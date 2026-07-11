Người phụ nữ 45 tuổi "máu trắng đục như sữa" vì uống thứ quen thuộc nhiều người mê

Uống thường xuyên thứ nhiều người mê, người phụ nữ 45 tuổi nhập viện "máu trắng đục như sữa". Bác sĩ cảnh báo nguyên nhân phía sau có thể bắt nguồn từ một thói quen tưởng vô hại nhưng rất phổ biến.

Người phụ nữ 45 tuổi ở Hồ Bắc Trung Quốc được gia đình đưa đến Bệnh viện tỉnh Hồ Bắc cấp cứu vì xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội. Trong quá trình lấy máu xét nghiệm, các bác sĩ nhận thấy mẫu máu của bà có màu trắng đục bất thường, giống như sữa.



Kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy chỉ số triglyceride trong máu của bệnh nhân tăng cao vượt mức bình thường. Đây là nguyên nhân khiến huyết tương bị đục trắng và làm gia tăng nguy cơ tổn thương tuyến tụy.

Tại viện sau khi hội chẩn, bác sĩ Tiêu Chí Dĩnh, Trưởng khoa Nội tổng quát của bệnh viện, chẩn đoán bà Mã mắc viêm tụy cấp do tăng lipid máu. Đây là tình trạng có thể diễn biến nghiêm trọng, thậm chí gây suy đa tạng nếu không được xử trí kịp thời.

Người phụ nữ 45 tuổi "máu trắng đục như sữa". Ảnh: China News.

Các bác sĩ lập tức tiến hành thay huyết tương để loại bỏ lượng lipid dư thừa trong máu, đồng thời giảm nguy cơ biến chứng. Chỉ sau vài giờ điều trị, chỉ số triglyceride của bệnh nhân đã giảm xuống mức an toàn, các triệu chứng đau bụng, buồn nôn cũng dần thuyên giảm.

Chỉ vì tự ý ngừng thuốc điều trị mỡ máu khi thấy sức khỏe ổn định, một người phụ nữ 45 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng viêm tụy cấp nguy hiểm. Khi xét nghiệm, bác sĩ bàng hoàng phát hiện máu của bệnh nhân trắng đục như sữa.

Điều đáng chú ý, sau khi qua cơn nguy hiểm, bà Mã cho biết bản thân từng bị viêm tụy cấp do tăng lipid máu cách đây 6 năm. Khi đó, bác sĩ đã kê thuốc hạ mỡ máu và yêu cầu bà duy trì điều trị lâu dài.

Tuy nhiên, khi thấy sức khỏe cải thiện, bà Mã cho rằng bệnh đã ổn nên tự ý ngừng thuốc và không đi kiểm tra định kỳ.

Theo bác sĩ Tiêu Chí Dĩnh, đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến tình trạng bệnh tái phát nghiêm trọng.

"Việc chủ quan với mỡ máu cao, tự ý dừng thuốc điều trị, cộng thêm chế độ ăn uống không kiểm soát và ít vận động có thể khiến lượng mỡ tích tụ ngày càng nhiều. Điều này chẳng khác nào tự bơm mỡ vào máu", bác sĩ cảnh báo.

Các chuyên gia cho biết, khi lượng lipid trong máu tăng quá cao, chất béo dư thừa có thể gây viêm và làm tổn thương tuyến tụy. Viêm tụy cấp do tăng mỡ máu nếu không được điều trị sớm có thể dẫn đến nhiễm trùng, hoại tử tụy, suy đa tạng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo chuyên gia, người có mỡ máu cao cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Một số triệu chứng thường gặp của viêm tụy cấp gồm:

- Đau dữ dội vùng bụng trên, có thể lan ra sau lưng.

- Buồn nôn, nôn ói nhiều.

- Đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy.

- Sốt, mệt mỏi.

- Huyết áp tụt, cơ thể suy yếu.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, đặc biệt ở người có tiền sử mỡ máu cao hoặc từng bị viêm tụy, cần nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, người mắc bệnh mỡ máu cao cần tuân thủ đúng chỉ định dùng thuốc, duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện thường xuyên và tái khám định kỳ. Việc thấy cơ thể khỏe hơn không đồng nghĩa với việc bệnh đã khỏi hoàn toàn.