Người đàn ông phải cắt bỏ 1 phần "của quý" vì nhiễm 1 bệnh suốt 12 năm, nhiều người tưởng chỉ nữ giới mới mắc

Do chủ quan, không theo dõi và can thiệp kịp thời tình trạng nhiễm virus HPV, sau 12 năm ông M (ở Trung Quốc) được chẩn đoán mắc ung thư ác tính dương vật và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một phần cơ quan sinh dục để giữ mạng sống.

Trên thực tế lâm sàng, không ít nam giới vẫn tin rằng virus HPV chỉ liên quan đến phụ nữ và ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là một nhận thức sai lệch nguy hiểm. Nam giới cũng là nhóm dễ nhiễm virus HPV và nếu không được phát hiện, theo dõi đúng cách, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Bác sĩ Lý Thiên, Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện trực thuộc số 5 Đại học Y khoa Quảng Châu, Trung Quốc cho biết: Các nghiên cứu y học đã xác nhận, virus u nhú ở người (HPV) có thể lây truyền qua quan hệ tình dục và tiếp xúc da - niêm mạc. Nam giới hoàn toàn không phải “ngoại lệ”. Theo nghiên cứu công bố năm 2023 trên tạp chí The Lancet Global Health (Anh), khoảng 31% nam giới trên 15 tuổi trên toàn cầu đang nhiễm HPV sinh dục, trong đó gần 20% là các chủng nguy cơ cao. Nghiên cứu tại Trung Quốc cũng cho thấy, tỷ lệ nhiễm HPV ở nam giới từ 18 đến 30 tuổi, giai đoạn hoạt động tình dục mạnh, gần tương đương với nữ giới cùng độ tuổi.

HPV ở nam giới hiện được xem là một vấn đề y tế công cộng đáng lo ngại vì tính chất khó phát hiện. Sự “ẩn mình” của virus thể hiện ở nhiều khía cạnh. Trước hết, cấu trúc sinh lý của cơ quan sinh dục nam với môi trường ấm và ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho virus tồn tại. Thứ hai, đa số người nhiễm không có triệu chứng rõ ràng, nên dễ vô tình lây truyền cho bạn tình mà không hề hay biết. Cuối cùng, hiện nay vẫn chưa có phương pháp sàng lọc HPV đơn giản, phổ biến dành cho nam giới, khiến nhiều trường hợp nhiễm không được phát hiện kịp thời, trở thành “lỗ hổng” trong phòng chống dịch bệnh.

Từ mụn cóc sinh dục đến ung thư, HPV nguy hiểm đến mức nào?

Tác hại của HPV đối với nam giới chủ yếu thể hiện ở hai nhóm bệnh. Với các chủng HPV nguy cơ thấp như HPV type 6 và 11, virus là nguyên nhân chính gây sùi mào gà. Người bệnh có thể xuất hiện các tổn thương dạng sùi giống súp lơ hoặc nhú gai ở bộ phận sinh dục và quanh hậu môn. Dù nguy cơ ung thư thấp, nhưng bệnh có khả năng lây lan cao, dễ tái phát, gây khó chịu về thể chất, áp lực tâm lý và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày.

Nguy hiểm hơn là tình trạng nhiễm kéo dài các chủng HPV nguy cơ cao như HPV type 16 và 18. Đây là yếu tố nguy cơ quan trọng gây ung thư dương vật, ung thư hậu môn và ung thư hầu họng.

Đáng chú ý, ung thư hầu họng liên quan đến HPV đang gia tăng nhanh tại nhiều quốc gia và trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng mới. Không chỉ vậy, nam giới còn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi lây truyền virus. Nghiên cứu cho thấy, khi một trong hai người trong mối quan hệ có nhiễm HPV nguy cơ cao kéo dài, khả năng lây nhiễm chéo tăng rõ rệt, đồng thời làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung ở nữ giới.

Nam giới có cần tiêm vaccine HPV không?

Theo các chuyên gia, tiêm vaccine HPV cho nam giới mang lại ba lợi ích quan trọng. Thứ nhất, bảo vệ trực tiếp cho bản thân, giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý liên quan đến HPV. Thứ hai, giảm nguy cơ lây truyền virus cho bạn tình, tạo nên sự bảo vệ hai chiều. Thứ ba, khi cả nam và nữ đều được tiêm với tỷ lệ đủ cao, cộng đồng sẽ hình thành miễn dịch quần thể, góp phần kiểm soát sự lây lan của virus và bảo vệ sức khỏe xã hội.

Hiện nay, hơn 40 quốc gia đã đưa việc tiêm vaccine HPV cho nam giới vào chương trình tiêm chủng quốc gia hoặc khuyến cáo chính thức.

Bác sĩ Lý Thiên nhấn mạnh, nam giới nên tiêm vaccine càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trước khi có quan hệ tình dục lần đầu để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu. Việc tiêm phòng không chỉ là trách nhiệm với sức khỏe cá nhân mà còn là hành động có ý nghĩa đối với gia đình và cộng đồng.

Tiêm vaccine rồi có thể yên tâm hoàn toàn?

Phòng ngừa HPV không chỉ dừng lại ở vaccine mà cần kết hợp nhiều biện pháp trong sinh hoạt hằng ngày. Về hành vi, nên duy trì mối quan hệ tình dục an toàn, ổn định và sử dụng bao cao su đúng cách để giảm nguy cơ lây nhiễm. Về vệ sinh cá nhân, cần chú ý làm sạch vùng sinh dục mỗi ngày. Với nam giới bị dài hoặc hẹp bao quy đầu, phẫu thuật can thiệp có thể giúp cải thiện vệ sinh và giảm môi trường thuận lợi cho virus tồn tại.

Ngoài ra, việc theo dõi sức khỏe cũng rất quan trọng. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như sùi, khối cứng, vết loét hay tổn thương khó lành ở vùng sinh dục, cần đi khám sớm, tuyệt đối không tự xử lý tại nhà. Ngay cả khi không có triệu chứng, nam giới vẫn nên cân nhắc đưa các xét nghiệm liên quan đến HPV vào kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Nhiễm HPV có phải do đời sống tình dục phức tạp?

Một hiểu lầm phổ biến trong cộng đồng là cho rằng nhiễm HPV đồng nghĩa với lối sống buông thả. Thực tế, virus có khả năng lây lan rất cao, chỉ cần một lần tiếp xúc cũng có thể nhiễm. Nguy cơ không chỉ đến từ hành vi tình dục mà còn liên quan đến việc vệ sinh cá nhân không đúng cách.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh hai điểm cần hiểu đúng: bao cao su không thể bảo vệ tuyệt đối vì vẫn tồn tại những vùng da không được che phủ, và vaccine HPV chỉ có tác dụng phòng ngừa các chủng virus nằm trong phạm vi bảo vệ, không điều trị được tình trạng nhiễm đã có sẵn.

Việc xóa bỏ định kiến, nâng cao nhận thức và khuyến khích nam giới chủ động phòng ngừa HPV là yếu tố then chốt để cắt đứt chuỗi lây nhiễm. Khi nam giới tham gia tích cực vào phòng chống HPV, những bi kịch như trường hợp của ông M. mới có thể được ngăn chặn.

Nguồn và ảnh: Sohu