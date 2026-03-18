Người đàn ông 51 tuổi đột ngột tử vong sau khi tắm, bác sĩ cảnh báo thói quen "nguy hiểm chết người''

Trường hợp ông Hãn 51 tuổi, ở Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu vì lên cơn đột quỵ trong đêm sau khi tắm muộn. Người đàn ông bị đột quỵ sau khi tắm muộn đã gióng nên hồi chuông cảnh báo sức khỏe đối với nhiều người.

Theo gia đình ông Hãn trước khi nhập viện, khoảng 10 giờ tối, ông Trương đi tắm nước nóng để thư giãn cơ thể, giúp ông dễ ngủ hơn. Tuy nhiên sau khi tắm xong, ông Hãn đột nhiên chóng mặt ngã xuống sàn nhà.

Dù đã được người nhà đưa đi viện ngay nhưng ông Hãn đã tử vong. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán ông Hán bị đột quỵ.

Người đàn ông 51 tuổi tử vong sau khi tắm muộn. Ảnh minh họa.

Bác sĩ điều trị tại bệnh viện cho biết, thói quen tắm ít khi gây ảnh hưởng xấu tới hệ tim mạch của người khỏe mạnh. Đặc biệt khi tắm quá muộn sẽ khiến huyết áp dao động đột ngột, từ đó gây ra đột quỵ não và tử vong.

Theo bác sĩ vào ban đêm, nhiệt độ không khí thường hạ xuống thấp, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường xung quanh. Do đó, tắm vào thời điểm này có thể khiến các mạch máu trong cơ thể co lại khi tiếp xúc với môi trường lạnh. Điều này có thể khiến huyết áp thay đổi đột ngột, làm tăng gánh nặng cho tim, gây ảnh hưởng tới lượng máu lưu thông trong cơ thể và lượng máu lưu thông lên não, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là ở người trung niên, người cao tuổi, hoặc những người mắc bệnh lý tim mạch.

Chuyên gia cảnh báo 3 thời điểm tuyệt đối không nên tắm

Theo nghiên cứu đăng trên Scientific Reports (Anh) về gần 2.700 ca tử vong xảy ra trong mùa đông ghi nhận hơn 90% bệnh nhân trên 65 tuổi, nhiều người tử vong trong phòng tắm. Ba thời điểm đặc biệt nguy hiểm gồm:

Ngay sau khi uống rượu liền đi tắm: Nếu uống rượu và đi tắm ngay sẽ làm mạch máu giãn nở, đường huyết càng hạ sâu, dễ chóng mặt, mệt lả, thậm chí đột tử. Do đó, mọi người nên nghỉ 1-2 giờ sau khi uống hoặc chỉ lau người bằng nước ấm.

Đi tắm khi đói hoặc ngay sau khi ăn no: Thời điểm này tắm khiến máu dồn ra ngoài da, dễ ngất. Ngược lại, sau khi ăn no, máu tập trung về dạ dày để tiêu hóa, nếu tắm ngay sẽ làm rối loạn tiêu hóa, thiếu máu lên tim và não, tăng nguy cơ đột quỵ.

Ngay sau khi tập thể dục: Tắm ngay làm thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột, tăng gánh nặng cho tim, dễ dẫn đến chóng mặt, tức ngực hoặc tai biến. Bạn hãy nghỉ 20-30 phút, đợi nhịp tim ổn định rồi mới tắm, với nước khoảng 35-37 độ C.

Cách tắm bảo vệ sức khỏe

- Nên chờ 1 giờ sau khi ăn mới tắm; có thể uống chút nước trước khi vào phòng tắm.

- Hãy bật máy sưởi trước khi tắm và giữ nhiệt độ phòng khoảng 25 độ C.

- Thời gian tắm lý tưởng khoảng 15 phút.