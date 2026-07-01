Các bác sĩ Bệnh viện K vừa điều trị thành công cho trường hợp hiếm gặp này, đồng thời đưa ra khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt lưu ý những biểu hiện bất thường ở trẻ để không bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.

Ù tai kéo dài, đau đầu âm ỉ, ngạt mũi một bên... là những triệu chứng nhiều người nghĩ chỉ là bệnh tai mũi họng thông thường. Thế nhưng, với một bệnh nhi 14 tuổi, đây lại là dấu hiệu của ung thư vòm mũi họng giai đoạn tiến triển.

Các bác sĩ Bệnh viện K vừa điều trị thành công cho trường hợp hiếm gặp này, đồng thời đưa ra khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt lưu ý những biểu hiện bất thường ở trẻ để không bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.

Từ những cơn ù tai đến chẩn đoán ung thư khiến cả gia đình bàng hoàng

Theo thông tin từ Bệnh viện K, bệnh nhi N.N.A (14 tuổi) nhập viện sau thời gian xuất hiện tình trạng ù tai tăng dần kèm những cơn đau đầu kéo dài. Ban đầu, gia đình nghĩ con mắc bệnh lý tai mũi họng thông thường. Tuy nhiên, khi các triệu chứng không cải thiện, gia đình quyết định đưa em đến Bệnh viện K thăm khám.

Kết quả kiểm tra khiến cả gia đình không khỏi bàng hoàng: Em mắc ung thư vòm mũi họng giai đoạn tiến triển. Khối u có kích thước lớn, đã xâm lấn rộng tới vùng nền sọ và các dây thần kinh.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhi mắc carcinoma không sừng hóa, thể không biệt hóa - thể mô bệnh học thường gặp của ung thư vòm mũi họng và có khả năng đáp ứng tốt với hóa trị, xạ trị nếu được điều trị đúng phác đồ.

Ca điều trị khó vì bệnh nhân còn quá nhỏ tuổi

Theo các bác sĩ, ung thư vòm mũi họng ở trẻ em là bệnh hiếm gặp. Phần lớn trường hợp được phát hiện khi bệnh đã tiến triển tại chỗ hoặc lan đến các hạch vùng cổ.

Không giống người trưởng thành, việc điều trị ung thư ở trẻ đòi hỏi nhiều cân nhắc hơn bởi cơ thể vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

TS.BS Nguyễn Văn Đăng, Trưởng khoa Xạ đầu cổ (Xạ 1), Bệnh viện K cho biết, mục tiêu điều trị không chỉ là kiểm soát hoàn toàn khối u mà còn phải hạn chế tối đa những tác động lâu dài lên sự phát triển thể chất, trí tuệ và chất lượng sống của trẻ.

Đặc biệt, việc tính toán liều xạ trị vùng đầu - cổ cần được thực hiện hết sức thận trọng để vừa đảm bảo hiệu quả điều trị, vừa giảm nguy cơ ảnh hưởng đến các cơ quan đang phát triển.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa phù hợp với tình trạng bệnh cũng như độ tuổi của bệnh nhi.

Khối u đáp ứng hoàn toàn, bệnh nhi được trở lại trường

Bệnh nhi được điều trị bằng 3 chu kỳ hóa trị cảm ứng, sau đó tiếp tục hóa xạ trị đồng thời đủ liều.

Trong suốt quá trình điều trị, các bác sĩ theo dõi sát để phát hiện sớm và xử trí kịp thời các tác dụng không mong muốn, giúp bệnh nhi hoàn thành toàn bộ phác đồ mà không phải gián đoạn.

Kết quả sau điều trị cho thấy đáp ứng rất khả quan.

Các triệu chứng ù tai và đau đầu biến mất hoàn toàn. Bệnh nhi ăn uống tốt hơn, thể trạng phục hồi, vị giác và thính lực trở lại bình thường.

Đáng chú ý, hình ảnh nội soi và cộng hưởng từ cho thấy khối u cùng các hạch vùng cổ đã đáp ứng hoàn toàn, không còn dấu hiệu tổn thương, đồng thời chưa phát hiện di căn xa.

Hiện sức khỏe của em đã ổn định và có thể quay trở lại trường học, sinh hoạt bình thường cùng bạn bè.

Vì sao ca bệnh đạt kết quả tốt?

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, thành công của ca điều trị đến từ nhiều yếu tố kết hợp:

Chẩn đoán chính xác giai đoạn bệnh ngay từ đầu.

Xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa theo đặc điểm bệnh học và lứa tuổi.

Phối hợp hóa trị và xạ trị đúng thời điểm, đúng liều.

Theo dõi sát đáp ứng điều trị cũng như các tác dụng phụ để điều chỉnh kịp thời, giúp bệnh nhi hoàn thành trọn vẹn liệu trình.

Những dấu hiệu ung thư vòm mũi họng ở trẻ dễ bị nhầm lẫn

Theo TS.BS Nguyễn Văn Đăng, ung thư vòm mũi họng ở trẻ em tuy hiếm gặp nhưng không phải không thể xảy ra.

Điều đáng lo ngại là các biểu hiện ban đầu thường khá mờ nhạt, dễ bị nhầm với viêm mũi, viêm xoang hoặc viêm tai giữa nên nhiều trường hợp phát hiện muộn.

Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa nếu xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu sau:

Ù tai kéo dài.

Ngạt mũi một bên, kéo dài không rõ nguyên nhân.

Chảy máu mũi tái diễn.

Nổi hạch vùng cổ.

Đau đầu dai dẳng.

Nghe kém hoặc giảm thính lực.

Các chuyên gia nhấn mạnh, ngay cả khi ung thư vòm mũi họng đã ở giai đoạn tiến triển, người bệnh vẫn có cơ hội điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ tại cơ sở chuyên khoa có đầy đủ kinh nghiệm.

Đối với trẻ em, mục tiêu điều trị không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ khối u mà còn hướng tới bảo tồn tối đa chức năng, giúp trẻ có thể tiếp tục học tập, phát triển và hòa nhập cuộc sống như những bạn đồng trang lứa.