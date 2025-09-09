Cuộc đua săn quà TH cán mốc hơn 450.000 lượt trúng, tham gia ngay để không bỏ lỡ những giải thưởng hấp dẫn

Mùa hè bùng nổ với hàng trăm nghìn giải thưởng từ TH

Mùa hè 2025, TH mang đến một làn gió mới cho thị trường đồ uống với chương trình khuyến mãi "khủng". Chỉ với thao tác đơn giản là bóc nhãn chai lấy mã dự thưởng in ở mặt sau nhãn và nhập lên hệ thống, hàng triệu người tiêu dùng đã tham gia vào cuộc đua "săn quà" hấp dẫn gồm: 500.000 thẻ điện thoại trúng liền tay, 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng và 20 thẻ ngân hàng Bắc Á trị giá 20 triệu đồng, 2.500 quà tích điểm như vé xem phim CGV, thẻ game Garena.

Loạt giải thưởng hấp dẫn từ chương trình "Mua đồ uống TH - Trúng hơn 500.000 giải thưởng"

Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã ghi nhận hơn 450.000 lượt trúng thưởng thẻ nạp điện thoại - phần quà nhỏ nhưng mang lại niềm vui bất ngờ, nhất là trong những lúc "cháy tài khoản". 191 giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng được trao cho khách hàng trên khắp cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Bắc Giang…

Đáng chú ý, 19 trong số 20 thẻ ngân hàng trị giá 20 triệu đồng đã tìm được chủ nhân, với nhiều khách hàng đến từ Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Tây Ninh... Trong đó, một số người chơi đã trực tiếp đến nhận thưởng - hiện thực hóa cam kết "giải thật, quà thật" từ chương trình.

Không kém phần hấp dẫn, toàn bộ 1.000 thẻ Garena trị giá 100.000 đồng và 1.500 cặp vé xem phim CGV trị giá 200.000 đồng cũng đã được "quét sạch" trong thời gian ngắn, cho thấy mức độ hưởng ứng mạnh mẽ và sức hút thực sự của chương trình.

"Đi xem phim bằng vé trúng từ chai nước TH đúng là một trải nghiệm rất thú vị. Mình còn giữ lại nắp chai như một kỷ niệm vui!", Nguyễn Huyền Trang (Hà Nội) chia sẻ.

Bí quyết giữ độ "nóng" - chính là chất lượng sản phẩm

Sức hút của chương trình không chỉ đến từ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, mà còn được tạo nên bởi hai "nhân vật chính" Trà tự nhiên TH true TEA và Nước uống Sữa trái cây TH true JUICE milk. Trong đó nổi bật là "tân binh" Trà Ổi và Trà Tắc Tự Nhiên vừa ra mắt của dòng TH true TEA.

TH true TEA chinh phục người tiêu dùng nhờ được tạo nên từ lá trà tuyển chọn tại cao nguyên Mộc Châu, hòa quyện cùng nguồn nước tinh khiết từ mạch ngầm núi lửa triệu năm tại Núi Tiên (Nghệ An). Quy trình sản xuất hiện đại, khép kín từ khâu trích ly trà đến đóng chai giúp giữ trọn hương vị và dưỡng chất tự nhiên, mang đến trải nghiệm đầy sảng khoái trong từng ngụm trà.

Hai "tân binh" vừa ra mắt của dòng TH true TEA - Trà Ổi và Trà Tắc Tự Nhiên

TH true JUICE milk không chỉ thơm ngon, giải khát mà còn cung cấp năng lượng tự nhiên cùng vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Sản phẩm là sự hòa quyện giữa trái cây tươi được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các vùng nguyên liệu trong nước và quốc tế, kết hợp với sữa tươi sạch từ trang trại TH. Toàn bộ quy trình sản xuất diễn ra khép kín, hiện đại theo công nghệ Đức, đảm bảo chất lượng và độ an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chính nhờ sự đầu tư nghiêm túc vào chất lượng và sự sáng tạo không ngừng trong hương vị, TH true TEA và TH true JUICE milk đã trở thành lựa chọn "đình đám" mùa hè. Không chỉ đơn thuần là đồ uống giải khát, mỗi sản phẩm còn mở ra cơ hội nhận hàng trăm nghìn phần quà hấp dẫn từ chương trình khuyến mãi.

Với sự kết hợp giữa sữa bổ dưỡng và trái cây tự nhiên, TH true JUICE milk là thức uống giải nhiệt lý tưởng cho mùa hè

Sau hơn 2 tháng triển khai, chương trình "Mua đồ uống TH - Trúng hơn 500.000 giải thưởng" đang dần khép lại. Tuy nhiên, nhiều phần quà giá trị cuối cùng vẫn đang chờ những khách hàng may mắn tiếp theo.

Nếu bạn vẫn chưa thử vận may, đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để tham gia. Hãy nhanh tay chọn mua các sản phẩm TH true TEA và TH true JUICE milk, bóc nhãn, nhập mã dự thưởng và tận hưởng cảm giác hồi hộp, phấn khích khi chờ đón kết quả.

Cơ hội tham gia chương trình nằm ngay trên các nhãn chai TH true TEA và TH true JUICE milk

Đừng để mùa hè sôi động này trôi qua mà không có phần quà "chất" từ TH dành riêng cho bạn!

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Nước Tinh khiết Núi Tiên

Địa chỉ: Xóm Sơn Nam, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An.