Người phụ nữ ngoài 30 tuổi "bơm collagen" cho làn da bằng 4 cách đơn giản

Ở tuổi ngoài 30, hầu hết phụ nữ đều bắt đầu lo lắng về làn da xuống cấp, nếp nhăn xuất hiện và gương mặt kém đầy đặn. Thế nhưng, nàng blogger làm đẹp Kiều Mi Mi lại khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với làn da căng mịn, trẻ trung và thần thái rạng ngời. Bí quyết của cô không nằm ở các phương pháp thẩm mỹ đắt đỏ, mà chính là việc "bơm collagen" cho da mỗi ngày bằng những cách đơn giản, dễ áp dụng.

Theo Kiều Mi Mi, vẻ đẹp "không tuổi" không có nghĩa là phải trẻ như thiếu nữ đôi mươi, mà là khiến người khác không thể đoán chính xác tuổi thật. Cốt lõi để giữ được điều này chính là duy trì một gương mặt tràn đầy collagen. "Chúng ta có thể không cần nhờ cậy dao kéo, nhưng nhất định phải chống lão hóa. Mà chống lão hóa bắt đầu từ việc bảo vệ và bổ sung collagen cho da", cô chia sẻ.

1. Ăn uống để nuôi dưỡng collagen từ bên trong

Blogger này bật mí, chế độ ăn hằng ngày của cô luôn ưu tiên những thực phẩm giàu collagen tự nhiên như nấm tuyết, trứng gà, cá mai, gân bò… Ngoài ra, cô còn bổ sung thêm collagen peptide dạng uống để nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, giúp làn da có nền tảng săn chắc, đàn hồi lâu dài.

"Việc ăn uống khoa học quan trọng không kém bất kỳ loại mỹ phẩm nào. Muốn da đẹp, trước tiên phải khỏe từ bên trong", Mi Mi nhấn mạnh.

2. Mỹ phẩm chống lão hóa – bí quyết giữ da căng bóng

Song song với ăn uống, Kiều Mi Mi chú trọng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa. Cô gợi ý kem collagen Chando (hũ vàng), một sản phẩm được nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng.

Loại kem này chứa 100% collagen tái tổ hợp loại III có nguồn gốc đồng nhất với cơ thể người, với cả phân tử lớn và phân tử nhỏ. Phân tử lớn giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, làm dịu tình trạng nhạy cảm, còn phân tử nhỏ nano thẩm thấu sâu để "lấp đầy" những vùng thiếu hụt collagen, giúp da căng mịn từ gốc.

Đặc biệt, sản phẩm còn chứa men vi sinh cực địa độc quyền của Chando, thúc đẩy quá trình tái tạo collagen tự nhiên. Nhờ đó, chỉ sau một thời gian sử dụng, làn da trở nên mượt mà, đàn hồi tốt, nếp nhăn mờ đi và khuôn mặt trở nên đầy đặn, rạng rỡ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm 1 số loại kem dưỡng bổ sung collagen khác dưới đây:

Kem dưỡng giúp làm mờ các dấu hiệu lão hóa trên da INNISFREE Collagen Green Tea Ceramide Bounce Cream

Kem dưỡng ẩm Vitamin C làm sáng da và tăng sinh collagen Paula's Choice C5 Super Boost Moisturizer

Kem dưỡng ẩm collagen phục hồi ban đêm Estee Lauder Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Creme

3. Thói quen sống giúp giữ lại collagen

Ngoài việc bổ sung, Mi Mi đặc biệt chú trọng giữ gìn lượng collagen sẵn có bằng lối sống khoa học. Cô luôn cố gắng đi ngủ sớm để ngăn da chảy xệ, duy trì thói quen tập thể dục đều đặn để gương mặt săn chắc và giữ tỷ lệ mỡ cơ thể hợp lý.

"Có giai đoạn tôi cao 1m70 nhưng chỉ nặng 47,5kg. Khi đó, gương mặt hốc hác, thiếu sức sống. Sau này tôi duy trì cân nặng khoảng 50kg thì gương mặt đầy đặn, trẻ trung và tự nhiên hơn nhiều. Đừng quá gầy, hãy tìm mức cân nặng phù hợp với cơ thể mình", cô chia sẻ kinh nghiệm.

4. Bài tập cơ mặt – bí quyết cho nụ cười rạng rỡ

Một thói quen khác giúp blogger này giữ mãi sự trẻ trung chính là tập luyện cơ gò má (apple muscle). Những bài tập nhỏ cho vùng mặt giúp cơ giữa khỏe mạnh, gương mặt nhìn căng đầy và tươi tắn hơn, đồng thời giúp nụ cười thêm ngọt ngào, thu hút.

"Phương pháp này tuy đơn giản nhưng thực sự hiệu quả. Tôi tập luyện đều đặn và nhận thấy gương mặt săn chắc, ít chảy xệ, biểu cảm cũng tự nhiên hơn rất nhiều", Mi Mi nói.

Ở tuổi ngoài 30, khi nhiều phụ nữ bắt đầu e ngại dấu hiệu lão hóa, Kiều Mi Mi lại chứng minh rằng trẻ đẹp không hẳn phải nhờ đến thẩm mỹ. Với triết lý "đơn giản nhưng hiệu quả", cô kiên trì bổ sung và giữ gìn collagen cho da qua ăn uống, mỹ phẩm phù hợp, thói quen sống lành mạnh và cả những bài tập cơ mặt nhỏ.

Chính sự kết hợp này đã giúp Mi Mi xây dựng hình ảnh một "nàng blogger không tuổi" – luôn rạng rỡ, căng tràn sức sống và khiến người khác không thể đoán được tuổi thật.