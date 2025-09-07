Thăm nhà một phụ nữ trung niên, tôi mới thấm thía chủ nghĩa tối giản: Không giường, không đồ thừa, sạch bong và gọn gàng

Chủ nghĩa tối giản từ thực tế đời sống

Chủ nhà chia sẻ, cô chọn tối giản không chỉ vì sở thích mà còn vì… con nhỏ nghịch ngợm. Việc bỏ bớt nội thất, tối giản không gian giúp giảm nguy cơ va chạm, đồng thời giữ nhà cửa sạch sẽ lâu dài.

Thay vì mua sắm thêm, cô tập trung “giải phóng” không gian: phá bỏ vách ngăn ban công để làm sân chơi, gộp hai phòng thành phòng thay đồ lớn, và đặc biệt - phòng ngủ chỉ còn bục gỗ với nệm đặt trực tiếp, không dùng giường.

Phòng khách kết hợp giải trí

Phòng khách nối liền phòng ngủ, ngăn cách bằng tủ trưng bày nhỏ vừa trang trí vừa lưu trữ. Không dùng TV truyền thống, chủ nhà chọn máy chiếu và màn chiếu gọn gàng, mang lại trải nghiệm điện ảnh ngay tại nhà.

Ban công nối liền phòng khách trở thành góc thư giãn: sofa nhỏ, bàn trà, cửa kính lớn tràn ánh sáng. Ngồi ở đây, vừa nhâm nhi trà, vừa ngắm thành phố qua lớp kính trong veo - đó chính là “xa xỉ” của một không gian giản dị.

Nhà bếp và phòng ăn liền mạch

Nhà bếp thiết kế mở, tủ chữ U chạy dọc tường với mặt bàn đá cẩm thạch dễ vệ sinh. Từng dụng cụ nấu ăn đều có chỗ riêng, đảm bảo căn bếp gọn sạch dù diện tích nhỏ.

Kế bên là bàn ăn tối giản bằng đá phiến, 4 ghế đơn màu trung tính. Trên tường treo vài móc treo tinh tế, đủ để căn phòng không đơn điệu mà vẫn giữ trọn sự gọn gàng.

Phòng ngủ tối giản đến mức không có giường

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất chính là phòng ngủ chính. Thay vì kê giường, chủ nhà nâng sàn lên 10cm, đặt nệm trực tiếp. Cách này vừa tiết kiệm diện tích, vừa tạo cảm giác an toàn cho trẻ nhỏ.

Ánh sáng ấm từ hệ thống đèn ẩn cùng bức tường ốp gỗ mỏng tạo nên bầu không khí thư giãn. Đối diện là tủ tường tối giản, kiêm bàn trang điểm. Một ô cửa kính lớn mở ra khoảng trời bên ngoài - nơi ánh sáng và mây trời trở thành “trang trí” tự nhiên.

Không gian dành cho trẻ và kho lưu trữ

Phòng trẻ em được tận dụng chiều cao, tạo thành giường tầng nhỏ gọn. Tầng dưới để đồ, tầng trên là chỗ ngủ 1,2m có thanh chắn an toàn.

Phòng thay đồ riêng biệt được tạo nhờ ghép hai phòng lại. Tủ quần áo chữ U lớn, chia nhiều ngăn cho quần áo, túi xách, giày dép. Khi kéo cửa gấp, toàn bộ biến mất sau lớp tủ - vừa tiện dụng vừa tối giản.

Phòng tắm đồng bộ phong cách

Phòng tắm ốp gạch trắng, vòi sen và khu rửa tay gọn gàng, có kính ngăn khô - ướt. Mọi vật dụng được sắp xếp tối thiểu nhưng đủ dùng. Sạch sẽ và sáng sủa - đúng tinh thần “ít nhưng đủ”.