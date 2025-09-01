Người đàn ông tổn thương thận sau bữa ăn, bác sĩ nói thẳng: “Thủ phạm trong món thịt khoái khẩu”

Theo lời kể của gia đình, buổi tối hôm trước, ông Ngụy chế biến món thịt ếch yêu thích tại nhà. Do phải đi ca đêm, ông chưa kịp thưởng thức nên đã vội cất đĩa thịt ếch vào tủ lạnh và không bọc lại. Ngày hôm sau, khi tan làm, ông Nguỵ về nhà và hâm nóng lại đĩa thịt để ăn và uống cùng rượu.

Sau khi ăn xong, ông Ngụy bất ngờ bị chóng mặt, nôn mửa dữ dội và tiêu chảy liên tục. Thậm chí, ông còn xuất hiện tình trạng lú lẫn, nói năng không mạch lạc. Gia đình phát hiện nên đã vội vã đưa ông đến Bệnh viện số 4 Vũ Hán để cấp cứu, trang Jimu News (Trung Quốc) đưa tin.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị bệnh tim hoặc đột quỵ. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu của bệnh nhân cao gấp đôi bình thường, chỉ số viêm interleukin-6 vượt mức bình thường 300 lần và chức năng thận gần như ngừng hoạt động.

“Bệnh nhân được chẩn đoán bị nhiễm trùng huyết kèm suy thận cấp. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nguy kịch. Nếu chậm trễ điều trị, bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao”, bác sĩ Điền Minh, chuyên khoa Thận của bệnh viện cho biết.

Bác sĩ đã nhanh chóng lập phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Sau hai tuần điều trị bằng kháng sinh, lọc máu và hỗ trợ dinh dưỡng, ông Ngụy đã hồi phục và được xuất viện.

Bệnh nhân điều trị lọc máu tại bệnh viện. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ chỉ ra “thủ phạm” gây bệnh

Về nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ Điền Minh chia sẻ: “Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Khi bảo quản, ông Ngụy đã trực tiếp cho đĩa thịt ếch vào tủ lạnh mà không dùng màng bọc thực phẩm hay cho vào hộp nhựa. Điều này có thể khiến món thịt ếch khoái khẩu của ông Ngụy nhiễm thêm các loại vi khuẩn khác trong tủ lạnh”.

“Ngay cả khi được hâm nóng lại, một số loại vi khuẩn vẫn có thể tồn tại trong món ăn. Khi ăn các món này, mọi người có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, thậm chí là tử vong nếu không được điều trị kịp thời”, bác sĩ Điền Minh cảnh báo.

Theo bác sĩ Vị Hồng Lan, Trưởng khoa Thận tại Bệnh viện Vũ Hán số 4 cho biết, nguy cơ ngộ độc do bảo quản thực phẩm sai cách thường rất cao. Đặc biệt là với những loại thực phẩm giàu protein được bảo quản sai cách.

Chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ ngộ độc do tiêu thụ thực phẩm nhiễm vi khuẩn, mọi người nên ghi nhớ một số lưu ý sau:

- Nên tiêu thụ thực phẩm trong ngày, hạn chế bảo quản qua đêm.

- Khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh, cần phân loại kỹ khu vực dành cho đồ ăn sống và đồ ăn chín.

Cần bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh đúng cách để hạn chế nguy cơ mắc bệnh. (Ảnh minh hoạ)

- Đựng thức ăn đã chế biến vào hộp kín hoặc dùng màng bọc thực phẩm để bảo quản trong tủ lạnh.

- Không cho thức ăn đang nóng vào tủ lạnh.

- Tránh để quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh.

- Điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp.

- Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên.