Nghiên cứu của Harvard kéo dài 40 năm tiết lộ: "Thuốc tốt nhất" không nằm trong hiệu thuốc mà ở ngay… chợ

Rất nhiều người có thói quen ăn uống thoải mái, khi thấy mệt mới đi khám, chỉ số xấu rồi mới lo điều chỉnh. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng vấn đề là khi chỉ số đã “lệch chuẩn”, tổn thương trong cơ thể thường đã tích tụ từ nhiều năm trước.

Cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch… không phải tự nhiên xuất hiện sau một đêm. Chúng là kết quả của 10-20 năm ăn uống và sinh hoạt lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) đã theo dõi dữ liệu dinh dưỡng và sức khỏe trong hàng chục năm. Kết luận cuối cùng lại đơn giản đến mức khiến nhiều người bất ngờ: những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe đều là thứ bạn có thể mua dễ dàng ngoài chợ.

Không phải “siêu thực phẩm” đắt đỏ, không phải bột dinh dưỡng kỳ lạ, mà là các loại quả mọng, cá, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, rau xanh và cà chua.

Những thứ nhìn qua tưởng “bình thường” lại chính là nền tảng bảo vệ cơ thể.

Nhóm 1: Quả mọng, cá béo, dầu ô liu

Đây là nhóm thực phẩm được đánh giá có tác động rõ rệt đến tim mạch và viêm mạn tính.

Quả mọng như dâu tây, việt quất chứa nhiều anthocyanin và polyphenol , chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu, giảm viêm.

Cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu lại giàu omega-3 , một trong những dưỡng chất chống viêm được nghiên cứu kỹ nhất hiện nay. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ xuất hiện khi ăn đều đặn, lâu dài , không phải ăn vài bữa là thấy khác biệt.

Dầu ô liu nguyên chất, đặc biệt là loại ép lạnh, chứa chất béo không bão hòa và polyphenol, đã được chứng minh trong chế độ ăn Địa Trung Hải là có lợi cho tim mạch.

Một chi tiết thú vị là khi nấu cà chua cùng dầu ô liu, lycopene trong cà chua được hấp thu tốt hơn.

Nhóm 2: Ngũ cốc nguyên hạt, đậu và sữa chua

Đây là nhóm thực phẩm quen thuộc nhưng thường bị xem nhẹ.

Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt giúp giữ lại chất xơ và vi chất, làm chậm hấp thu đường, giảm áp lực lên insulin. Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) nhận định thay tinh bột tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ tiểu đường type 2.

Đậu là “kho dinh dưỡng” bị nhiều người bỏ qua. Không chỉ giàu protein thực vật, đậu còn có chỉ số đường huyết thấp và nhiều chất xơ. Dữ liệu cho thấy, thay một phần thịt đỏ bằng đậu có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Sữa chua cũng nằm trong nhóm này, nhưng phải là loại không đường và có lợi khuẩn sống. Những loại sữa chua nhiều đường gần như không mang lại lợi ích tương tự. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa sữa chua đúng chuẩn và giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Nhóm 3: Rau xanh, rau họ cải, hạt và cà chua

Đây là nhóm tạo nền tảng cho sức khỏe lâu dài.

Các loại rau như bông cải xanh, cải bắp chứa hợp chất có thể chuyển hóa thành sulforaphane, được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là đường tiêu hóa.

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó từng được công bố trên Tạp chí Y học New England (Mỹ) có liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong do nhiều nguyên nhân. Dù giàu năng lượng, nhưng nếu ăn đúng lượng, chúng lại có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Cà chua chứa lycopene, chất chống oxy hóa mạnh. Nhưng điểm quan trọng là: ăn sống hấp thu kém, nấu chín với dầu mới hiệu quả. Những món quen thuộc như cà chua xào trứng thực ra lại có cách kết hợp dinh dưỡng khá hợp lý.

Sức khỏe không đến từ một bữa ăn, mà từ thói quen lặp lại

Các nhà nghiên cứu Harvard nhấn mạnh một điểm: thứ tạo ra khác biệt sức khỏe không phải là một lần ăn tốt, mà là chế độ ăn duy trì mỗi ngày, trong nhiều năm.

Bạn ăn gì hôm nay có thể không tạo khác biệt ngay. Nhưng nếu lặp lại trong 5 năm, 10 năm, cơ thể sẽ phản ánh rất rõ.

Bệnh mạn tính hình thành theo cách đó. Sức khỏe tốt cũng hình thành theo cách đó.

Không có thực phẩm nào là “thần dược”. Cũng không có món nào có thể thay thế hoàn toàn lối sống lành mạnh.

Nhưng nếu phải chọn một việc nên làm ngay hôm nay, thì đó có thể là đổi gạo trắng sang gạo lứt hoặc yến mạch đổi snack chế biến sẵn thành một nắm hạt đổi nước ngọt thành sữa chua không đường. Không cần thay đổi tất cả cùng lúc. Chỉ cần mỗi ngày tốt hơn một chút so với hôm qua .

