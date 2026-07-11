Người đàn ông 55 tuổi phát hiện mắc 2 loại ung thư cùng lúc, người vợ khóc: Tôi khuyên 20 năm rồi ông ấy không nghe!

Vốn ỷ lại vào "gen sống thọ" của dòng họ, người đàn ông này không thể chấp nhận sự thật là cùng mắc ung thư phổi và ung thư thực quản khi đi khám đau họng thông thường.

"Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ mắc ung thư", ông Lâm (55 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) ngậm ngùi chia sẻ.

Theo lời ông kể, gia đình ông nhiều đời không có tiền sử ung thư, thường sống thọ qua 80 tuổi mà vẫn minh mẫn, ít đi bệnh viện.

Bắt đầu từ 2 tháng trước, ông bắt đầu cảm thấy khó chịu mơ hồ ở cổ họng. Lúc bình thường không sao nhưng hễ ăn uống là khó nuốt. Một thời gian sau chuyển sang cảm giác vướng vướng, đau nhẹ như có dị vật mắc trong họng, kèm theo tức ngực, ban đêm nằm xuống hơi khó thở.

Ông Lâm tự đánh giá những biểu hiện này rất giống bị cảm sau đó chữa không kịp thời, dẫn tới viêm họng mãn tính. Ông tự mua thuốc uống hơn 2 tuần không khỏi, cuối cùng quyết định đi nội soi tai mũi họng tại Bệnh viện Phong Nguyên thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc).

Người đàn ông 55 tuổi cùng lúc mắc ung thư thực quản và ung thư phổi (Ảnh minh họa)

Giây phút bác sĩ Xiao Kaiyu của bệnh viện thông báo nghi ngờ khối u thực quản và khối u ở phổi, cần làm thêm các xét nghiệm khác làm ông Lâm sốc nặng. Ông cố trấn tĩnh bản thân là mình có “gen sống thọ”, có khối u chắc cũng chỉ là u lành.

Thế nhưng, kết quả sinh thiết và chẩn đoán cuối cùng lại không như vậy, ông mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư: ung thư thực quản và ung thư dạ dày. Ung thư phổi mới ở giai đoạn đầu nhưng ung thư thực quản đã bắt đầu bước sang giai đoạn 3.

2 thói quen “tử thần” được nhắc 20 năm nhưng không chịu bỏ

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Xiao từng hỏi ông Lâm có thói quen xấu gì hàng ngày như hút thuốc, uống rượu, hay ăn đồ quá nóng, thức khuya thì ông đều lắc đầu. Đến khi phát hiện 2 loại ung thư cùng lúc, ông mới xấu hổ thừa nhận với bác sĩ mình uống rượu đã nhiều năm, bữa cơm nào cũng phải có. Còn hút thuốc thì bắt đầu được khoảng 10 năm.

Ông Lin cố tình giấu 2 thói quen “tử thần” này vì nghĩ rằng mình chỉ đau họng thông thường, nếu có dị vật gì lấy ra là được. Ông cũng hiểu chúng chẳng tốt đẹp gì, vợ con và họ hàng khuyên bỏ mãi nhưng ông cứ cố chấp gạt đi, không chịu nghe lời. Người vợ ngồi cạnh thấy chồng tự thừa nhận mới vừa khóc vừa nói: "Tôi đã bảo mà, tôi khuyên ông ấy bỏ thuốc 20 năm rồi mà không chịu nghe".

Khi bác sĩ Xiao hiểu rõ ngọn ngành, không kìm được mà mắng ông vì biết sai mà không chịu sửa. Ông Lâm ngồi im, cúi mặt khóc vì hối hận dù đã không kịp nữa. Người vợ dù miệng trách chồng nhưng hành động từ nhỏ nhặt nhất đều thể hiện rất thương. Nhân có bác sĩ, bà lập tức khuyên chồng ở lại nhập viện điều trị ngay, mình sẽ bỏ hết công việc khác để chăm chồng.

Uống rượu và hút thuốc là 2 kẻ "đồng phạm" của rất nhiều loại ung thư (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Xiao Kaiyu cũng cho biết, các số liệu thống kê y tế đã nhiều lần khẳng định mối liên kết chặt chẽ giữa thuốc lá, rượu bia và ung thư thực quản, ung thư phổi. Tại Đài Loan (Trung Quốc), ung thư phổi đứng đầu về tỷ lệ mắc bệnh, trong khi ung thư thực quản đứng thứ 5 trong số các loại ung thư gây tử vong ở nam giới. Hơn 90% số ca ung thư thực quản mới được chẩn đoán là nam giới và phần lớn trong số họ đều có tiền sử hút thuốc, uống rượu.

Ngoài việc hút thuốc và uống rượu, các thói quen như nhai trầu cau, tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm (bao gồm cả khói bụi công nghiệp và khói bếp) và ăn uống thiếu lành mạnh (ít rau củ, trái cây, thường xuyên ăn đồ nướng, chiên rán…) cũng là những yếu tố nguy cơ chính gây ra ung thư phổi và ung thư thực quản.

4 loại thực phẩm giúp hạn chế nguy cơ ung thư

Qua câu chuyện của ông Lâm, bác sĩ Xiao nhấn mạnh rằng ngoài từ bỏ những thói quen xấu, xây dựng lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa cũng là cách tốt để phòng ngừa ung thư. Theo nghiên cứu được công bố bởi Cancer Care Foundation và tạp chí Cancer Causes & Control, bạn có thể ăn 4 thực phẩm dưới đây để bảo vệ cơ thể khỏi ung thư, nhất là ung thư thực quản và ung thư phổi:

- Các loại cải trắng: Củ cải trắng, bông cải xanh và bắp cải rất giàu chất xơ, giúp nuôi dưỡng phổi và tăng cường khả năng miễn dịch.

Củ cải trắng giá rẻm quen thuộc nhưng ăn đúng cách giúp phòng ung thư (Ảnh minh họa)

- Các loại rau có màu xanh đậm: Cần tây, rau bina và bông cải xanh. Cần tây có thể cải thiện bệnh hen suyễn, ho và viêm phổi.

- Họ Cà: Cà chua, cà tím và quả kỷ tử đều giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp loại bỏ các gốc tự do và tăng cường hệ miễn dịch.

- Trái cây họ cam quýt: Ăn 100g trái cây họ cam quýt giàu vitamin C mỗi ngày, tương đương với lượng có trong một quả cam hoặc chanh, có thể giảm nguy cơ ung thư thực quản tới 14%.

Nguồn và ảnh: EDH, China Press