Slimcase: Từ một startup viral trên Shark Tank trở thành thương hiệu ốp lưng số 1 về doanh thu tại Việt Nam

Vươn tầm quốc tế khi có mặt tại hơn 20 quốc gia, thành công tiếp cận cả những thị trường khó tính như Bắc Mỹ, EU, câu chuyện phát triển của Slimcase là minh chứng cho tiềm năng của startup Việt nếu có chiến lược dài hơi và sự kiên định với giá trị cốt lõi.

Slimcase thành công gọi vốn từ 3/4 Shark với mức đầu tư 12 tỷ đồng (Shark Tank 2023)

Từ "spotlight truyền hình" đến vị thế dẫn đầu TMĐT

Xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam vào tháng 12/2023, Slimcase gây ấn tượng mạnh bằng sản phẩm ốp lưng điện thoại siêu mỏng với thiết kế magsafe mỏng bậc nhất thế giới, khiến các ‘shark’ phải trầm trồ. Sau khi chương trình được phát sóng với những thành công vang dội về truyền thông, Slimcase tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ trong ngành hàng ốp lưng điện thoại đầy thử thách.

Những bước ngoặt chiến lược khác biệt

Sau khi tạo được độ nhận diện nhất định, Slimcase nhanh chóng chuyển mình bằng việc mở rộng danh mục sản phẩm, không chỉ tập trung các mẫu siêu mỏng mà còn phát triển các dòng ốp chống sốc, thời trang và phù hợp với xu hướng tiêu dùng linh hoạt.

Song song đó, đội ngũ sáng lập lựa chọn TMĐT làm kênh bán hàng trọng tâm, với sự đầu tư bài bản vào vận hành, hình ảnh và tối ưu trải nghiệm mua sắm trên các cửa hàng thương mại điện tử. Trong vòng chưa đầy 3 năm, Slimcase đã vượt lên nhiều đối thủ lâu năm để trở thành thương hiệu ốp lưng số 1* Việt Nam. Khác với các thương hiệu khác chỉ "nhập mẫu - đăng bán", hay những ông lớn đã quen với sự an toàn, ít đột phá về sản phẩm, Slimcase đầu tư nghiêm túc vào R&D và cải tiến sản phẩm. Mỗi thiết kế mới đều dựa trên nghiên cứu tìm hiểu hành vi người dùng thực tế, phản hồi trực tiếp từ khách hàng và thử nghiệm về độ bền - điều hiếm thấy trong ngành phụ kiện vốn chuộng tốc độ ra mắt hơn chất lượng.

Slimcase đầu tư nghiêm túc vào R&D và cải tiến sản phẩm với quy trình nghiêm ngặt

Việc tự phát triển công nghệ chống sốc đa lớp, cải tiến chất liệu và giữ form gọn nhẹ giúp Slimcase tạo ra những mẫu ốp lưng "đúng nhu cầu" người dùng Việt: bảo vệ tốt, không cồng kềnh, tính thẩm mỹ và ứng dụng cao.

Dẫn đầu doanh thu trên 4 sàn TMĐT, tăng trưởng ghi nhận dựa trên dữ liệu thật

Theo báo cáo được nghiên cứu độc lập từ Metric, đến hết Quý 2 năm 2025, Slimcase là thương hiệu ốp lưng số 1* Việt Nam, dẫn đầu về doanh số bán trên các sàn thương mại điện tử Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn và TikTok Shop Việt Nam. Slimcase chiếm 12,61% thị phần, khảo sát trên 32.092 sản phẩm của hơn 200 thương hiệu tại 635 cửa hàng.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt bởi các chiến dịch giảm giá và chạy đua theo hiệu ứng, Slimcase đã chọn một lối đi riêng. Thành công của thương hiệu đến từ một chiến lược tăng trưởng bền vững, nơi mọi nỗ lực đều được đầu tư vào chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng. Bằng cách phân tích dữ liệu từ hàng chục ngàn đơn hàng, Slimcase hiểu rõ thị hiếu người dùng để liên tục cải tiến và mang đến những sản phẩm tốt nhất, từ đó tạo ra những giá trị thực sự cho cộng đồng người dùng.

Slimcase dẫn đầu về doanh số bán* trong hơn 200 thương hiệu khảo sát bởi Metric.vn

Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, sự tăng trưởng bền vững và vị thế không nhất thiết phải dựa vào hiệu ứng viral ngắn hạn, mà được tạo nên từ sự thấu hiểu khách hàng và chiến lược kinh doanh bài bản, hiệu quả.

Thương hiệu Việt có thể làm được nếu chọn đúng ngách, làm đủ tốt

Câu chuyện của Slimcase cho thấy: spotlight truyền hình chỉ là điểm khởi đầu. Để một startup trở thành thương hiệu dẫn đầu, điều cần thiết là chiến lược dài hạn, khả năng thích ứng và sự tập trung vào giá trị người dùng thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Sự chuyển mình của Slimcase từ một startup được biết đến qua Shark Tank thành thương hiệu top 1 trong ngành ốp lưng điện thoại tại Việt Nam không phải là phép màu, mà là một bài học thực tế cho bất kỳ ai muốn khởi nghiệp bền vững trong kỷ nguyên công nghệ mới.

*Nghiên cứu thứ hạng bán chạy dựa trên doanh số đã bán của Metric, khảo sát trên các sản phẩm nhóm hàng ốp điện thoại của các shop chính hãng trên các sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử có đơn bán sản phẩm bao gồm Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn và TikTok Shop Việt Nam trong thời gian từ 01/07/2024 tới hết ngày 30/6/2025.