Nước uống Sữa trái cây mát lịm – Thức uống giải nhiệt tiếp năng lượng cho Gen Z

Mùa hè nóng nực dễ làm cơ thể mất nước, mất sức và… mất luôn cả "mood". Chính vì thế, Gen Z năng động không chỉ tìm đến thức uống để giải khát mà còn ưu tiên những sản phẩm mang đến nguồn năng lượng thiên nhiên. Trong đó, Nước uống Sữa trái cây TH true JUICE milk đang trở thành một trong những thức uống được đông đảo người trẻ "săn đón" nhờ hội tụ hàng loạt ưu điểm sáng giá.
Không chỉ thơm ngon, mà còn dễ uống và hoàn toàn từ hương vị tự nhiên, TH true JUICE milk nhanh chóng trở thành "chân ái" của nhiều bạn trẻ. Một tuần 5 vị, đổi vị liên tục mà chẳng bao giờ chán!
Học tập căng thẳng, làm việc cường độ cao hay vận động liên tục đòi hỏi bạn giữ sự tỉnh táo và năng lượng trong suốt ngày dài? Nạp nhanh năng lượng, tối ưu hiệu suất cùng TH true JUICE milk ngay!
Mua đồ uống TH - Trúng hơn 500.000 giải thưởng
Từ ngày 15/6 đến hết 15/9/2025, khi mua Nước uống Sữa trái cây TH true JUICE milk hoặc Trà tự nhiên TH true TEA, bạn có cơ hội tham gia chương trình khuyến mại với hơn 500.000 giải thưởng, gồm: 500.000 thẻ nạp điện thoại, 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng và 20 thẻ Bắc Á Bank trị giá đến 20 triệu đồng. Đồng thời, còn có 2.500 giải tích điểm, bao gồm 1.500 cặp vé xem phim CGV và 1.000 thẻ game Garena.
Cách tham gia rất đơn giản, dễ chơi và dễ trúng. Mỗi chai TH true JUICE milk hoặc TH true TEA đều mang đến cho bạn một cơ hội tích điểm đổi quà, chỉ cần tìm mã bảo mật ở mặt sau nhãn chai, sau đó quét QR code hoặc truy cập Zalo Mini App "Mua đồ uống TH - Trúng hơn 500.000 quà" để quay thưởng. Nhanh tay mua TH true JUICE milk và TH true TEA ngay để giải nhiệt mùa hè và mở ra cơ hội rinh hàng trăm nghìn phần quà hấp dẫn nhé!
Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:
Công ty TNHH Nước Tinh khiết Núi Tiên
Địa chỉ: Xóm Sơn Nam, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An.