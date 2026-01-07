Bộ Y tế cảnh báo 3 dịch bệnh nguy hiểm tăng mạnh dịp sát Tết

Các ca sốt xuất huyết, tay chân miệng và viêm màng não do não mô cầu tăng cao ở nhiều địa phương. Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh.

Báo cáo công tác y tế tháng 12 đánh giá tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Thời tiết chuyển mùa kết hợp với mật độ giao thương gia tăng dịp cuối năm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, đặc biệt qua đường hô hấp và tiêu hóa.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sốt xuất huyết diễn biến căng thẳng nhất với hơn 24.600 ca mắc và 5 trường hợp tử vong chỉ trong tháng qua. Tính từ tháng 12/2024 đến nay, hệ thống giám sát ghi nhận hơn 181.200 bệnh nhân và 43 người chết, tăng 33% về số ca mắc và 17 ca tử vong so với cùng kỳ. Dịch tập trung chủ yếu tại phía Nam, trong đó Tp.HCM tích lũy hơn 64.000 ca từ đầu năm 2025.

Đáng chú ý bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận mức tăng 26% so với năm trước. Riêng tháng 12, cả nước phát hiện hơn 17.600 ca, nâng tổng số tích lũy trong năm lên trên 96.000 trường hợp, trong đó một ca tử vong. Số liệu cho thấy dịch diễn biến trái chiều tại hai đầu đất nước. Hà Nội có số mắc tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 6.000 ca.

Bệnh viêm màng não do não mô cầu tăng đột biến với 104 ca, cao hơn cùng kỳ 80 trường hợp. Covid-19 có hơn 15.000 ca mắc trong năm; sốt phát ban nghi sởi ghi nhận hơn 117.600 trường hợp, trong đó 11 ca tử vong dương tính với sởi.

Ngành Y tế cảnh báo sốt xuất huyết dễ gây biến chứng sốc, suy đa tạng và chảy máu ồ ạt. Tay chân miệng nguy hiểm khi tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh và tim mạch. Đặc biệt, viêm màng não do não mô cầu được ví như "sát thủ" với diễn tiến thần tốc, có thể đoạt mạng người khỏe mạnh chỉ trong 24 giờ.

Trước nguy cơ bùng phát diện rộng, cơ quan chuyên môn yêu cầu các địa phương siết chặt giám sát tại cửa khẩu, cộng đồng và xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện ca đầu tiên. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hiện đã tiếp nhận khoảng 23 triệu liều vắc-xin các loại, đảm bảo nguồn cung duy trì đến giữa năm 2026.

(Theo Giáo dục và Thời Đại, Dân tộc và Phát triển)