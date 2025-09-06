Sau khi cúng Rằm tháng 7: 3 việc phải làm ngay để tiễn cô hồn, giữ vía lành trọn năm

Rằm tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là lễ Vu Lan và Tết Trung Nguyên, là dịp vô cùng quan trọng trong tín ngưỡng Việt Nam. Ngoài việc dâng hương kính tổ tiên, nhiều gia đình còn thực hành thêm một số bước sau lễ cúng để hóa giải xui xẻo và thu hút may mắn trọn năm.

Theo quan niệm dân gian, sau khi cúng, đặc biệt là lễ cúng cô hồn, có 3 việc nên làm ngay để xua tan tà khí và mở đường cho tài lộc, bình an.

1. Vãi muối và gạo ra ngoài sân hoặc trước cửa

Trong mâm lễ cúng cô hồn thường có muối và gạo, hai vật phẩm biểu tượng cho năng lượng tinh khiết và no đủ. Khi lễ xong, gia chủ nên rải muối và gạo ra nơi sân trước hoặc dọc theo hàng rào.

Ý nghĩa dân gian là để người âm đến thưởng thức, tránh mang lễ vật về nhà tự nhiên. Hành động này còn được xem là cách “tiễn cô hồn” ra khỏi không gian sống. Ngoài ra, muối còn được cho là vật trấn tà, giúp đẩy lùi năng lượng xấu, bảo vệ gia đình khỏi điều không lành.

2. Đốt lửa nhỏ trước cửa rồi bước qua

Ngọn lửa có vai trò trừ tà tác dụng mạnh. Nhiều gia đình sau khi cúng xong thường đốt một đống lửa nhỏ ngoài cửa, rồi từng thành viên bước qua để rũ trừ âm khí theo ngay.

Theo tín ngưỡng truyền thống, hành động này có tác dụng thanh lọc, vừa đẩy tà khí vừa đánh dấu sự chuyển tiếp từ lễ sang trạng thái bình thường, giúp gia đình vững bền hơn.

3. Tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới

Sau khi kết thúc nghi thức cúng bái, nên tắm rửa và thay đồ sạch ngay. Việc này không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái, thoải mái về thể xác, mà theo niềm tin dân gian, còn biểu thị sự từ bỏ xui xẻo, rũ trôi tà khí.

Việc mặc đồ mới và tắm xong như gieo một dấu mốc tinh thần khởi đầu mới. gìn giữ vận đỏ và tránh để năng lượng tiêu cực theo vào cơ thể.

Tháng cô hồn được cho là thời điểm năng lượng âm có thể dễ xâm nhập vào đời sống gia đình nếu không có biện pháp bài trừ kịp thời. Những bước kể trên, tuy đơn giản nhưng được xem như “bài trấn phong” hữu hiệu. Kết hợp với lòng thành kính và không gian sống sạch sẽ, chúng giúp giữ phúc lộc, bảo vệ bình an và tạo điều kiện cho tài vận thêm thuận.



