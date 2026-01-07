Băng giá và người già, trẻ nhỏ vùng cao: Những rủi ro không thể chủ quan

Ảnh minh họa

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khả năng thích nghi kém cùng hạn chế về điều kiện sưởi ấm khiến những rủi ro y tế trở nên âm thầm nhưng rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vì sao người già và trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng khi có băng giá?

Người cao tuổi thường mắc các bệnh nền như tim mạch, huyết áp, hô hấp, xương khớp. Khi nhiệt độ xuống thấp, mạch máu co lại, huyết áp tăng, nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim tăng rõ rệt. Cảm giác lạnh ở người già cũng kém hơn, dễ dẫn đến hạ thân nhiệt mà không nhận biết sớm.

Với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi, khả năng điều hoà thân nhiệt chưa hoàn thiện. Trời băng giá khiến trẻ dễ mắc viêm phổi, viêm tiểu phế quản, cúm mùa; đồng thời nguy cơ ủ ấm quá mức hoặc sưởi ấm không an toàn cũng có thể gây sốc nhiệt, bỏng, ngộ độc khí.

Những nguy cơ thường gặp ở vùng cao

- Hạ thân nhiệt do nhà ở không kín gió, sưởi ấm không đủ hoặc ngủ đêm nhiệt độ xuống rất thấp

- Bệnh hô hấp cấp tăng nhanh sau các đợt rét sâu

- Tai nạn do sưởi than, củi trong phòng kín, gây ngộ độc khí

- Trượt ngã, chấn thương khi băng tuyết xuất hiện quanh nhà, lối đi

Chăm sóc và bảo vệ đúng cách

Giữ ấm nhưng phải an toàn

Người già và trẻ nhỏ cần được mặc đủ ấm, che kín cổ, ngực, bàn tay, bàn chân. Không để gió lùa trực tiếp vào chỗ ngủ. Khi dùng túi chườm, bếp sưởi, cần tránh tiếp xúc trực tiếp với da và tuyệt đối không sưởi than trong phòng kín.

Ăn uống, sinh hoạt hợp lý

Bữa ăn cần đủ năng lượng, ấm nóng; tăng cường nước ấm. Người già cần uống thuốc đều, theo dõi huyết áp trong những ngày rét đậm. Trẻ nhỏ không nên đưa ra ngoài trời quá sớm vào buổi sáng hoặc khi có băng giá.

Theo dõi dấu hiệu bất thường

Cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu như rét run kéo dài, da lạnh tái, lơ mơ, khó thở, ho nhiều, sốt cao, đau ngực. Khi xuất hiện những biểu hiện này, không nên chần chừ, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

Vai trò của gia đình và cộng đồng

Trong những ngày băng giá, việc quan tâm, thăm hỏi người già sống một mình, hỗ trợ giữ ấm cho trẻ nhỏ là yếu tố rất quan trọng. Y tế cơ sở, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các biện pháp sưởi ấm an toàn, kịp thời phát hiện và hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ cao.

Băng giá là hiện tượng thiên nhiên khó tránh, nhưng những rủi ro sức khoẻ đối với người già và trẻ nhỏ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi gia đình và cộng đồng chủ động, không chủ quan trong những ngày rét khắc nghiệt vùng cao.