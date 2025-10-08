Đột quỵ không chừa một ai: Vì sao người bận rộn cần chủ động bảo vệ tim mạch?

Tim mạch và đột quỵ không chỉ là vấn đề của người lớn tuổi

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Thực tế, những người trong độ tuổi lao động - đặc biệt là dân văn phòng - cũng đang đứng trước nguy cơ này. Nhịp sống hiện đại với áp lực công việc, căng thẳng tâm lý, thiếu ngủ, ít vận động, cùng chế độ ăn nhiều dầu mỡ, rượu bia và thuốc lá, đang âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và não bộ, làm tăng nguy cơ các vấn đề tim mạch và thần kinh.

Nhịp sống bận rộn, áp lực công việc căng thẳng là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ các vấn đề tim mạch và thần kinh.

Các chuyên gia cảnh báo, nhiều người trẻ vẫn còn chủ quan, bỏ qua việc tầm soát định kỳ; đến khi bệnh nền tiến triển và biến chứng nặng xuất hiện, thì đã quá muộn. Theo số liệu từ Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mới, với tỷ lệ tử vong và tàn phế cao. Đáng chú ý, nghiên cứu đa trung tâm của Bệnh viện Bạch Mai trong giai đoạn 2022 – 2023 cho thấy có tới 7,2% bệnh nhân đột quỵ dưới 45 tuổi, minh chứng rõ rệt cho xu hướng trẻ hóa của căn bệnh vốn được coi là "của người già".

Trong nhóm những người dễ tổn thương, dân văn phòng là đối tượng chịu tác động nhiều nhất. Thói quen ngồi nhiều giờ trước máy tính, ít vận động ngoài trời, kết hợp với áp lực công việc kéo dài, khiến cơ thể mệt mỏi, giảm sức đề kháng và tiềm ẩn những thay đổi âm thầm trong hệ tim mạch và thần kinh. Theo thời gian, những tác nhân tích tụ này có thể trở thành "mồi lửa" dẫn tới đột quỵ bất ngờ.

Nhận thức sớm về nguy cơ cũng giúp người lao động chủ động tăng cường các biện pháp khoa học, nhằm bảo vệ tim mạch và não bộ hiệu quả hơn.

Giải pháp thiên nhiên hỗ trợ bảo vệ tim - não toàn diện

Ngoài việc xây dựng lối sống khoa học - ăn uống cân bằng, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và quản lý căng thẳng - việc bổ sung dưỡng chất thiên nhiên cũng đóng vai trò quan trọng, trong đó NattoEnzym DHA EPA là sản phẩm được nghiên cứu và được nhiều người lựa chọn để hỗ trợ bảo vệ tim - não toàn diện, kết hợp Nattokinase từ Nhật Bản và Omega-3 (DHA, EPA) từ Thụy Sĩ.

Nattokinase được chiết xuất từ đậu nành lên men, đã được chứng nhận về độ tinh khiết và enzyme hoạt tính bởi Japan Bio Science Laboratory - thành viên Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA). Hoạt chất này như "người thợ sửa đường" cho mạch máu: trực tiếp phân giải fibrin- thành phần chính của cục máu đông - và kích hoạt hệ thống tiêu sợi huyết tự nhiên, giúp máu lưu thông dễ dàng, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

DHA là acid béo thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp đủ, chiết xuất từ dầu cá tinh khiết. DHA quan trọng cho não bộ và thị lực, khả năng nhận thức và cân bằng các tín hiệu thần kinh. Khi kết hợp với EPA, DHA còn giúp tuần hoàn máu tốt hơn, làm mềm thành mạch và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

EPA được ví như "chất lọc máu tự nhiên", giúp ngăn tiểu cầu kết tụ, giảm triglyceride và cholesterol xấu (LDL), đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL). Hoạt chất này còn làm mềm thành mạch, giảm viêm và ngăn hình thành cục máu đông - những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn tới nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Vai trò quan trọng của EPA được chứng minh qua nghiên cứu JELIS 2007 tại Nhật Bản, do Giáo sư Mitsuhiro Yokoyama thực hiện và công bố trên tạp chí The Lancet, một trong những tạp chí y khoa uy tín hàng đầu thế giới. Nghiên cứu cho thấy EPA kết hợp statin giúp giảm gần 20% nguy cơ đột quỵ tái phát, đồng thời người trẻ thiếu EPA dễ đối mặt nguy cơ đột quỵ cao hơn.

Sự phối hợp giữa Nattokinase, DHA và EPA trong NattoEnzym tối ưu hóa lưu thông máu, giảm nguy cơ tắc nghẽn, đồng thời bảo vệ chức năng não bộ.

Đột quỵ không còn là câu chuyện chỉ gắn với tuổi tác. Với người trong độ tuổi lao động, đặc biệt là dân văn phòng, việc chủ động nhận thức nguy cơ, điều chỉnh lối sống và kết hợp NattoEnzym DHA EPA chính là "lá chắn" bảo vệ tim mạch và não bộ, giúp duy trì sức khỏe, trí nhớ và thị lực, đồng thời giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

