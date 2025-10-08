Điều gì xảy ra khi uống trà xanh thêm vài lát gừng?

Theo Lương y Đỗ Minh Tuấn, Hội Đông y Hà Nội, kết hợp trà xanh với vài lát gừng tươi mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ làm sạch phổi, giảm đau lưng đến tăng cường chức năng gan và thận.

Trong Đông y, trà xanh vị đắng chát, tính mát, được đánh giá cao nhờ công dụng thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu, định thần, giảm chóng mặt, hạn chế mụn nhọt và hỗ trợ điều trị tiêu chảy.

Y học hiện đại cũng công nhận các hoạt chất trong lá trà như tanin, catechin, polyphenol... có khả năng chống viêm, sát khuẩn, giảm cholesterol, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa ung thư . Nhiều nghiên cứu cho thấy người thường xuyên uống trà xanh có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn khoảng 17% so với người không dùng.

Gừng tính ấm, kháng viêm, giúp lưu thông khí huyết, giảm cảm lạnh, ho có đờm và tăng cường hệ miễn dịch. Khi kết hợp với trà xanh, hiệu quả bảo vệ sức khỏe được nhân đôi.

Sự kết hợp này không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ giảm đau lưng, đau xương khớp , cải thiện tình trạng phong tê thấp, giảm hấp thu chất béo vào gan và máu, ổn định men gan, hạ đường huyết và hỗ trợ điều trị viêm phổi, ho khan, phế cảm.

Cách pha trà xanh gừng chuẩn

Bạn rửa sạch lá trà xanh, bóp nhẹ để dậy mùi, gừng rửa sạch, để nguyên vỏ, thái lát mỏng, đun sôi 2 lít nước, khi nước bắt đầu sủi bọt lăn tăn thì cho lá trà vào, khuấy đều, đậy nắp, đun nhỏ lửa thêm 5 phút, tiếp tục cho gừng vào, khuấy nhẹ rồi tắt bếp, giữ nguyên hỗn hợp để ngấm, khi nước nguội, có thể thêm mật ong hoặc đường phèn tùy khẩu vị.

Thời điểm tốt nhất để uống là sau bữa ăn 5-10 phút. Không uống khi đói, tránh gây buồn nôn, cồn cào.

Lưu ý khi sử dụng

- Người thiếu máu không nên uống do tanin trong trà làm giảm khả năng hấp thụ sắt.

- Cả trà và gừng đều chứa hoạt chất kích thích, có thể gây mất ngủ nếu dùng vào buổi tối.

- Tránh pha trà quá đặc, không nên dùng quá 10g trà khô/lần/người.

Một tách trà xanh thêm vài lát gừng mỗi ngày có thể là giải pháp đơn giản giúp bạn nâng cao sức khỏe toàn diện. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng cách và đúng liều lượng để đạt hiệu quả tối ưu mà không gây hại cho cơ thể.