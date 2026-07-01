"Hiện tượng lạ" Marc Cucurella: Lạ đời từ mê túi ni lông cho đến gu ăn uống chẳng giống ai!

Có lẽ chẳng tìm được ở đâu cầu thủ nổi tiếng theo kiểu... chẳng giống ai như Marc Cucurella của đội tuyển Tây Ban Nha. Anh không chỉ gây "bão mạng" vì khoảnh khắc đựng bản sao chiếc cúp vô địch World Cup trong túi ni lông, mà còn bởi sở thích ăn uống độc lạ.

Trận chung kết World Cup 2026 trên sân vận động MetLife ngày 20/7 vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Bên cạnh chiến thắng 1 - 0 đầy bản lĩnh của tuyển Tây Ban Nha trước Argentina để chính thức bước lên đỉnh cao thế giới bóng đá, cái tên Marc Cucurella cũng đang "làm mưa làm gió" và trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao khắp các nền tảng mạng xã hội.

Marc Cucurella nhiệt huyết trên sân cỏ World Cup 2026 (Ảnh: BBC)

Không chỉ bởi màn trình diễn lăn xả, quả cảm giúp hàng phòng ngự "La Roja - Đội quân màu đỏ" đứng vững trước những đợt hãm thành dồn dập, hậu vệ sinh năm 1998 này còn khiến báo chí quốc tế lẫn cộng đồng mạng dậy sóng bởi một khoảnh khắc vô cùng kỳ lạ, thậm chí khiến nhiều người bật cười ngay sau trận đấu.

Trong khi các đồng đội phía sau đều ôm trên tay chiếc rương Louis Vuitton sang trọng đựng quà tặng và mô hình cúp kỷ niệm cá nhân do Chủ tịch FIFA trao tặng, chân đi giày thể thao chỉn chu, thì Cucurella lại xuất hiện với vẻ ngoài không thể bình dị hơn: Chân đi dép lê, tay túm chặt miệng một chiếc túi ni lông trong suốt trông như túi ngoài siêu thị, bên trong đựng bản sao cúp vàng cùng một ít đồ đạc cá nhân để mang về nhà.

Đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc này được Nhật báo thể thao AS đăng tải trên Instagram lập tức bùng nổ truyền thông với hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, người hâm mộ khắp nơi không khỏi nhịn cười trước phong cách độc nhất vô nhị của tân binh Real Madrid. "Anh ấy cầm chiếc cúp World Cup như thể nó là một ký cà chua", "Người khác đựng cúp trong chiếc rương Louis Vuitton sang trọng thế mà Cucurella lại đựng nó bằng túi ni lông. Buồn cười quá" là những bình luận được nhiều người đồng tình bên dưới video.

Marc Cucurella đựng bản sao cúp vàng World Cup trong túi ni lông (Video: Instagram/AS)

Sự ngẫu hứng, vô tư đến mức gây kinh ngạc đó hoàn toàn không phải là một chiêu trò gây chú ý nhất thời. Ngoài đời, Cucurella vốn sở hữu một thói quen hơi lạ đời là thích dùng túi ni lông xách đồ đi khắp nơi mà chẳng màng đến hình tượng hào nhoáng của một ngôi sao bóng đá triệu đô. Sự dị biệt và cá tính ấy không chỉ dừng lại ở chiếc túi ni lông đi chợ, mà nó còn ngấm sâu vào cả thói quen sinh hoạt và gu ăn uống "khác người" của cầu thủ người Catalan.

Bản năng khám phá và gu ẩm thực phá vỡ mọi khuôn khổ

Đàn ông từ xưa đến nay vốn mang sẵn trong mình gen thích chinh phục, tò mò muốn thử nghiệm những điều mới lạ và không thích việc bị gò bó trong các khuôn khổ có sẵn. Với Marc Cucurella, tinh thần phiêu lưu đó không chỉ thể hiện qua những pha xoạc bóng quyết liệt hay lối chơi tràn đầy năng lượng trên sân cỏ, mà nó còn tràn thẳng vào trong căn bếp, lối ăn uống thường ngày của anh.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi các ngôi sao luôn sống dưới sự kiểm soát gắt gao của đội ngũ y tế với những thực đơn được cân đong đo đếm cẩn thận từng gam, Cucurella vẫn biết cách tìm kiếm sự tự do trong sinh hoạt đời thường. Anh không phá vỡ kỷ luật chung của đội bóng, mà chọn cách biến những bữa ăn phụ hay sinh hoạt hằng ngày thành không gian sáng tạo cá nhân. Trả lời phỏng vấn truyền thông Tây Ban Nha trên HOLA! Cocina trong đợt tập trung đội tuyển, hậu vệ này từng thẳng thắn chia sẻ với một nụ cười sảng khoái: "Tôi rất thích ăn bánh mì kẹp và tôi luôn tự chế biến những món ăn theo kiểu hơi khác thường một chút" .

