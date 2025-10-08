5 thói quen rút ngắn tuổi thọ của nam giới: Hút thuốc chỉ đứng thứ 4, cái số 1 nhiều người mắc phải mỗi ngày

Tuần trước, anh Lý (47 tuổi, nhân viên văn phòng tại Trung Quốc) đang làm việc thì bất ngờ ôm ngực, toát mồ hôi đầm đìa rồi gục xuống bàn. Đồng nghiệp lập tức gọi cấp cứu, dù được đưa đi bệnh viện khẩn cấp và bác sĩ mở “đường xanh” cứu chữa, nhưng anh không qua khỏi, chẩn đoán cuối cùng là nhồi máu cơ tim cấp tính .

Cú sốc này khiến gia đình anh Lý không thể tin nổi: “Anh ấy còn trẻ, lại chẳng có bệnh nền, sao lại ra đi đột ngột như vậy?”. Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài khỏe mạnh của anh là hàng loạt “quả bom hẹn giờ” do lối sống sai lầm tích tụ suốt nhiều năm.

Theo người thân kể lại, anh Lý làm việc trong môi trường áp lực cao, thường xuyên thức đêm làm việc , hút thuốc để tỉnh táo, xong việc lại tụ tập nhậu nhẹt, ăn khuya cho “giải tỏa căng thẳng”. Những thói quen tưởng vô hại ấy đã âm thầm bào mòn trái tim, khiến anh đột tử ở tuổi chưa kịp tận hưởng cuộc sống.



5 hành vi rút ngắn tuổi thọ nam giới

- Bỏ quên sức khỏe tinh thần: Cuộc sống hiện đại khiến nhiều đàn ông “kẹp giữa hai đầu” là cha mẹ già - con cái nhỏ, áp lực công việc, kinh tế, trách nhiệm khiến họ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Trầm cảm, lo âu, mất ngủ dần làm suy yếu hệ miễn dịch, kéo theo hàng loạt bệnh mãn tính.

- Lười vận động: Ngồi nhiều, ít di chuyển khiến cơ thể trì trệ, dễ béo phì. Nghiên cứu chỉ ra, béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, thậm chí ung thư .

- Ăn uống thất thường, quá đà: Bận rộn thì bỏ bữa, rảnh thì ăn uống thả ga. Ăn uống vô tội vạ, nhiều dầu mỡ, mặn và cay khiến dạ dày, gan, thận “than trời”. Chế độ ăn nhiều muối, chất béo làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch .

- Hút thuốc, uống rượu: Hút thuốc và rượu đều là tác nhân gây ung thư và bệnh tim mạch hàng đầu . Muốn sống lâu, việc đầu tiên là từ bỏ thuốc lá và hạn chế bia rượu .

- Coi nhẹ bệnh tật, ngại đi khám: Rất nhiều đàn ông có chung suy nghĩ “đau chút thôi, nghỉ ngơi là khỏi”. Đến khi cơ thể không chịu nổi mới tìm đến bệnh viện thì bệnh đã vào giai đoạn muộn . Thêm vào đó, họ ít khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, coi thường các dấu hiệu cảnh báo sớm - một sai lầm chết người.

Muốn sống thọ, nam giới cần thay đổi 4 điều sau:

- Ăn đa dạng, đủ chất: Càng tiết kiệm trong bữa ăn, cơ thể càng “thiếu hụt âm thầm”. Các chuyên gia khuyến nghị mỗi ngày nên ăn ít nhất 12 loại thực phẩm khác nhau , mỗi tuần 25 loại để bổ sung đủ dưỡng chất.

- Tăng cường ăn thực phẩm từ đậu nành: Nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition chỉ ra rằng protein thực vật giúp kéo dài tuổi thọ , đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Các sản phẩm như sữa đậu nành, đậu phụ, đậu nành đen nên được đưa vào thực đơn hàng ngày.

- Đi bộ nhanh mỗi ngày: Đừng chỉ đếm bước để khoe thành tích. Một nghiên cứu của Mayo Clinic Proceedings cho thấy, người đi bộ nhanh có thể sống lâu hơn 15-20 năm so với người đi chậm, bất kể cân nặng.

- Duy trì đời sống xã hội tích cực: Gặp gỡ bạn bè, chơi thể thao, du lịch hay đơn giản là đánh cờ, tán gẫu... đều giúp tinh thần thoải mái. Nghiên cứu còn chỉ ra, người thường xuyên giao lưu xã hội có nguy cơ tử vong thấp hơn 21% so với người sống khép kín.

Nguồn và ảnh: QQ