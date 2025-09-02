Người phụ nữ 34 tuổi tử vong sau khi chụp phim tại bệnh viện

Leigh Rodgers, 34 tuổi, sống ở Durham (Anh), đã tử vong sau khi tiêm chất cản quang để chụp CT kiểm tra áp xe răng. Dù các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học North Durham đã cố gắng hết sức, cô vẫn không qua khỏi.

Bà Pam Rodgers, 56 tuổi, mẹ của Leigh, cho rằng sự chậm trễ của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của con gái mình. Leigh không thể đặt lịch hẹn với nha sĩ do thời gian chờ đợi quá dài.

Leigh Rodgers bị sốc phản vệ sau tiêm chất cản quang. Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail, sự trì hoãn trên khiến tình trạng đau nhức của nữ bệnh nhân lan đến cổ và ngực. Các bác sĩ nghi ngờ cô có thể bị phù Ludwig - dạng nhiễm trùng khoang miệng do vi khuẩn xuất phát từ nhiễm trùng răng. Chính vì lo ngại này, các bác sĩ đã yêu cầu chụp CT cho Leigh.

Trước đó, họ chỉ định tiêm chất cản quang cho bệnh nhân với tác dụng "nhuộm" khu vực kiểm tra, giúp hiển thị rõ các cấu trúc bên trong. Tuy nhiên, Leigh đã bị sốc phản vệ khi tiêm chất trên và qua đời chỉ sau 90 phút.

"Nếu có thể đặt được lịch hẹn với nha sĩ, con tôi đã không mất", bà Rodgers bức xúc.

Bà Rodgers cũng cho biết các bác sĩ không giải thích đầy đủ về rủi ro của việc chụp CT và tiêm chất cản quang. "Tôi không chấp nhận việc họ nói rằng quá bận rộn. Không có gì ngăn cản họ phát tờ rơi để giải thích về những rủi ro tiềm ẩn. Tôi muốn mọi người nhận thức rõ hơn về nguy cơ của chất cản quang và những vấn đề của NHS", bà Rodgers nói.

Một sự việc tương tự cũng xảy ra cách đây không lâu.

Cô Leticia Paul đã tử vong do sốc phản vệ nghiêm trọng sau khi tiêm thuốc cản quang trong quá trình chụp CT tại bệnh viện ở Brazil.

The Independent ngày 24/8 đưa tin cô Paul, 22 tuổi và sống tại thành phố Lontras ở Brazil, đã có buổi chụp CT hôm 20/8 tại bệnh viện Alto Vale ở thành phố Rio do Sul (Brazil). Khi tiêm thuốc cản quang, cô đã có những biểu hiện sốc phản vệ nghiêm trọng.

Cô Leticia Paul vừa qua đời do sốc phản vệ khi chụp CT tại Brazil. Ảnh: JAM PRESS

Các bác sĩ đã đặt nội khí quản và thực hiện các biện pháp cấp cứu. Không may, cô Paul đã tử vong chưa đầy 24 giờ sau đó.

Người dì của cô Leticia Paul là bà Sandra Paul nói với truyền thông Brazil rằng cháu gái của bà đã đến bệnh viện Alto Vale để khám sức khỏe định kỳ vì có tiền sử sỏi thận.

Theo Trường Y John Hopkins tại Mỹ, sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng đột ngột, nghiêm trọng và đe dọa tính mạng, có thể gây ra các triệu chứng như co thắt đường thở, dẫn đến khó thở, sưng cổ họng và hạ huyết áp, cùng nhiều triệu chứng khác.

Bệnh viện Alto Vale đã gửi lời chia buồn và đưa ra thông báo: "Chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình đối với đạo đức, tính minh bạch và an toàn chăm sóc sức khỏe, nhấn mạnh rằng tất cả quy trình đều được thực hiện theo đúng các nguyên tắc lâm sàng được khuyến nghị".