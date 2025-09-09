Sale 9/9: 5 món skincare hack da căng mọng như trái chín, chị em rỉ tai nhau là có "ma thuật" giúp xinh đẹp lên!

1. Estee Lauder Advanced Night Repair 75ml - Serum phục hồi huyền thoại

Được mệnh danh là “chai serum quốc dân”, Estee Lauder ANR ứng dụng công nghệ Chronolux™ độc quyền, giúp da tự phục hồi tổn thương trong khi ngủ. Sản phẩm chứa hyaluronic acid cấp ẩm sâu, kết hợp các chất chống oxy hóa mạnh, từ đó cải thiện nếp nhăn, làm da sáng mịn và đều màu. Serum thấm nhanh, không nhờn rít, an toàn cho cả da nhạy cảm. 👉 Trên Lazada dịp 9/9, giá sản phẩm là 4.950.000đ và được tặng kèm bộ quà trị giá hơn 4 triệu đồng (2 serum mini, 2 kem dưỡng và quà theo khung giờ). Với dung tích 75ml, đây là size lớn rất “kinh tế” cho người dùng lâu dài.

2. Lancome Genifique Ultimate B50ml - Phục hồi da chỉ sau 7 ngày

Lancome Genifique là lựa chọn cho ai muốn thấy kết quả nhanh. Công thức chứa 7 loại prebiotic & probiotic, giúp cân bằng hệ vi sinh trên da, giảm tình trạng xỉn màu, thiếu sức sống. Chỉ sau 1 tuần, da thường căng mướt, đều màu và trông khỏe khoắn hơn.

👉 Lazada tung ưu đãi lớn: mua sản phẩm với giá 4.500.000đ nhận thêm quà trị giá 3 triệu đồng gồm kem dưỡng Renergie, kem mắt Genifique, serum retinol tươi và voucher massage cao cấp 1,5 triệu đồng. Deal này được hội beauty đánh giá “xứng đáng từng đồng” vì vừa chăm sóc da, vừa tặng trải nghiệm spa sang chảnh.

3. AHC Proshot Colla-Juvenation Lift 4 30ml - Kem mắt kiêm kem dưỡng toàn mặt

Khác biệt với nhiều dòng eye cream khác, sản phẩm này có thể dùng cho cả gương mặt. Thành phần chính là collagen cô đặc và peptide, hỗ trợ nâng cơ, làm mờ rãnh nhăn, đặc biệt ở vùng mắt vốn dễ lão hóa sớm. Chất kem mỏng nhẹ, dễ tán, không để lại màng bóng.

👉 Trong sale 9/9 trên Lazada, giá còn 693.000đ (giảm 8%), tặng thêm 3 sản phẩm mini. Đây là lựa chọn phù hợp với người mới bắt đầu chăm da chống lão hóa nhưng muốn “2 trong 1” tiện lợi.

4. Sulwhasoo Concentrated Ginseng Rejuvenating Serum 50ml - Tinh chất nhân sâm tái tạo da

Sulwhasoo nổi tiếng với khả năng khai thác tối đa sức mạnh của nhân sâm Hàn Quốc. Dòng Rejuvenating Serum chứa Ginsenoside (saponin quý trong nhân sâm), giúp tăng cường sức đề kháng cho da, cải thiện độ đàn hồi và chống chảy xệ. Sau vài tuần, da thường sáng khỏe, mịn màng và căng tràn sức sống.

👉 Lazada đang bán với giá 4.850.000đ , kèm combo quà 7 món mini trị giá 4,6 triệu đồng. Đây là “deal vàng” cho ai muốn thử trải nghiệm full bộ Sulwhasoo nhưng chưa cần đầu tư tất cả sản phẩm full size.

5. The Whoo Essential Lip Glow Balm 3.3gr - Son dưỡng Đông y sang trọng

Không chỉ dưỡng môi, thỏi Lip Glow Balm còn mang lại sắc hồng nhẹ nhàng, giúp gương mặt tươi tắn tự nhiên. Thành phần chứa chiết xuất thảo dược Đông y đặc trưng của The Whoo, vừa cấp ẩm, vừa bảo vệ môi trước tác nhân bên ngoài. Vỏ son thiết kế tinh xảo, nhỏ gọn, dễ mang theo.

👉 Lazada bán chính hãng với giá 920.000đ , kèm quà trị giá 850K gồm son kem lì mini, tinh chất Bichup và voucher 50K. Với mức ưu đãi này, chỉ cần mua một thỏi dưỡng, bạn đã gần như sở hữu thêm một bộ mini skincare.

Lazada chính thức khởi động "9.9 Siêu Sale Chính Hãng" từ 20h ngày 8/9 đến hết 11/9/2025, mang đến cơ hội săn hàng chính hãng giá cực hời từ nhiều thương hiệu uy tín, với những ưu đãi nổi bật: 28 giờ vàng khai tiệc: từ 20h ngày 8/9, săn hàng hiệu kết hợp cùng Xu và ưu đãi thương hiệu, giảm đến 50% trong các khung giờ vàng 0H - 12H - 20H. Vô vàn deal đồng giá 99K mỗi ngày & trợ giá "căng đét" đến 3 triệu đồng, cùng voucher thương hiệu giảm sâu đến 30% từ 20h ngày 8-11/9. Điểm danh Xu về ví: từ 0h 6-11/9, đăng nhập mỗi ngày nhận đến 99K Xu, chơi game "Đập trứng hứng POPMART" và săn deal giảm đến 50% tại trang Xu. Săn sale trên LazLive 20h ngày 8/9: livestream với nghệ sĩ/KOL đình đám, review chân thực sản phẩm, deal hời giảm 30%, chương trình mua 1 tặng 5 Freeship toàn sàn, hết nhu cầu đổi trả dễ dàng Mở app Lazada để gom voucher và chuẩn bị giỏ hàng, sẵn sàng chốt đơn ngay thôi!



