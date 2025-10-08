4 loại đậu phụ bạn nhất định không nên mua

Đậu phụ giá thành rẻ, có thể chế biến được nhiều món ngon, lại là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời.

4 lợi ích lớn của đậu phụ

Việc ăn đậu phụ thường xuyên sẽ mang đến nhiều lợi ích lớn cho cơ thể, đó là:

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Đậu phụ giàu isoflavone đậu nành và protein thực vật, ít chất béo và không chứa cholesterol, giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não. Các nghiên cứu liên quan đã chỉ ra rằng so với những người hiếm khi ăn đậu phụ, những người ăn hơn một khẩu phần đậu phụ mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 18%. Hiệu quả này thậm chí còn rõ rệt hơn ở phụ nữ mãn kinh. Nguyên nhân chính là isoflavone đậu nành trong đậu phụ có thể tăng cường độ đàn hồi của động mạch vành.

Đậu phụ là món ngon tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Baidu)

Giảm nguy cơ ung thư vú

Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu khảo sát hơn 70.000 phụ nữ, kết quả cho thấy những phụ nữ thường xuyên ăn các sản phẩm từ đậu nành có nguy cơ mắc ung thư vú trước thời kỳ mãn kinh thấp hơn 40% so với những người ăn ít sản phẩm từ đậu nành.

Một báo cáo nghiên cứu trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Khoa học tiên tiến Hoa Kỳ chỉ ra rằng ăn nhiều đậu phụ và sữa đậu nành ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư nội mạc tử cung ở phụ nữ mãn kinh.

Ngăn ngừa huyết áp cao

Protein đậu nành có trong đậu phụ giúp làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu, do đó có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa tình trạng tăng lipid máu.Canxi và magie trong đậu phụ giúp thúc đẩy bài tiết natri và hạ huyết áp. Đậu phụ có chỉ số đường huyết thấp, và chất xơ trong đậu phụ có thể làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng nhanh.

Ngăn ngừa loãng xương

Isoflavone đậu nành có thể làm giảm sự hấp thụ xương, tăng mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung hơn 90mg isoflavone đậu nành mỗi ngày có lợi cho mật độ xương của khớp hông và cột sống thắt lưng.

4 loại đậu phụ không nên mua

Đậu phụ tuy rất tốt nhưng các bà nội trợ hãy luôn là người tiêu dùng thông thái vì nhiều cơ sở sản xuất đậu phụ vì chạy theo lợi nhuận nên đã trộn thêm các thành phần giúp hạ bớt giá thành mà bỏ qua những yếu tố liên quan tới sức khỏe. Do đó, khi mua đậu phụ, chúng ta cần chú ý 4 dấu hiệu của loại đậu phụ kém an toàn:

Đậu phụ có màu quá trắng

Màu sắc bình thường của đậu phụ là trắng sữa hoặc hơi vàng. Nếu đậu phụ có màu trắng tuyết hoặc nhợt nhạt, hãy tránh ăn vì có thể có nguy cơ nhiễm chất tẩy trắng. Ăn loại đậu phụ này lâu dài sẽ gây gánh nặng cho gan và thận.

Đậu phụ dính

Nếu đậu phụ có cảm giác dính khi chạm vào, rất có thể là do vi khuẩn phát triển và hư hỏng. Ngay cả khi đậu phụ này trông không có gì bất thường, ăn quá nhiều cũng dễ gây khó chịu đường tiêu hóa. Vì vậy, sau khi mua đậu phụ, hãy nhẹ nhàng chạm vào bề mặt. Đậu phụ tươi thường ẩm và không dính.

Khi mua đậu phụ, bạn có thể chạm tay để cảm nhận độ tươi. (Ảnh: Baidu)

Lưu ý, đậu phụ tươi thường chỉ bảo quản được 1–2 ngày ở nhiệt độ thường. Nếu thấy loại đậu để ngoài lâu mà không hỏng, không bị mốc dù qua vài ngày, rất có thể đã bị xử lý bằng hóa chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép.

Đậu phụ có mùi chua

Nếu đậu phụ có vị chua, thường có nghĩa là vi khuẩn đã bắt đầu sinh sôi và protein đã bị phân hủy, tạo ra mùi khó chịu. Loại đậu phụ này cũng không nên ăn, vì nó có thể gây khó tiêu, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm.

Đậu phụ quá dai

Đậu phụ ngon thường mềm mịn, dễ cắt và dễ nát khi nấu. Nếu miếng đậu có độ đàn hồi cao, không vỡ dù nấu kỹ, có thể đã được trộn thêm bột hoặc chất làm dai như thạch cao công nghiệp – một loại phụ gia cấm sử dụng trong thực phẩm. Nếu ăn phải loại đậu phụ chứa thạch cao công nghiệp lâu ngày có thể tích tụ độc tố, gây hại hệ thần kinh và đường tiêu hóa.

Theo các chuyên gia, để chọn đậu phụ ngon, bạn nên lưu ý ưu tiên mua tại các cơ sở có uy tín, lựa chọn đậu phụ có bề mặt xốp nhẹ, màu sắc tự nhiên và có mùi thơm nhẹ của đậu nành. Hiện nay một số lại đậu phụ sẵn ở các siêu thị gắn mác đậu phụ nhưng thành phần hoàn toàn không phải nên cần cẩn trọng khi lựa chọn như đậu phụ trứng (thành phần gồm trứng, nước và muối có thể chứa nhiều cholesterol và natri) hay đậu phụ cá (thành phần chính là cá, dầu ăn, muối, đường, tinh bột, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe).

(Nguồn: 360doc)