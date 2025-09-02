Đã tìm ra 4 món giúp phòng viêm vùng kín: Nữ giới bước qua tuổi 30 càng phải chăm ăn

Hầu hết phụ nữ đều từng ít nhất một lần trong đời gặp phải viêm vùng kín. Đây là nhóm bệnh phụ khoa phổ biến như viêm âm đạo, viêm âm hộ, viêm lộ tuyến hay nhiễm nấm, gây khó chịu, ngứa rát, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe sinh sản. Nguyên nhân không chỉ từ vệ sinh sai cách, quan hệ không an toàn hay môi trường sống kém, mà còn liên quan mật thiết đến nội tiết và chế độ ăn uống.

Sau tuổi 30, đặc biệt giai đoạn tiền mãn kinh, cơ thể nữ giới bắt đầu thay đổi rõ rệt. Lượng estrogen sụt giảm khiến âm đạo khô hơn, độ pH mất cân bằng, “hàng rào bảo vệ” tự nhiên suy yếu. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm men dễ xâm nhập, khiến chị em dễ bị viêm vùng kín tái đi tái lại. Vì vậy, ngoài việc giữ vệ sinh đúng cách, phụ nữ sau 30 càng cần chú ý chế độ dinh dưỡng để hỗ trợ phòng viêm nhiễm. Dưới đây là 4 thực phẩm được xem như “trợ thủ” giúp bảo vệ vùng kín:

1. Sữa chua không đường

Sữa chua chứa nhiều men vi sinh (probiotic) giúp duy trì sự cân bằng hệ vi khuẩn âm đạo. Chúng ngăn chặn vi khuẩn, nấm men gây hại, cải thiện tình trạng viêm nhiễm. Lựa chọn tốt nhất là sữa chua không đường, bởi đường dư thừa có thể nuôi dưỡng vi khuẩn có hại và làm bệnh trầm trọng hơn. Ăn sữa chua hàng ngày giúp tăng lợi khuẩn, giữ cho âm đạo luôn khỏe mạnh, cũng là điều chị em tuổi tiền mãn kinh càng cần để giảm nguy cơ viêm tái phát.

2. Nước ép nam việt quất

Nam việt quất giàu chất chống oxy hóa và kháng khuẩn, có tác dụng cân bằng pH âm đạo, ngăn vi khuẩn bám dính vào niêm mạc. Uống nước ép hoặc trà nam việt quất thường xuyên không chỉ giảm nguy cơ viêm phụ khoa mà còn bảo vệ đường tiết niệu, là nơi vốn rất dễ nhiễm trùng ở phụ nữ sau 30. Nên chọn nước ép không đường hoặc ít đường để tăng hiệu quả phòng bệnh.

3. Tỏi

Tỏi là “kháng sinh tự nhiên” nhờ chứa allicin - hoạt chất có khả năng ức chế nhiều loại vi khuẩn và nấm. Ăn tỏi thường xuyên giúp tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa nhiễm trùng âm đạo, hỗ trợ giảm ngứa rát. Tuy nhiên, cần lưu ý tỏi chỉ hiệu quả khi dùng qua đường ăn uống, tuyệt đối không dùng trực tiếp lên vùng kín vì có thể gây tổn thương.

4. Nước chanh

Chanh giàu vitamin C và có tính axit tự nhiên, giúp hỗ trợ cân bằng pH âm đạo và tăng cường sức đề kháng. Uống nước chanh không đường hoặc pha thêm chút mật ong không chỉ thanh lọc cơ thể mà còn góp phần giảm nguy cơ viêm nhiễm. Phụ nữ tiền mãn kinh là nội tiết tố suy giảm khiến hệ miễn dịch yếu hơn, càng nên duy trì thói quen này để bảo vệ vùng kín.

Nguồn và ảnh: EToday, Women's Health