đây là dấu hiệu khí bị đè nén, khiến tâm trạng gia chủ dễ u uất, công việc khó hanh thông. Độ cao lý tưởng để lắp quạt trần là khi trần nhà từ 2,7 mét trở lên. Khoảng cách giữa cánh quạt và sàn nên duy trì từ 2,4 mét trở lên để đảm bảo vừa an toàn, vừa tạo được luồng khí lưu thông hài hòa.

Lời khuyên khi lắp quạt trần

- Chỉ nên lắp quạt trần ở phòng khách, phòng sinh hoạt chung hoặc các không gian rộng thoáng.

- Tránh đặt ngay trên những khu vực quan trọng như giường ngủ, bàn ăn, bàn thờ.

- Chọn loại quạt phù hợp kích thước phòng, không quá lớn hoặc quá nhỏ.

- Đảm bảo độ cao an toàn và vị trí hợp lý để luồng khí được lưu thông hài hòa.

