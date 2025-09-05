Ông bà tôi dặn: Để nhà bừa bãi 3 nơi, quý nhân xa lánh, phúc khí đi lạc, tài lộc trôi xa!

Người xưa có câu: "Một nhà bừa bãi, phúc khí tự tan". Trong phong thủy, không gian sống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng mà còn quyết định sự hanh thông của quý nhân vận - tức khả năng được người tốt nâng đỡ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Nhiều gia đình không để ý, để nhà cửa bừa bộn, đặc biệt là ở một vài vị trí trọng yếu sẽ vô tình khiến vận may rời bỏ, quý nhân khó lòng ghé đến.

Vậy đó là những chỗ nào?

1. Khu vực cửa ra vào (tiền sảnh)

Cửa ra vào chính là bộ mặt của ngôi nhà, đồng thời là không gian chuyển tiếp giữa bên trong và bên ngoài. Thế nhưng nhiều gia đình lại có thói quen chất đủ thứ ở đây, từ thùng carton cũ, đồ đạc không dùng đến, tất cả tạo cảm giác lộn xộn, khó chịu vô cùng. Điều này không chỉ khiến khách tới chơi mất thiện cảm mà ngay cả gia chủ khi bước vào cũng dễ mang theo tâm trạng nặng nề. Ngược lại, nếu tiền sảnh luôn gọn gàng, sạch đẹp, mỗi lần trở về nhà, bạn sẽ cảm nhận được sự thư thái, dễ chịu như được nạp thêm năng lượng tích cực.

Vậy nên mỗi người cần hình thành thói quen giữ gìn sự ngăn nắp, sạch sẽ ở cửa nhà. Điều đó sẽ giúp khí trường trong gia đình lưu thông tốt hơn, đón được vận may.

2. Phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi ta dành nhiều thời gian nhất trong ngày. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng mong được thả lỏng, nghỉ ngơi trong không gian thoải mái. Nhưng nhiều người lại lơ là việc dọn dẹp, để quần áo vứt bừa bãi, chăn gối xộc xệch, bụi bặm tích tụ dưới gầm giường và bệ cửa sổ.

Một căn phòng ngủ bừa bộn không chỉ khiến tinh thần dễ căng thẳng, khó ngủ ngon mà còn là ổ vi khuẩn, mạt bụi gây hại cho sức khỏe. Ngược lại, nếu phòng ngủ được vệ sinh thường xuyên, không gian thoáng đãng, sạch sẽ, tâm hồn sẽ thực sự được nghỉ ngơi, giấc ngủ chất lượng hơn, từ đó tinh thần ổn định và cuộc sống cũng trở nên thuận lợi hơn.

3. Nhà bếp

Ông bà ta có câu: "Bệnh từ miệng mà vào". Nhà bếp là nơi chế biến thức ăn, vì vậy độ sạch sẽ ở đây chính là hàng rào đầu tiên bảo vệ sức khỏe. Thế nên tuyệt đối không nên để mặc dầu mỡ bám đầy, đồ ăn thừa bốc mùi, lâu dần thành ổ vi khuẩn. Một gian bếp bẩn không chỉ làm mất cảm hứng nấu ăn mà còn khiến món ăn dễ bị nhiễm bẩn, lâu ngày ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cả nhà.

Trong khi đó, chỉ cần giữ thói quen dọn dẹp ngay sau khi nấu, căn bếp sẽ luôn sáng sủa, ngăn nắp. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng bữa ăn, góp phần tăng sự gắn kết, niềm vui trong gia đình mà còn giúp vận khí gia đình thêm hưng vượng, quý nhân dễ tới, tài lộc càng vượng phát.

Nguồn: Sohu