Lịch trình 24h - Con cần gì từ sữa?

Dưới đây là routine 1 ngày của trẻ để các mẹ bỉm tham khảo.

Buổi sáng: Bé cần năng lượng khởi động ngày mới

Sau giấc ngủ dài, cơ thể con cần nguồn năng lượng dễ hấp thu. Với trẻ nhỏ, sữa công thức buổi sáng nên giàu chất đạm chất lượng cao và đường lactose tự nhiên giúp bé tỉnh táo, bắt đầu ngày mới trong trạng thái tràn đầy năng lượng.

Với bé đang đi học mẫu giáo hay tiểu học, mẹ có thể ưu tiên sữa bổ sung DHA, taurine và choline hỗ trợ khả năng tập trung và phát triển trí não trong những giờ học đầu ngày.

Ảnh minh họa: Mababy

Buổi trưa: Bé cần sữa “nhẹ bụng” để ngủ ngon

Nhiều bé sau khi ăn dặm sẽ uống thêm sữa trước giờ ngủ trưa. Lúc này, sữa nên có công thức dễ tiêu hóa, bổ sung chất xơ hòa tan như HMO, FOS hoặc lợi khuẩn để tránh đầy bụng, khó ngủ.

Với các bé sơ sinh, giai đoạn ngủ chiếm phần lớn thời gian trong ngày, việc chọn sữa mát, dễ hấp thu càng quan trọng bởi một chiếc bụng êm dịu sẽ giúp con ngủ sâu giấc và tăng trưởng ổn định.

Buổi chiều: Bé vận động nhiều, cần xương chắc khỏe

Đây là khoảng thời gian bé chạy nhảy, học múa, đá bóng hoặc vui chơi ngoài trời. Vì thế, sữa buổi chiều nên chú trọng bổ sung canxi, vitamin D3, vitamin K2, arginin, photpho và magie, các vi chất giúp xương và răng chắc khỏe.

Với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo trở lên, mẹ cũng nên lưu ý chọn sữa giàu protein để hỗ trợ phục hồi cơ bắp sau vận động, giúp con dẻo dai, không mệt mỏi.

Buổi tối: Bé cần sự thư giãn, dễ ngủ

Trước khi đi ngủ, một cốc sữa ấm không chỉ là “nghi thức” giúp con an tâm mà còn bổ sung dinh dưỡng cho giấc ngủ sâu. Sữa buổi tối nên có tryptophan, tiền chất của serotonin giúp thư giãn, và một lượng vừa đủ casein, loại đạm tiêu hóa chậm, duy trì năng lượng trong khi ngủ.

Những bé hay quấy đêm, ngủ không yên giấc có thể hưởng lợi từ công thức sữa bổ sung thêm omega-3, vitamin nhóm B để ổn định thần kinh, hỗ trợ não bộ.

Một ngày của trẻ tưởng đơn giản nhưng lại phản ánh rõ nhu cầu dinh dưỡng thay đổi liên tục. Trẻ sơ sinh cần sữa dễ tiêu để ngủ ngoan, trẻ chập chững biết đi cần canxi cho xương, trẻ đến trường lại cần DHA cho não bộ.

Điều quan trọng nhất là mẹ hiểu sữa công thức không phải loại nào cũng “đa zi năng” cho mọi bé. Mỗi giai đoạn, mỗi tính cách, mỗi nhịp sinh hoạt đều cần một công thức phù hợp. Việc quan sát con, con ngủ có ngon không, chơi có khỏe không, học có tập trung không, sẽ giúp mẹ chọn đúng loại sữa đồng hành cùng con trong 24h.

Nuôi con chưa bao giờ chỉ đơn giản là “cho bé uống sữa để no”. Đằng sau mỗi cữ sữa là sự tính toán của mẹ: làm sao để con vừa đủ năng lượng, vừa thoải mái, vừa phát triển đúng nhịp. Khi biết “đọc” lịch trình 24h của con và chọn sữa theo nhịp điệu đó, mẹ sẽ biến hành trình nuôi con trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.