5 item bán chạy bền vững ở Olive Young: Dùng siêu sướng, da đẹp đến mức phong thần

Giữa hàng trăm món skincare liên tục được ra mắt ở Olive Young, luôn có những cái tên giữ vững phong độ, bán chạy dài lâu nhờ sở hữu công dụng vượt trội, đảm bảo lành tính và an toàn cho da. Nếu bạn đang muốn tậu vài món dưỡng chuẩn Hàn thì nhất định không thể bỏ qua 5 sản phẩm đình đám dưới đây - những cái tên luôn nằm trong danh sách "must-have" mỗi lần ghé Olive Young.

1. Serum mờ thâm Goodal Green Tangerine Vitamin C

Luôn giữ vững vị trí top đầu trong danh sách serum bán chạy tại Olive Young, em tinh chất Goodal được mệnh danh là sản phẩm "must-have" trong tủ đồ skincare của gái Hàn. Công thức nổi bật với 70% chiết xuất thanh yên Jeju giàu vitamin C, kết hợp cùng Niacinamide giúp tăng hiệu quả làm sáng và cải thiện đốm nâu. Kết cấu trong suốt, mỏng nhẹ như nước, khi thoa lên da thấm nhanh, không hề nhờn dính. Sau thời gian kiên trì sử dụng, da trở nên sáng trong, đều màu, lớp nền khi trang điểm cũng bám tự nhiên và glowy hơn.

Nơi mua: CLIO Official Store

2. Sữa rửa mặt beplain Mung Bean

Dù đã ra mắt từ lâu nhưng sữa rửa mặt beplain Mung Bean Amino Cleanser vẫn luôn nằm trong top bán chạy của Olive Young. Điểm đặc biệt của sản phẩm nằm ở kết cấu dạng "đậu xanh nghiền mịn", có chứa những hạt li ti giúp làm sạch sâu nhưng vẫn dịu nhẹ. Khi tạo bọt, foam mịn và bông xốp, rửa xong không hề căng khô mà để lại cảm giác mềm mại, thoải mái trên da. Công thức lành tính, phù hợp cả với da nhạy cảm nên được nhiều chị em tin dùng. Với khả năng làm sạch tốt, giá thành dễ chịu và dùng được cho mọi loại da, mọi độ tuổi, beplain Mung Bean được xem là món skincare an toàn, đáng thêm vào tủ đồ dưỡng da hàng ngày.

Nơi mua: beplain

3. Tinh chất cấp ẩm Torriden Hyaluronic Acid

Dòng Hyaluronic Acid của Torriden đã quá nổi tiếng ở Hàn, từ mặt nạ, kem dưỡng cho đến serum đều bán chạy rầm rộ. Trong đó, serum HA là sản phẩm được khen ngợi nhiều nhất nhờ kết cấu đặc biệt. Khác với nhiều loại serum đặc sánh, Torriden chọn công thức lỏng nhẹ như essence, có độ chảy tương tự nước, thoa lên da thấm cực nhanh và hoàn toàn không gây bết dính. Điểm cộng nữa là ngoài khả năng cấp ẩm sâu, serum còn bổ sung thêm thành phần làm dịu, giúp làn da được xoa dịu khi bị nóng rát hay kích ứng nhẹ, đặc biệt hữu ích trong mùa hè.

4. Tinh chất ủ mụn đầu đen ilso

Nếu nói đến sản phẩm trị mụn đầu đen được săn lùng nhiều nhất tại Olive Young, chắc chắn phải nhắc tới ilso Sebum Super Melting Serum Softener. Cơ chế hoạt động của sản phẩm là làm mềm những nhân mụn đầu đen, đầu trắng, giúp chúng tan ra và trồi cồi mụn lên dễ dàng mà không cần nặn mạnh tay. Thành phần sản phẩm lành tính, chiết xuất từ hoa quả và thực vật nên an toàn với da, hạn chế tối đa kích ứng. Cách dùng cũng cực đơn giản: chỉ cần thấm dung dịch ra bông tẩy trang, đắp lên vùng mũi khoảng 10-15 phút, sau đó dùng dụng cụ nạo mụn đi kèm là có thể lấy sạch mụn đầu đen mà không cần nặn mạnh tay. Cả netizen Hàn lẫn Đài Loan đều khen ngợi hiệu quả của sản phẩm này, thậm chí gọi nó là "thần dược" cho mũi mịn màng.

Nơi mua:ilso Vietnam

5. Mặt nạ FULLY Green Tomato Mud Pack Cleanser

Chỉ mới ra mắt không lâu nhưng FULLY Green Tomato Mud Pack Cleanser đã bán hơn 140.000 tuýp tại Hàn và nhanh chóng trở thành cái tên hot hit trên kệ Olive Young. Điểm sáng của sản phẩm nằm ở chiết xuất cà chua xanh, giàu Tomatine và Vitamin C, giúp làm sạch sâu, loại bỏ tế bào chết đồng thời cải thiện tình trạng lỗ chân lông to, tắc nghẽn. FULLY có thiết kế công thức 2 trong 1, vừa dùng như mask, vừa thay thế sữa rửa mặt. Khi đắp khoảng 10 phút rồi thêm nước massage, kết cấu mềm mịn như kem chuyển thành bọt mịn, giúp da sạch sâu mà vẫn ẩm mượt. Người dùng mô tả cảm giác "lỗ chân lông được thở" rõ rệt sau khi dùng.

Nơi mua: Olive Young



