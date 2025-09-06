4 thiết kế phòng tắm càng ngắm càng sướng mắt, xin phép dành cả đời để khen!

Phòng tắm tuy chỉ chiếm một diện tích nhỏ trong ngôi nhà, nhưng lại là nơi được sử dụng hàng ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiện nghi và thoải mái của cả gia đình. Nếu không sắp xếp hợp lý, không gian này dễ trở nên chật chội và lộn xộn. Thực tế, chỉ cần áp dụng vài thiết kế thông minh, phòng tắm nhỏ cũng có thể gọn gàng, thẩm mỹ và tiện lợi hơn rất nhiều. Dưới đây là 4 gợi ý đáng để bạn tham khảo.

1. Tủ gương

Đây là một thiết kế vừa gọn gàng vừa thẩm mỹ, lại tối ưu không gian. Khi làm tủ gương, nên thiết kế cao kịch trần để tăng diện tích lưu trữ và giúp phòng trông rộng rãi hơn. Bên trong có thể chia nhiều ngăn nhỏ, thậm chí dùng ngăn di động để tận dụng tối đa khoảng trống. Nên chừa một ô thoáng không đáy để treo bàn chải, giấy vệ sinh hoặc giấu gọn dây máy sấy tóc. Nếu bố trí thêm ổ cắm ngay trong tủ thì việc sử dụng các thiết bị điện cũng tiện lợi, an toàn hơn rất nhiều.

2. Tủ dưới bồn rửa mặt

Đây là khu vực chứa đồ rộng rãi nhất trong phòng tắm, nếu biết sắp xếp hợp lý sẽ cực kỳ tiện lợi. Khi thiết kế, nên chọn dạng ngăn kéo thay vì cửa mở để dễ dàng phân loại và lấy đồ. Nếu tủ nằm sát bồn cầu, có thể khéo léo bổ sung một hốc nhỏ bên hông để đựng giấy vệ sinh hoặc đặt giá để điện thoại, vừa gọn gàng vừa tiện dùng.

3. Hốc âm tường ở khu vực tắm

Thay vì treo kệ inox hay giỏ nhựa vướng víu, khi xây mới hoặc cải tạo phòng tắm, bạn có thể nhờ thợ chừa sẵn hốc âm tường ngay lúc ốp gạch. Đây sẽ là "chiếc tủ mini" gọn gàng để cất gọn dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng thể… vừa tiện lợi, vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Lưu ý nên thiết kế mặt hốc hơi nghiêng để nước không đọng lại, tránh ẩm mốc và giữ cho kệ luôn sạch sẽ.

4. Giá treo tường

Nếu có quá nhiều dụng cụ lau dọn, thay vì để bừa dưới sàn, bạn nên tận dụng mảng tường trống để gắn giá treo. Chỉ cần vài thanh treo chắc chắn là có thể cất gọn chổi, cây lau, vừa ngăn nắp vừa tiết kiệm diện tích. Ngoài ra, nếu nhà có nhiều dép đi tắm, bạn cũng có thể lắp thêm thanh treo ngang để sắp xếp dép lên cao, tránh ẩm ướt và giữ phòng tắm sạch sẽ hơn.

Theo Toutiao