Uống nước chanh mỗi ngày để “diệt tận gốc” ung thư, 3 tháng sau người phụ nữ nhận kết quả bất ngờ

Theo trang China News, đầu năm 2025, người phụ nữ tên Trương Hoa, sống tại Hồ Nam, Trung Quốc bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như ho dữ dội, mệt mỏi, đau tức ngực. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bản thân nên bà Trương đã đến bệnh viện địa phương kiểm tra, bác sĩ đã chẩn đoán bà mắc ung thư phổi giai đoạn sớm.

Do phát hiện và phẫu thuật kịp thời nên sau vài tháng điều trị, sức khỏe của bà Trương đã phục hồi. Tuy nhiên, 3 tháng trước, lo lắng khối u sẽ tái phát nên bà Trương bắt đầu tìm kiếm các phương pháp “tiêu diệt tận gốc” tế bào ung thư. Nghe nói nước chanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng phòng ngừa ung thư hiệu quả nên bà Trương bắt đầu uống hàng ngày thay nước lọc.

Sau 3 tháng uống nước chanh liên tục, bà Trương xuất hiện tình trạng đau rát ở dạ dày nên đã đi khám tại bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán bà Trương bị loét dạ dày. Nguyên nhân là do uống nước chanh liên tục trong thời gian dài.

Bà Trương uống nước chanh thay nước lọc liên tục trong 3 tháng. (Ảnh minh hoạ)

Chia sẻ về thông tin “chanh giúp tiêu diệt tế bào ung thư”, bác sĩ Trần Nãi Kiệt, làm việc tại bệnh viện Ung bướu Phúc Kiến (Trung Quốc) cho biết các nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng chanh chứa nhiều hoạt chất khác nhau chẳng hạn như vitamin C, flavonoid, monoterpene, coumarin,... có đặc tính chống oxy hóa và giúp phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, các nghiên cứu này thường được thực hiện trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật. Do đó, chưa thể khẳng định tác dụng phòng ngừa ung thư của chanh trên cơ thể người.

Bác sĩ Trần Nãi Kiệt nhấn mạnh rằng chanh chỉ là một loại trái cây thông thường, không có tác dụng điều trị bệnh hay khả năng “tiêu diệt tận gốc” tế bào ung thư. Việc bệnh nhân Trương Hoa sử dụng nước chanh thay cho nước lọc và uống hàng ngày đã làm tăng lượng axit trong dạ dày và gây ra tình trạng loét dạ dày.

Bác sĩ nhấn mạnh rằng mặc dù nước chanh có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe nhưng người dân không nên sử dụng chanh như một phương pháp điều trị bệnh. Nếu muốn điều trị ung thư hay các bệnh lý nghiêm trọng, bệnh nhân cần tuân thủ các chỉ dẫn của bác sĩ, sử dụng các phương pháp điều trị chính thống đã được khoa học chứng minh.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến khích người dân nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục phù hợp giúp đảm bảo sức khỏe, phòng ngừa và “đẩy lùi” bệnh tật hiệu quả.