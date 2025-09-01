Người phụ nữ 23 tuổi tử vong sau khi ăn món quen thuộc tại nhà hàng

Dị ứng tưởng chừng chỉ là phản ứng nhẹ của cơ thể, nhưng trên thực tế lại tiềm ẩn nhiều tác hại khó lường. Từ những triệu chứng phổ biến như hắt hơi, ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ cho đến các biến chứng nghiêm trọng như khó thở, sốc phản vệ, dị ứng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Trước đó, vào năm 2024, một đôi vợ chồng người Mỹ đã quyết định công khai câu chuyện mất con đầy ám ảnh để cảnh báo cộng đồng về nguy cơ tử vong do dị ứng thực phẩm.

Nhân vật trong câu chuyện là Alison Pickering, 23 tuổi, khi đó chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Tarleton State ở Stephenville, bang Texas.

Alison có cuộc hẹn hò đầu tiên tại nhà hàng quen hồi tháng 5/2023. Trong cuộc hẹn, cô gái 23 tuổi đã gọi món cô từng ăn, có tên Mahi-Mahi.

Ảnh minh hoạ.

Ngay từ khi học mẫu giáo, Alison đã biết mình dị ứng lạc nên luôn thận trọng trong việc chọn lựa nhà hàng. Cô hiếm khi thay đổi địa điểm ăn uống. Tuy nhiên, món ăn này vừa được thay đổi công thức, có thêm sốt đậu phộng song nhà hàng không đề cập đến điều này trên thực đơn. Theo bố Alison, nhân viên phục vụ cũng không biết về sự thay đổi này.

"Con bé ăn vài miếng và nhận ra có gì đó khác lạ", bố của Alison kể. "Con bé đã tự tiêm thuốc phản vệ. Khi xe cấp cứu đến, con tự đi bộ ra. Nhưng tình hình càng lúc càng tồi tệ".

Alison qua đời không lâu sau đó. Được biết, Alison qua đời vì sốc phản vệ nghiêm trọng – một phản ứng dị ứng có thể diễn tiến chớp nhoáng, gây suy hô hấp và tổn hại đa cơ quan, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Triệu chứng dị ứng lạc

Theo Times of India, với những người như Alison, hệ thống miễn dịch nhầm lẫn protein lạc là có hại và giải phóng các hóa chất vào máu gây ra dị ứng. Các triệu chứng bao gồm:

Da: Phát ban, đỏ, sưng hoặc ngứa.

Miệng và cổ họng: Ngứa hoặc căng tức ở miệng, cổ họng, khàn giọng.

Các vấn đề về tiêu hóa: Đau dạ dày, tiêu chảy, buồn nôn hoặc nôn.

Hô hấp: Thở khò khè, khó thở.

Mắt: Ngứa, chảy nước mắt hoặc đỏ mắt.

Mũi: Chảy nước mũi, hắt hơi hoặc nghẹt mũi.

Các triệu chứng khác bao gồm chóng mặt, ngất xỉu, lo lắng hoặc thay đổi đột ngột về hành vi, tâm trạng.

Phương pháp điều trị

Dị ứng lạc được điều trị bằng cách tránh ăn các món có lạc, dùng thuốc cấp cứu và đôi khi là liệu pháp miễn dịch.

Cách tốt nhất để kiểm soát dị ứng lạc là tránh các sản phẩm chứa lạc hoặc protein lạc. Do đó, bạn nên đọc kỹ nhãn thực phẩm vì thành phần có thể thay đổi.

Thuốc cấp cứu: Luôn mang theo thuốc điều trị dị ứng nghiêm trọng.

Liệu pháp miễn dịch: Có thể làm giảm nguy cơ phản ứng nghiêm trọng với lạc trong tương lai. Liệu pháp này bao gồm tăng dần lượng thức ăn có lạc cho đến khi bệnh nhân có thể dung nạp được lượng cao nhất.