Ví dụ điển hình nhất cho gu ăn uống "chẳng giống ai" của anh chính là món bánh mì kẹp Bocadillo (món bánh mì baguette truyền thống của Tây Ban Nha) được biến tấu thành phiên bản Marc Cucurella cho biết anh có thể ăn đi ăn lại hằng ngày món này mà không biết chán.

Món bánh mì "siêu đạm" được biến tấu từ món ăn quê hương truyền thống của hậu vệ Marc Cucurella (Ảnh minh họa)

Cái lạ đời của cầu thủ trẻ này là thay vì chỉ chọn một hoặc hai loại nhân đơn giản như số đông vẫn làm, Cucurella quyết định gom tất cả những món khoái khẩu của mình nhồi chung vào một ổ bánh:

- Phi lê gà áp chảo (Pollo)

- Thịt thăn lợn nướng (Lomo)

- Giăm bông (Jamón)

- Phô mai miếng (Queso)

- Một quả trứng ốp la (Huevo)

- Sốt phết: Sự kết hợp ngẫu hứng giữa Mayonnaise và Ketchup

Trong nhiều năm qua, bánh mì kẹp đã phải chịu tiếng xấu không đáng có. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc nhở chúng ta rằng tất cả phụ thuộc vào các nguyên liệu được lựa chọn. Trên thực tế, Quỹ Tim mạch Tây Ban Nha chỉ ra rằng " một chiếc bánh mì sandwich có thể có đặc điểm của một bữa ăn bổ dưỡng nếu chúng ta biết cách lựa chọn nguyên liệu và biến nó thành một lựa chọn thay thế rất tốt, không chỉ cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ, mà còn cho bữa trưa hoặc bữa tối".

Sự kết hợp nhìn qua có phần hỗn độn và nặng nề này thực chất lại chứa đựng nguồn năng lượng, giúp ích rất nhiều cho Marc Cucurella khi tập luyện hay thi đấu.

Theo phân tích từ các chuyên gia dinh dưỡng trên trang HOLA! Cocina , việc gom chung các nguồn thực phẩm này giúp cung cấp một lượng protein có giá trị sinh học cao vô cùng dồi dào. Mỗi nguyên liệu đảm nhận một vai trò riêng: Thịt gà và thịt thăn lợn nạc mang đến nguồn axit amin thiết yếu để chữa lành các sợi cơ bị tổn thương sau những pha tranh chấp quyết liệt; trứng và phô mai bổ sung chất béo tốt cùng canxi; trong khi giăm bông tạo nên vị đậm đà kích thích vị giác. Đây chính là nguồn nguyên liệu tự nhiên tuyệt vời giúp một cầu thủ cày ải suốt 120 phút tái tạo năng lượng thần tốc.

Bên cạnh lượng đạm dồi dào, sự xuất hiện của ổ bánh mì baguette lại đóng vai trò là nguồn nạp carbohydrate phức hợp, giúp bù đắp lượng glycogen đã tiêu hao hoàn toàn sau những giờ thi đấu ở cường độ cao. Điểm thú vị nhất nằm ở lớp sốt phết "độc quyền" trộn giữa mayonnaise và tương cà của Cucurella, vừa tạo độ ẩm mịn giúp ổ bánh mì không bị khô xơ, vừa mang lại trải nghiệm ẩm thực vô cùng ngon miệng.

Lựa chọn ăn uống của hậu vệ sinh năm 1998 đã trực tiếp bác bỏ một quan niệm sai lầm phổ biến lâu nay trong giới thể thao: Cho rằng ăn uống lành mạnh để duy trì thể trạng đỉnh cao nhất thiết phải là những thực đơn đắt đỏ, phức tạp hay cầu kỳ. Một chiếc bánh mì kẹp bình dân, nếu biết cách lựa chọn và phối hợp nguyên liệu thông minh, hoàn toàn có thể trở thành một bữa ăn hoàn chỉnh, ngon lành và tràn đầy năng lượng.

Chuyện đời Marc Cucurella: Từ chiếc xúc xích Fuet tuổi thơ đến triết lý sống của quý ông thế hệ mới

Sự tự do và ngẫu hứng trong ẩm thực của Cucurella thực ra không phải mới xuất hiện gần đây mà đã được hình thành từ khi anh còn là một cậu nhóc theo học tại lò đào tạo La Masia của Barcelona.

Hồi nhỏ, Cucurella vốn là một đứa trẻ khá kén ăn. Mỗi lần anh phải đi thi đấu xa nhà, người mẹ lại cẩn thận gói sẵn vào ba lô cho anh một ít Fuet (loại xúc xích khô đặc sản truyền thống của người Catalan) vì biết đây là món hiếm hoi mà con trai luôn hào hứng thưởng thức.

Sở thích ăn uống của Marc Cucurella được cho là không giống số đông ngay từ khi còn nhỏ (Ảnh minh họa)

Cách ăn khoái khẩu của Cucurella từ bé là cắt fuet thành từng lát thật dày, ăn kèm bánh mì nướng phết cà chua. Món ăn đơn sơ ấy theo anh suốt những năm tháng tuổi thơ và trở thành nỗi nhớ da diết trong khoảng thời gian anh sang Anh thi đấu cho Brighton hay Chelsea.

Đáng chú ý, dù sinh ra và lớn lên ở vùng đất của món cơm paella huyền thoại, Cucurella lại thật thà thừa nhận đây không phải là món ăn nằm trong danh sách yêu thích của mình. Mặc cho các cổ động viên tại Anh từng sáng tác cả bài hát trêu chọc anh về món ăn này, ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha vẫn trung thành với sở thích cá nhân. Anh thích những gì mộc mạc, gần gũi, thật thà và mang đậm dấu ấn cá nhân hơn là cố gắng ép mình vì những biểu tượng ẩm thực, số đông hay những thứ đang "hot trend".

Câu chuyện từ chiếc túi ni lông xách cúp cho đến ổ bánh mì kẹp "khác người" của Cucurella tưởng chẳng liên quan nhưng lại phản ánh một góc nhìn vô cùng thú vị về nam giới hiện đại.

Phái mạnh trong xã hội ngày nay thường vô tình tự đặt lên vai mình rất nhiều áp lực, tự gượng ép bản thân phải tuân theo những tiêu chuẩn hay kỳ vọng cứng nhắc từ công việc cho đến lối sống hằng ngày. Nhưng thỉnh thoảng, việc dám phá vỡ quy chuẩn, tự tay làm một món ăn theo sở thích "quái lạ" của riêng mình, hay đơn giản là sống thoải mái, chân thật không màng hình thức lại chính là một liệu pháp xả stress tuyệt vời giúp tái tạo nguồn năng lượng tinh thần.

Cách sống chân thành, giản dị và không quá để tâm đến điều người khác nghĩ về mình của Marc Cucurella là điều nhiều quý ông hiện đại đang hướng đến (Ảnh: The Sun)

Tất nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng đưa ra lời khuyên rằng sự ngẫu hứng nào cũng cần có ranh giới an toàn. Việc tự sáng tạo các món ăn kết hợp nhiều nguồn đạm tại nhà như Cucurella cần luôn đi kèm với nguyên tắc an toàn thực phẩm: Ưu tiên chọn lựa nguyên liệu tươi sạch, chế biến chín kỹ, hạn chế các loại thịt nguội chứa quá nhiều muối và đừng quên bổ sung thêm các loại rau xanh như xà lách, cà chua hay dưa chuột để tránh gây quá tải cho hệ tiêu hóa.

Suy cho cùng, bản lĩnh của một người đàn ông không nằm ở việc anh ta phải diện những bộ đồ đắt tiền, dùng túi hiệu hay gượng ép mình sống theo công thức của người khác. Sức hút thực sự và phong độ lâu dài luôn đến từ sự tự tin, chân thật và khả năng làm chủ cuộc sống theo cách riêng của chính mình. Đúng như cái cách Marc Cucurella thản nhiên xách chiếc cúp vô địch thế giới trong chiếc túi ni lông bình dân mà không khiến ai cảm thấy anh đang cố tạo sự khác biệt hay phải khó chịu.

Nguồn tham khảo: HOLA! Cocina, Tạp Chí Clara