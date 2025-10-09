Người đàn ông tử vong vì tiểu đường: 6 thực phẩm đừng ăn vào bữa sáng

Anh Lý, 31 tuổi, sống tại Trung Quốc, làm việc trong môi trường căng thẳng, ăn uống thất thường và ưa đồ ăn nhanh. Sáng nào anh cũng gọi một chiếc hamburger, thêm miếng gà rán cùng ly nước ngọt cỡ lớn, thói quen tưởng chừng vô hại ấy đã theo anh suốt nhiều năm. Với đồng nghiệp, anh là người trẻ trung, năng động, luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng không ai ngờ, chính thực đơn buổi sáng ấy lại âm thầm đẩy anh vào tay “tử thần”.

Một buổi sáng, trong lúc đang làm việc, anh Lý bất ngờ ngất xỉu. Được đưa đi cấp cứu, bác sĩ phát hiện đường huyết của anh cao gấp nhiều lần mức bình thường . Kết quả chẩn đoán anh Lý hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do tiểu đường , một biến chứng nguy hiểm có thể gây tử vong nhanh chóng. Dù đội ngũ y tế nỗ lực hết sức, anh vẫn không qua khỏi.

Sau ca bệnh đau lòng, bác sĩ chỉ biết thở dài: “Căn bệnh này ăn uống mà ra cả. Bữa sáng nào cũng như cậu ấy, chẳng khác nào tự làm hại mình”.

Theo bác sĩ Chu Đình, Phó trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Hiệp Hòa (Bắc Kinh), quá trình từ người khỏe mạnh đến tiểu đường chỉ qua ba giai đoạn :

- Cơ thể xuất hiện đề kháng insulin , khiến tế bào không còn “nghe lời” insulin, làm đường huyết khó giảm.

- Tế bào beta trong tuyến tụy bắt đầu suy yếu, lượng insulin tiết ra giảm dần.

- Khi tế bào beta bị tổn thương nặng, cơ thể không thể sản sinh đủ insulin và bệnh tiểu đường chính thức xuất hiện .

Điều đáng nói là bữa sáng sai cách là một trong những yếu tố khiến đường huyết tăng nhanh nhất. Chuyên gia dinh dưỡng Quách Ngọc Bội (Bệnh viện Nhân dân thành phố Ký Nguyên, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) chỉ ra 6 loại bữa sáng “gây hại” mà người mắc hoặc có nguy cơ tiểu đường nên tránh xa:

- Bánh bao, bánh ngọt làm từ bột tinh luyện: dễ tiêu nhưng làm đường huyết tăng rất nhanh.

- Cháo trắng nấu kỹ: gạo vốn đã là thực phẩm có chỉ số đường cao, đun sôi lâu khiến tinh bột chuyển hóa thành dextrin , làm đường huyết tăng vọt sau ăn.

- Bữa sáng thiếu rau củ: không có chất xơ khiến cơ thể hấp thu đường nhanh hơn, dễ làm tăng đường huyết sau bữa ăn.

- Thức ăn chiên rán: bánh chiên, bánh rán, bánh bao chiên chứa nhiều dầu mỡ, khiến calo tăng cao và gây khó kiểm soát đường máu.

- Mì nước hoặc bún nước nhiều tinh bột: món “ngon miệng” này thực chất là “bom nhiệt lượng” khiến đường huyết vọt lên chỉ sau vài phút.

- Đồ ăn nhiều tinh bột quá nhuyễn: khiến người ăn nhai ít, nuốt nhanh, đường hấp thu ồ ạt vào máu, làm đường huyết dao động mạnh.

Người tiểu đường nên ăn sáng thế nào để giữ đường huyết ổn định?

Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, nhưng ăn đúng mới là chìa khóa bảo vệ đường huyết . Các chuyên gia khuyến nghị nên tăng tỷ lệ ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, bánh mì nguyên cám… vì chúng giàu chất xơ, giúp làm chậm hấp thu tinh bột , tránh tăng đường đột ngột.

Ngoài ra, thứ tự ăn uống cũng rất quan trọng :

- Ăn rau trước để tạo cảm giác no và bổ sung chất xơ.

- Sau đó ăn thực phẩm giàu đạm như trứng, đậu phụ.

- Cuối cùng mới ăn tinh bột, cách này giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn .

Giáo sư Lý Toàn Trung, Trưởng khoa Nội tiết - Chuyển hóa, Bệnh viện Trung y khu Tây Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) khuyên người bệnh nên nhớ quy tắc “2 nên, 3 tránh” vào buổi sáng:

Hai nên:

- Uống nước ấm sau khi ngủ dậy , bổ sung nước, kích thích trao đổi chất.

- Vận động nhẹ như giãn cơ, đi bộ giúp tiêu hao đường, tăng nhạy cảm insulin.

Ba tránh:

- Không bỏ bữa sáng , vì dễ tụt đường huyết, khiến cơ thể mệt mỏi và kiểm soát đường kém hơn.

- Không tập thể dục quá mạnh ngay sau khi thức dậy , vì có thể làm đường huyết hạ quá mức.

- Không để tâm lý căng thẳng, giận dữ buổi sáng , vì hormone adrenaline có thể khiến đường huyết tăng.

6 nhóm người dễ mắc tiểu đường và 5 thói quen vàng để phòng bệnh

Theo Tạp chí Dịch tễ học Trung Quốc , 6 nhóm người sau có nguy cơ cao mắc tiểu đường:

- Người thừa cân, đặc biệt là béo bụng .

- Người có tiền sử gia đình mắc tiểu đường .

- Người trên 45 tuổi , do chức năng chuyển hóa suy giảm.

- Người mắc cao huyết áp, mỡ máu cao .

- Phụ nữ từng mắc tiểu đường thai kỳ .

- Người ít vận động, ngồi nhiều .

Với nhóm nguy cơ này, bác sĩ khuyến nghị nên duy trì 5 thói quen tốt để kiểm soát đường huyết hiệu quả:

- Tập thể dục đều đặn : ít nhất 150 phút/tuần với các bài tập vừa sức như đi bộ nhanh, bơi, đạp xe.

- Ăn uống cân bằng : giảm đường, mỡ, tinh bột trắng, ăn nhiều rau xanh và đạm tốt.

- Theo dõi đường huyết định kỳ : để phát hiện sớm bất thường.

- Ngủ đủ giấc : ít nhất 7-8 tiếng mỗi đêm để giúp hormone insulin hoạt động hiệu quả.

- Giữ tâm lý thoải mái : vì căng thẳng kéo dài cũng làm đường huyết tăng cao.

Nguồn và ảnh: QQ