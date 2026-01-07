Người đàn ông 45 tuổi tử vong sau khi uống loại nước quen thuộc theo cách "vạn người mê"

Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ, ngừng tim hay đột tử chỉ xảy ra ở người cao tuổi, song thực tế những biến cố này có thể ập đến với bất kỳ ai.

Mới đây, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu về một người đàn ông 45 tuổi được phát hiện bất tỉnh trên giường, toàn thân tím tái.

Theo người nhà, trước đó người đàn ông hoàn toàn sinh hoạt bình thường. Sau buổi nhậu với bạn bè, ông trở về nhà, trò chuyện với vợ con, ăn uống rồi đi ngủ như thường lệ. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ông đột ngột kêu mệt, đau ngực, nấc lên vài tiếng, miệng sùi bọt trắng và nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Người đàn ông 45 tuổi tử vong sau khi nhậu về. Ảnh minh họa.

Nhận được tin, ê-kíp cấp cứu tới hiện trường, bệnh nhân đã trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ nhanh chóng triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao, ép tim, hỗ trợ hô hấp, tìm mọi cách giành lại sự sống cho người đàn ông. Thế nhưng, sau hơn 30 phút nỗ lực không ngừng, phép mầu vẫn không xảy ra...

Nhận định về trường hợp này bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Gia An 115, đây không phải là trường hợp hiếm gặp.

Theo vị chuyên gia này nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ, ngừng tim hay đột tử chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Thực tế, những biến cố này có thể ập đến với bất kỳ ai, kể cả người đang trong độ tuổi lao động, nhất là với người có lối sống thiếu lành mạnh hoặc mắc bệnh lý tiềm ẩn.

Việc uống rượu bia, nhất là uống nhiều trong thời gian ngắn, có thể gây rối loạn nhịp tim, làm tim đập bất thường, tăng nguy cơ rung thất và ngưng tim đột ngột. Với những người có bệnh nền như cao huyết áp, mỡ máu cao, đái tháo đường hay rối loạn đông máu, rượu bia còn làm co thắt mạch máu, dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Không chỉ vậy, rượu bia còn làm tăng huyết áp, dễ gây vỡ mạch máu não hoặc hình thành cục máu đông, dẫn đến đột quỵ. Người uống bia rượu say thì trung tâm hô hấp bị ức chế, có thể rơi vào tình trạng suy hô hấp, ngừng thở trong lúc ngủ.

Từ trường hợp này bác sĩ Tuệ lưu ý về những điều tuyệt đối không nên làm khi nhậu để bảo vệ tính mạng.

- Hạn chế rượu bia, nhất là với người có bệnh nền về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường.

- Không uống rượu bia quá mức, tránh để say xỉn và không nên đi ngủ một mình khi đã uống nhiều mà không có người theo dõi.

- Không quan hệ tình dục hoặc sử dụng các loại thuốc kích thích sau khi uống rượu bia, bởi có thể làm tim mạch bị quá tải đột ngột.

- Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, mệt nhiều, khó thở, choáng váng sau khi uống rượu bia, cần gọi bác sĩ cấp cứu ngay, tuyệt đối không chủ quan chờ qua cơn.

- Mỗi người nên trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, đặc biệt là nhận biết dấu hiệu ngừng tim và thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) kịp thời trong khi chờ xe cấp cứu đến.

Quan trọng hơn là cần khám sức khỏe định kỳ ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh. Nhiều bệnh lý nguy hiểm như cao huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường, rối loạn nhịp tim thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng lại âm thầm tiến triển.

Tác hại của bia rượu với sức khỏe

Gây xơ gan: Rượu là chất độc của các tế bào gan, những người nghiện rượu lâu năm dễ bị xơ gan do mô gan biến thành sẹo và mất chức năng hoạt động. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định tất cả những người uống rượu sẽ phát triển thành xơ gan, vì có những người uống rất nhiều rượu mà không hề bị xơ gan, trong khi có những người uống rất ít lại bị xơ gan. Đặc biệt, phụ nữ uống rượu dễ bị xơ gan hơn nam giới.

Huyết áp cao: Uống rượu, đặc biệt là nghiện rượu, sẽ làm huyết áp tăng cao. Nếu tình trạng này kéo dài, những ảnh hưởng trên sẽ thành mãn tính. Huyết áp cao còn dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác bao gồm cả bệnh thận, bệnh tim và đột quỵ.

Thiếu máu: Uống nhiều rượu có thể làm giảm đột ngột số lượng hồng cầu trong máu giúp vận chuyển oxy để nuôi cơ thể, gây ra thiếu máu. Những người thiếu máu thường bị các triệu chứng như mệt mỏi, khó thở, chóng mặt và kém minh mẫn…

Ung thư: Bệnh ung thư ở người sử dụng rượu thường liên quan đến miệng, họng, thanh quản, thực quản, gan, vú và vùng trực tràng. Nguy cơ ung thư càng tăng ở những người uống rượu kèm hút thuốc lá.

Bệnh tim mạch: Uống nhiều rượu, nhất là nghiện rượu, sẽ làm cho các tiểu cầu trong máu có khuynh hướng tạo thành cục máu đông, nguyên nhân dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Rượu cũng có thể gây ra bệnh cơ tim, làm cho cơ tim suy yếu, đồng thời làm loạn nhịp tim.

Suy giảm trí nhớ: Thông thường ở người già, bộ não teo lại, trung bình 1,9% mỗi thập kỷ. Đó là một chu trình bình thường ở những người không uống rượu. Tuy nhiên, khi uống rượu, tốc độ teo lại của một số vùng trọng điểm trong não tăng nhanh hơn, dẫn đến mất trí nhớ và một số triệu chứng khác như suy giảm khả năng tính toán, phán xét và khả năng giải quyết vấn đề.

Gout: Bệnh Gout là một tình trạng viêm hình thành do sự tích tụ axit uric ở các khớp và gây ra đau đớn. Ngoài yếu tố di truyền, rượu và chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò lớn gây ra bệnh Gout. Những người bệnh Gout uống nhiều rượu sẽ khiến bệnh trầm trọng hơn.

Bệnh phổi: Uống rượu kéo dài làm suy giảm các chất chống oxy hóa quan trọng trong phổi, gây tổn thương không hồi phục. Do đó, người nghiện rượu dễ mắc các bệnh như viêm phổi, viêm phế quản mạn tính và các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Không chỉ gây hại sức khỏe, nghiện rượu còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và trật tự xã hội, làm gia tăng bạo hành gia đình, gây rối trật tự công cộng và tai nạn giao thông. Tác hại của rượu bia không chỉ giới hạn ở thể chất, tinh thần mà còn tác động tiêu cực đến xã hội, vì vậy mỗi người cần kiểm soát lượng rượu bia tiêu thụ, đặc biệt khi tham gia giao thông, để tránh những hệ lụy đáng tiếc cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

(Theo Người Lao Động, Tuổi Trẻ)