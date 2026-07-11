Người phụ nữ 33 tuổi bị sét đánh tử vong trên bãi biển

Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy, tia sét đã đánh trúng vào một nữ du khách khiến cô ngã gục xuống bãi cát.

Sét hay tia sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và mặt đất hay giữa các đám mây mang các điện tích khác dấu. Hiện tượng này đôi khi còn xuất hiện trong các trận phun trào núi lửa hay trong các trận bão bụi hay bão cát…

Đáng nói, sóng xung kích của sấm sét đủ mạnh để có gây tổn hại đến tài sản và thương tích. Nếu nhẹ thì người bị sấm sét đánh gần có thể bị bầm tím dưới da, còn nếu bị đánh trực tiếp sẽ gặp phải các tình trạng nguy hiểm như thiếu máu não, mất trí nhớ, tổn thương cơ xương… hoặc nặng nhất là gây ra tử vong.

Thực tế, trên thế giới có không ít những câu chuyện tử vong thương tâm do sét đánh, một trong số đó là sự việc xảy ra vào năm 2023 tại Mỹ.

Theo New York Post đưa tin, một tia sét bất ngờ đánh xuống bãi biển ở bang Michoacán trong khi một số du khách cùng người dân địa phương đang thu dọn đồ đạc để rời đi trước khi một cơn bão lớn ập đến vào ngày 18/9.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, tia sét đầu tiên đánh trúng vào một nữ du khách khiến cô ngã gục xuống bãi cát. Ngay sau đó, liên tiếp các tia sét khác đánh xuống và tiếp tục một người đàn ông khác. Nhiều du khách khác có mặt trên bãi biển cũng bỏ chạy vì sợ hãi.

Truyền thông địa phương đưa tin, nạn nhân nữ là Elvia de Jesus, 33 tuổi, một nữ du khách đến từ thành phố Guanajuato, trong khi nạn nhân nam là một người bán võng tên Felix Andres, cư trú tại thị trấn Colima gần đó.

Chính quyền thành phố Aquila cho biết, nữ du khách Elvia de Jesus đang trong kỳ nghỉ cùng chồng của cô, Roberto de Jesús. Cặp đôi vừa tắm biển lên và đang di chuyển về khu vực an toàn trước khi cơn bão ập đến thì bất ngờ nữ du khách bị sét đánh trúng.

Chồng của De Jesús đã thực hiện hô hấp nhân tạo và các nhân viên y tế cũng như sĩ quan hải quân đã đến để hỗ trợ nhưng nữ du khách đã tử vong. Trong khi đó, người đàn ông được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng sau đó anh đã qua đời vì vết thương quá nặng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), ít nhất 40 triệu vụ sét đánh xuống đất ở Mỹ mỗi năm. Tỉ lệ một người bị sét đánh là dưới 1 phần triệu và gần 90% số người sống sót.