Gần đây, Bộ Y tế có công văn nhắc nhở các cơ sở y tế thực hiện việc kê đơn thuốc ngoại trú sử dụng trên 30 ngày, tối đa 90 ngày cho bệnh nhân mạn tính điều trị ngoại trú, theo đúng tinh thần của Thông tư số 26/2025/TT-BYT.

Vậy những bệnh nào sẽ thuộc danh sách các bệnh được kê thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày?

Danh mục gồm 16 nhóm bệnh lớn, với tổng cộng 252 bệnh và nhóm bệnh mạn tính. Trong đó nhiều bệnh phổ biến như tăng huyết áp, tiểu đường, COPD, hen phế quản, viêm gan B mạn tính, HIV/AIDS, Parkinson, Alzheimer, trầm cảm, rối loạn lo âu, tan máu bẩm sinh (Thalassemia), suy giáp, suy tuyến yên, sa sút trí tuệ và các bệnh phụ khoa ở tuổi vị thành niên như rong kinh tuổi dậy thì.

Một số bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến giáp cũng thuộc diện được kê thuốc dài hạn.

Cụ thể như sau: