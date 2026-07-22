Chỉ vì tâm lý ngại ngùng không đi khám khi vùng kín bị đau rát, người phụ nữ này đã phải trả giá đắt. Ngồi trên giường bệnh sau hàng loạt ca phẫu thuật nạo vét và liên tục truyền kháng sinh, cô khóc yếu ớt: "Giá như...".

Một vết sưng đỏ tưởng chừng vô hại ở vùng kín hoàn toàn có thể biến thành "chiếc bẫy tử thần" rình rập tính mạng nếu bạn chủ quan hay vì xấu hổ chịu đựng. Cô Từ chỉ thật sự hiểu được điều này sau khi thoát chết sau ca cấp cứu nhiễm trùng huyết lành ít dữ nhiều.

Từ vết sưng "nhạy cảm" đến chuỗi ngày ác mộng ở phòng ICU

Cô Từ năm nay vừa bước qua tuổi 30, sống tại Đài Loan (Trung Quốc), có tiền sử mắc bệnh tiểu đường.

Ban đầu, cô Từ cảm thấy vùng đáy chậu hơi đỏ, sưng nhẹ và đau rát mỗi khi đi lại hay ngồi xuống. Căng thẳng vì vị trí nhiễm trùng quá nhạy cảm, cô gạt phắt lời khuyên đi khám của gia đình vì tự hỏi: "Làm sao tôi có thể cho người khác xem chỗ đó được?" . Cho rằng đó chỉ là ma sát thông thường hay viêm nang lông, cô tự mua thuốc giảm đau về uống với hy vọng bệnh sẽ tự khỏi.

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Thế nhưng, mầm bệnh bên trong tiến triển với tốc độ kinh hoàng. Sang ngày thứ 2, vùng đỏ sưng lan rộng ra kèm những cơn đau dữ dội như bị dao cắt. Đến ngày thứ 3, cô Từ đau đớn tới mức không thể đi lại, vùng da đáy chậu chuyển sang màu đỏ sẫm rồi bùng phát các mảng hoại tử màu tím đen bốc mùi hôi thối.

Cô rơi vào trạng thái sốt cao, ớn lạnh, suy nhược toàn thân, khó thở và lú lẫn.

Khi được gia đình đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ cấp cứu Hoàng Xuân (Đài Loan, Trung Quốc) nghiêm nghị thông báo với gia đình rằng nhiễm trùng đã lan rộng ra ngoài bề mặt da, biến chứng thành viêm cân hoại tử. Vi khuẩn tàn phá mô sâu khiến cô Từ nhanh chóng bị nhiễm trùng huyết kèm tụt huyết áp nghiêm trọng.

Khi nghe người nhà kể về những triệu chứng và quá trình tự chữa bệnh tại nhà của cô Từ, Bác sĩ Hoàng vừa thương vừa giận. Ông nói: “Chậm chút nữa là tử vong”.

Tại sao 1 vết sưng đỏ ở vùng kín lại nguy hiểm đến vậy?

Thực chất, cô Từ đã trải qua một "chuỗi phản ứng dây chuyền" y khoa đầy nguy hiểm. Bác sĩ Hoàng giải thích, cô có sẵn bệnh tiểu đường, là yếu tố khiến hệ miễn dịch suy yếu trầm trọng và lượng đường trong máu cao tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn bùng phát. Khi vi khuẩn xâm nhập vào vùng đáy chậu, chúng nhanh chóng tấn công xuống các lớp mô sâu và gây ra bệnh viêm cân hoại tử. Căn bệnh này âm thầm ăn mòn, tàn phá và làm thối rữa các mô thịt bên trong, tạo thành các mảng hoại tử tím đen cùng cơn đau dữ dội.

Do cô Từ giấu bệnh không đi khám, ổ hoại tử ở vùng kín phát triển quá mức khiến vi khuẩn và độc tố tàn phá mô tràn ngập vào dòng máu. Điều này kích hoạt biến chứng cấp tính toàn thân là nhiễm trùng huyết, làm tụt huyết áp, suy đa tạng và đẩy cô vào ranh giới sinh tử.

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Dễ hiểu hơn, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh: "Bệnh tiểu đường là nguyên nhân gốc rễ kích hoạt viêm cân hoại tử ở vùng kín. Chính ổ viêm hoại tử bị bỏ mặc này đã biến chứng thành nhiễm trùng huyết đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Đến chậm chút nữa rất có thể bệnh nhân sẽ tử vong".

Ông nhắc nhở, thứ mà cô Từ thấy chỉ là sưng hay vệt đỏ nhỏ nhưng sự thật thì sự ăn mòn đã âm thầm diễn ra bên dưới lớp da. Cơn đau bất thường là "tiếng kêu cứu" đầu tiên, cảm giác nhức nhối như bị bỏng hoặc dao cứa nhưng lại bị cô bỏ qua, cho rằng viêm nang lông, bệnh phụ khoa hoặc ma sát vô tình gây tổn thương. Cứ như vậy, vi khuẩn có cơ hội t ấn công hệ tuần hoàn gây nhiễm trùng huyết.

Sau những lần truyền kháng sinh tĩnh mạch liều cao và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật liên tiếp để cắt lọc, nạo vét toàn bộ phần thịt và mô hoại tử, cô Từ vẫn phải chiến đấu nhiều ngày trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) mới thoát khỏi "cửa tử". Tuy nhiên, sức khỏe của cô vẫn chưa ổn định, bác sĩ Hoàng cảnh báo vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu các chỉ số viêm tăng lên.

Ai là người dễ bị nhiễm trùng huyết "nhắm tới?"

Bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm trùng huyết, nhưng bác sĩ Hoàng cho biết, vi khuẩn thường tấn công tàn khốc nhất vào những nhóm người có "hàng rào" bảo vệ cơ thể bị suy yếu:

- Người mắc các bệnh mãn tính: Bệnh nhân tiểu đường (như cô Từ), suy gan, suy thận, tim mạch hoặc ung thư. Là những căn bệnh làm tàn phá khả năng tự chữa lành của cơ thể.

- Người có hệ miễn dịch yếu: Người cao tuổi, trẻ sơ sinh, phụ nữ sau sinh, người nhiễm HIV hoặc đang điều trị hóa trị, dùng thuốc chống thải ghép.

- Người đang có tổn thương mở: Bệnh nhân có vết thương hở lâu lành, áp xe chưa điều trị, người vừa trải qua phẫu thuật hoặc đang đặt các thiết bị y tế như ống thông, xông tiểu.

Khi vi khuẩn tràn vào máu, cơ thể sẽ lập tức phát ra những tín hiệu cấp cứu dồn dập. Nếu thấy xuất hiện các biểu hiện dưới đây, bạn cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để chớp lấy "thời gian vàng" cứu mạng:

- Sốt cao kèm ớn lạnh dữ dội: Nhiệt độ cơ thể tăng vọt đột ngột hoặc ngược lại, hạ xuống thấp bất thường (dưới 36 độ C) kèm cảm giác rét run run rẩy.

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- Nhịp thở nhanh và khó thở: Nhịp thở trở nên dồn dập, hổn hển, có cảm giác thiếu oxy trầm trọng dù không vận động mạnh.

- Tim đập nhanh, tụt huyết áp: Nhịp tim vọt lên trên 90 nhịp mỗi phút, cơ thể mệt lả, chóng mặt, vã mồ hôi lạnh do huyết áp giảm sâu.

- Rối loạn ý thức và tri giác: Xuất hiện trạng thái lơ mơ, nói nhảm, lúng túng, không nhận biết được xung quanh hoặc ngất xỉu.

- Tổn thương da và đau nhức bất thường: Vùng nhiễm trùng ban đầu sưng tấy, đau rát dữ dội, chuyển màu tím đen hoại tử hoặc bùng phát các mảng xuất huyết, nổi mụn nước bất thường trên da.

Nguồn và ảnh: EBC, Aboluowang, Sohu