8 loại trái cây ăn tươi thì ngon mà hấp chín thì thành thuốc bổ, chữa đủ thứ bệnh

Không phải món bổ dưỡng nào cũng đến từ thuốc thang hay siêu thực phẩm đắt đỏ. Có những loại quả bình thường, thậm chí giá rất rẻ nhưng khi hấp chín là giá trị dinh dưỡng đã tăng lên gấp bội. Nhiệt độ làm chín nhẹ giúp phá vỡ màng tế bào, giải phóng các hoạt chất chống viêm, kháng khuẩn và tăng khả năng hấp thu vitamin. Đồng thời giảm nhẹ gánh nặng cho tiêu hóa, giảm đường, tăng chất xơ, giảm khả năng kích ứng khi ăn. Vào mùa thu đông, trái cây hấp còn giúp làm ấm cơ thể, tăng sức đề kháng.

Nếu muốn có được thuốc bổ bình dân nhưng hiệu quả với tim, gan, phổi, dạ dày... hãy vào bếp làm ngay 8 loại trái cây hấp này nhé:

1. Bưởi hấp: thanh nhiệt, trừ đờm, giảm huyết khối

Bưởi có thể hấp muối hoặc hấp mật ong tùy khẩu vị, nhu cầu bồi bổ

Bưởi giàu vitamin và khoáng chất như canxi, magiê, phốt pho, giúp điều hòa khí huyết, hỗ trợ tiêu hóa và dưỡng phổi. Hai hoạt chất hesperidin và naringin trong vỏ bưởi