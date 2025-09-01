Loại quả được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", ở chợ Việt giá rẻ bèo

Mặc dù tất cả các loại trái cây đều tốt cho sức khỏe nhưng không có loại trái cây hoặc rau củ nào cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng bạn cần, vì vậy điều quan trọng là phải ăn đa dạng và ít nhất là 5 loại rau củ quả mỗi ngày, theo chuyên trang ẩm thực Anh BBC Good Food.

Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tự hỏi đâu là loại trái cây tốt cho sức khỏe nhất chưa. Tháng 3 năm 2023, BBC Good Food đã đăng tải một danh sách "20 loại trái cây tốt nhất", trong đó liệt kê các loại trái cây giàu dinh dưỡng bậc nhất với nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trong danh sách này có nhiều loại quả quen thuộc với người Việt, ví dụ như dưa hấu (xếp thứ 20), lựu (17), mận (16), đu đủ (14), nho (10)… Đặc biệt, đứng thứ 3 là loại trái cây Việt Nam trồng được, có sẵn với giá rẻ, đó là chuối.

Chuối chiếm vị trí thứ 3 vì nhiều lý do. Thứ nhất, chuối là một loại trái cây có hàm lượng pectin cao, chất xơ hòa tan này giúp thúc đẩy cảm giác no, có thể làm giảm đầy hơi và có tác dụng làm dịu ruột.

Ngoài pectin, chuối còn chứa tinh bột kháng, một loại chất xơ có đặc tính của prebiotic – cung cấp năng lượng cho vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh để chúng tăng số lượng và do đó tạo ra nhiều hợp chất có lợi hơn được gọi là axit béo chuỗi ngắn.

Chứa nhiều chất xơ, kali, vitamin và carbohydrate, chuối là nguồn cung cấp năng lượng tự nhiên rất tốt cho cơ thể.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLoS One đã so sánh một quả chuối với một loại đồ uống thể thao chứa carbohydrate dành cho những người đi xe đạp đường dài. Kết quả cho thấy chuối cung cấp nhiều năng lượng và sức bền tương tự như đồ uống thể thao. Việc ăn chuối trước và trong khi tập luyện cường độ cao sẽ mang lại năng lượng, nâng cao hiệu quả tập luyện.

Bên cạnh đó, chuối còn có một số thuộc tính có thể khiến nó trở thành một loại thực phẩm phù hợp với người muốn giảm cân. Đầu tiên, chuối có tương đối ít calo. Một quả chuối trung bình chỉ có hơn 100 calo, nhưng nó bổ dưỡng và giúp bạn thấy no. Thứ 2, ăn nhiều chất xơ từ rau và trái cây giúp giảm cân. Chuối chưa chín chứa nhiều tinh bột kháng nên chúng có xu hướng gây no và giảm cảm giác thèm ăn.

Thêm vào đó, chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Một chế độ ăn giàu kali có thể giúp giảm huyết áp. Ngoài ra, theo các nghiên cứu cũ hơn và nghiên cứu trên động vật, những người ăn nhiều kali có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn tới 27%. Hơn nữa, chuối cũng cung cấp magie, một loại khoáng chất quan trọng khác đối với sức khỏe tim mạch. Thiếu magie có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tăng huyết áp và mỡ máu cao. Do đó, điều cần thiết là bạn phải cung cấp đủ khoáng chất từ chế độ ăn uống hoặc chất bổ sung.

Trái cây và rau quả là nguồn tuyệt vời cung cấp chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống, và chuối cũng không ngoại lệ.

Chúng chứa một số loại chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm flavonoid và amin. Những chất chống oxy hóa này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh thoái hóa. Chúng giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa các tế bào do các gốc tự do gây ra. Nếu không có chất chống oxy hóa, các gốc tự do có thể tích tụ theo thời gian và gây hại nếu mức độ của chúng đủ cao trong cơ thể.

Ăn một quả chuối mỗi ngày cũng là một cách tốt để hỗ trợ hệ miễn dịch. Một phần là do nó hỗ trợ đường ruột; có mối liên hệ trực tiếp giữa sức khỏe đường ruột và khả năng miễn dịch. Nhưng đó cũng là do chuối là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời, bao gồm kali, magie, vitamin C, đồng, vitamin B và chất chống oxy hóa. Tất cả những chất dinh dưỡng này đều hỗ trợ hệ thống miễn dịch, vì vậy việc kết hợp chuối vào chế độ ăn uống là một cách nhỏ giúp cơ thể tự bảo vệ mình khỏi các loại virus và nhiễm trùng có hại.

Mặc dù không có quy tắc chung nào nhưng việc ăn 1 đến 2 quả chuối mỗi ngày không gây ra vấn đề gì cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, chuối có hàm lượng carbohydrate tương đối cao, vì vậy nên ăn chúng cùng với protein hoặc chất béo để hỗ trợ mức năng lượng ổn định.

Chuối được tiêu thụ tốt nhất giống như các loại thực phẩm lành mạnh khác: ở mức độ vừa phải và là một phần của chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh.