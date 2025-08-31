6 cảm giác "kỳ lạ" trên cơ thể, rất có thể là dấu hiệu mắc ung thư mà bạn không hay biết!

Ung thư từ lâu đã được coi là "án tử", một căn bệnh nan y không thể cứu chữa. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1/3 số ca ung thư có thể phòng ngừa được, 1/3 có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm, và 1/3 còn lại có thể điều trị để kéo dài sự sống và giảm đau. Điều này cho thấy, ung thư không phải là dấu chấm hết.

Để bảo vệ bản thân, việc hiểu đúng về ung thư và nhận biết những tín hiệu bất thường từ cơ thể là vô cùng quan trọng. Dưới đây là 6 dấu hiệu “kỳ lạ” có thể cảnh báo ung thư mà bạn không nên bỏ qua:

1. Thay đổi tính cách đột ngột

Ảnh minh họa

Não là trung tâm điều khiển mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của chúng ta. Do đó, nếu một khối u phát triển trong não, nó có thể ảnh hưởng đến chức năng não bộ, dẫn đến những thay đổi bất thường về tính cách. Người bệnh có thể đột ngột trở nên nóng nảy, cáu kỉnh, hay quên, hoặc gặp khó khăn trong việc tập trung. Những dấu hiệu này thường dễ bị bỏ qua và nhầm lẫn với các vấn đề tâm lý.

2. Sụt cân nhanh chóng, không rõ nguyên nhân

Nếu bạn sụt cân nhanh chóng, vượt quá 5kg trong một tháng mà không hề thay đổi chế độ ăn uống hoặc tập thể dục, đó là một dấu hiệu đáng lo ngại. Các tế bào ung thư tiêu thụ một lượng lớn năng lượng, gây mất cân bằng dinh dưỡng và dẫn đến sụt cân. Đây là một triệu chứng phổ biến ở nhiều loại ung thư, từ ung thư tuyến tụy, dạ dày đến ung thư phổi.

Ảnh minh họa

3. Sốt nhẹ dai dẳng về đêm

Sốt nhẹ về đêm, hay còn gọi là sốt không rõ nguyên nhân, là một dấu hiệu kỳ lạ của một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư hạch. Sốt là một phản ứng của cơ thể khi chống lại nhiễm trùng, nhưng khi sốt liên tục vào ban đêm mà không có triệu chứng bệnh khác, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe.

4. Cảm giác vướng ở cổ dù không nuốt dị vật

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy có vật gì đó vướng trong cổ họng, gây khó nuốt nhưng không phải do ăn phải dị vật, đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo ung thư thực quản hoặc ung thư hạch. Khối u phát triển trong khu vực này có thể gây áp lực lên thực quản hoặc các dây thần kinh xung quanh, dẫn đến cảm giác khó chịu này.

5. Cơn đau dai dẳng không rõ nguyên nhân

Đau là cách cơ thể phản ứng khi có tổn thương. Tuy nhiên, nếu cơn đau xuất hiện liên tục mà không có nguyên nhân rõ ràng như chấn thương, đó có thể là một tín hiệu nguy hiểm. Chẳng hạn, một cơn đau đầu kéo dài không dứt dù đã uống thuốc giảm đau, có thể liên quan đến khối u ở não. Tương tự, đau lưng dưới không liên quan đến chấn thương hoặc hoạt động thể chất có thể là triệu chứng của ung thư tuyến tụy.

6. Nhanh no, chán ăn dù ăn ít

Ảnh minh họa

Bạn có thấy mình nhanh chóng cảm thấy no dù chỉ ăn một lượng nhỏ? Đây là một dấu hiệu “kỳ lạ” của nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư buồng trứng và ung thư dạ dày. Khối u có thể gây áp lực lên dạ dày hoặc các cơ quan tiêu hóa khác, khiến bạn cảm thấy no sớm hơn bình thường. Ngoài ra, cảm giác chán ăn, ăn không ngon miệng cũng là một triệu chứng phổ biến.

Lưu ý: Những dấu hiệu trên không có nghĩa là bạn đang mắc ung thư, nhưng chúng là lời nhắc nhở để bạn lắng nghe cơ thể mình. Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào kéo dài hoặc gây lo lắng, đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ để được thăm khám và chẩn đoán chính xác. Ngoài ra, duy trì một lối sống lành mạnh, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, ăn uống cân bằng và tập thể dục đều đặn là những cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh. Hãy nhớ rằng, phát hiện sớm ung thư không chỉ giúp tăng cơ hội chữa khỏi mà còn giảm gánh nặng về thể chất và tinh thần cho người bệnh.

Nguồn và ảnh: Sohu, ETtoday