Brand mỹ phẩm Hàn nhận “gạch đá” vì quảng cáo điêu toa, lố đến nỗi người dùng cảm thấy “xúc phạm IQ”!

Mới đây, thương hiệu mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc DPPR đã vướng phải nhiều ý kiến trái chiều khi cho ra mắt sản phẩm serum DPPR PDRN Cube Middle Shot 2000. Theo giới thiệu, sản phẩm này được quảng bá với công dụng cải thiện kết cấu da, tăng cường độ đàn hồi, chăm sóc lỗ chân lông và giúp da rạng rỡ hơn.

Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi nằm ở việc thương hiệu nhấn mạnh serum có thể giúp nâng cơ, thậm chí "thu gọn vùng giữa khuôn mặt" để mặt trông thon gọn hơn. Không dừng lại ở đó, thương hiệu còn sử dụng hình ảnh một chú chó bông để minh họa cho công dụng sản phẩm. Chính chi tiết này đã khiến netizen xứ Hàn đồng loạt bày tỏ sự khó hiểu, cho rằng thương hiệu đang PR một cách thiếu hợp lý, thậm chí lố bịch.

Thương hiệu mỹ phẩm nội địa Hàn sử dụng hình ảnh một chú chó bông để minh họa cho hiệu quả "thu gọn vùng giữa khuôn mặt" của serum



Serum DPPR PDRN Cube Middle Shot 2000 chính là cái tên đang gây tranh cãi khắp cõi mạng

Trên mạng xã hội, netizen Hàn không ngần ngại bày tỏ sự khó hiểu trước màn quảng cáo "lố kịch trần" của thương hiệu. Không ít người mỉa mai rằng ngay cả khi can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ cũng khó lòng rút ngắn phần giữa khuôn mặt, cho nên một sản phẩm bôi thoa ngoài da có thể mang đến hiệu quả vượt trội như thế là điều hết sức vô lý. Nhiều ý kiến cũng nghiêm túc lên tiếng, cho rằng chiêu quảng cáo quá đà này chẳng khác nào hành vi lừa đảo người tiêu dùng.

Một số bình luận của netizen Hàn trước màn quảng bá tác dụng của serum

Serum DPPR PDRN Cube Middle Shot 2000 hiện được bán với giá 46.000 won (khoảng 870.000 VNĐ). Dù bản thân sản phẩm chưa vấp phải chỉ trích, nhưng chỉ riêng màn quảng cáo quá lố đã đủ khiến thương hiệu trở thành tâm điểm tranh cãi.